Visolajský odmietol ponuku od Matoviča, neriešila by problémy zdravotníctva

Lekárske odbory chcú dotiahnuť do konca pôvodné rokovania.

BRATISLAVA. Desaťtisícové šeky ministra financií Igora Matoviča neriešia problémy slovenského zdravotníctva. Na štvrtkovom brífingu to povedal predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský.

Tvrdí, že toto opatrenie neprinesie stabilitu a nepritiahne nových kolegov do nemocníc.

„Potrebujeme v nemocniciach nových lekárov, toto nerieši problém nedostatku lekárov," uviedol.

Líder lekárskych odborov tvrdí, že jemu by štát vyplatil 27-tisíc eur. „Odmietam 27-tisíc eur od Igora Matoviča," povedal.

Peter Visolajský poprel, že by lekárski odborári predložili vláde nové požiadavky za desiatky, či stovky miliónov eur. Odborári na rokovaniach s rezortom zdravotníctva podľa neho v stredu riešili len technické veci k pracovným zmluvám. „Táto debata bola zneužitá, vyvolala zbytočné emócie," zdôraznil.

Ministra financií Igora Matoviča požiadal, aby situáciu nevyhrocoval, ale, naopak, upokojoval.

Minister financií Igor Matovič v stredu namiesto zvýšenia platov lekárov ponúkol všetkým zdravotníkom stabilizačný príspevok.

Ten by mal na tri roky dosiahnuť pre atestovaného lekára 10-tisíc eur, plus ďalších 1 000 eur za každý rok praxe, maximálne 30-tisíc eur. Pre neatestovaného lekára by príspevok predstavoval 10-tisíc eur a pre ostatných zdravotníkov 5-tisíc eur.