Drucker: Mal som pocit, že sa na mňa pozerá ako na ministra z čias Smeru

Dobrá voľba a Umiernení pozastavili členstvo Rudolfovi Kusému . Bývalého starostu Nového Mesta NAKA obvinila z brania úplatku, podľa vyšetrovateľov zobral stopäťdesiattisíc eur za stavebné povolenie. Developer spolupracoval s políciou ako agent.

Predseda strany Dobrá voľbaTOMÁŠ DRUCKERv rozhovore hovorí o spájaní menších politických strán, súčasnom stave zdravotníctva na Slovensku či o návrate Mareka Krajčího (OĽANO) na post ministra zdravotníctva.

Pozastavenie členstva Rudolfovi Kusému je minimum, ktoré ste podľa stanov mohli urobiť. Prečo ste ho zo strany nevylúčili?

Členstvo sme pozastavili jednohlasne. Dnes sa javí, že sme ho mali vylúčiť.

Napriek podozreniam, ktoré sú veľmi vážne, sme postupovali v súlade so stanovami. Myslím, že pravidlá sa majú dodržiavať, aj keď to niekedy bolí.

Pravidlá nehovoria, že Kusého nemôžete vylúčiť. To je minimum, ktoré majú stanovené. Čiže prečo ho nevylúčiť?

Stanovy majú určené presné pravidlá, za čo ho môžeme vylúčiť. Opakujem názor, ktorý prevládol na predsedníctve, držali sme sa pravidiel.

Kusý zložil sľub ako župný poslanec v Bratislavskom kraji. Nemal by sa vzdať mandátu? Zložil sľub aj ako kandidát Dobrej voľby.

Ako kandidát Dobrej voľby má pozastavené členstvo, nemôže vystupovať pod stranou. Nechce sa mi špekulovať o tom, čo by mal urobiť. To je otázka pre neho, ako k tomu pristúpi.

Ako sa Rudolf Kusý dostal do vašej strany? Kandidatúra na primátora Bratislavy vznikla tak, že koalícia strán dlho hľadala hocikoho, kto by bol schopný postaviť sa Matúšovi Vallovi. Koalícia bola dosť nesúrodá, Dobrá voľba a Umiernení, Sme rodina, KDH, Hlas aj Aliancia.

Áno, ale Hlas nebol súčasťou koalície. Rudolf Kusý bol kandidátom koalície piatich strán.

S Kusým som viedol debaty o jeho ambíciách v komunálnych voľbách a môžem povedať, že mi jasne povedal, že neplánuje kandidovať za primátora. Nakoniec sa rozhodol pre kandidatúru a koalíciu si tvoril sám. Bol to náš člen, vzdal sa členstva v predsedníctve a my sme to podporili.

Koľko stála Kusého kampaň? Tvrdil, že to bolo okolo štyristotisíc eur. Vy hovoríte o dodatočných nákladoch. Vyzerala nákladne.