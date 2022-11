Slovák trénuje tím, v ktorom hrával Michael Jordan

Desať správ zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

10. Slovensko sa za 30 rokov zmenilo. Myslenie Slovákov iba trochu

Zuzana Hýlová pôsobí ako koučka top manažérov v New Yorku: Slovaks are happy to help, but they are bad at asking for support

9. V Bratislave zahrajú Simply Red

Týždenný prehľad podujatí v Bratislave: Top 10 events in Bratislava

8. Predával starožitnosti, bol vo väzení. Tam jeho príbeh zatiaľ končí

Slovenská národná galéria skladá príbeh záhadného obchodníka so starožitnosťami Eduarda Šťastného: The strange tale of the vanishing antique dealer

7. Islandská spoločnosť spraví zo slovenskej farmy moderný výstavný priestor

Farma v Markušovciach bola postavená v 18. storočí: Icelandic company to create interactive exhibition in old Slovak curia

Tatranský ľadový dóm. (zdroj: SITA)

6. Nezvyčajný úspech Slovenska vďaka poľskej vedkyni

Sociálna antropologička získala prestížny európsky grant: Slovak-based scientist gets prestigious grant for conspiracy research

5. Civilné sobáše budú jednoduchšie, dievčenské meno nemusí byť druhé

Parlament schválil zmeny v zákonoch o rodine, menách a priezviskách: New law makes marriage easier for some

4. V stenách ľadového dómu

Dočasný dóm v Tatrách je inšpirovaný jeruzalemských chrámom: High Tatra's Ice Cathedral now open, inspired by Jerusalem church

Martin Rančík a jeho zverenec Simisola Shittu. (zdroj: Archív M.R.)

3. Ak niekto príde a povie, že chce diely pre vesmírnu raketu, vyrobíme ich

Aspoň tak to hovorieva Josef Mühlbauer, zakladateľ nemeckej firmy, ktorá sa v Nitre venuje výskumu produkčných technológií: Automotive business is not lucrative, but e-mobility is promising

2. Vďaka úspechu na Facebooku vyslala EÚ slovenských policajtov do Afriky

Dezinformácie sú v Sierra Leone veľkým a dlhodobým problémom: Slovak police help Sierra Leone fight fake news ‘at the right time’

1. Bývalý slovenský basketbalista trénuje Chicago Bulls

Zo Slovenska odišiel na strednú školu do Minnesoty, dnes je Martin Rančík asistentom trénera v Chicagu: Slovak coaches players of legendary NBA team. I was in the right moment at the right place

