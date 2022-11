Ranný brífing: Lekári sa dočkajú vyšších platov, v Boroch stále veria v zmluvu

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Lekári stiahnu svoje výpovede, odborári im vyjednali vyššie platy. Podľa premiéra Eduarda Hegera ide o najväčší kompromis, aký sa mohol dohodnúť. Kríza je tak podľa neho zažehnaná a kolaps nemocníc nehrozí.

Súkromná nemocnica Bory v Bratislave stále nemá zmluvu s najväčšou zdravotnou poisťovňou. Zamestnáva personál a jej vedenie verí, že sa v krátkom čase podarí zmluvu s VšZP uzatvoriť. Proti tomu je Igor Matovič.

Bratislavský stalker sledoval známe osobnosti. A hoci polícia našla jediné riešenie - vziať ho do väzby, otvára to opäť tému psychických chorôb ľudí bez domova, ktorí sú v začarovanom kruhu a nemajú nárok na adekvátnu zdravotnú starostlivosť. Čo to hovorí o našej spoločnosti, že na ulici sú bez pomoci ľudia s ťažkými diagnózami? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Odborári vyjednali lekárom vyššie platy. Ako sa budú zvyšovať a komu?

Premiér Eduard Heger a predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský. (zdroj: TASR)

Lekárske odborové združenie sa dohodlo s vládou Eduarda Hegera na zvýšení platov lekárov. Bol to jediný sporný bod z ôsmich požiadaviek, ktoré mali lekárski odborári na vládu. Na zvyšných siedmich požiadavkách sa dohodli už skôr. Zvýšenie platov sa týka len nemocničných, nie ambulantných lekárov.

Atestovaným a neatestovaným lekárom sa budú platy zvyšovať od 1. januára 2023. Základný plat neatestovaného lekára bude 1,5-násobkom priemerného platu v národnom hospodárstve spred dvoch rokov. Pre rok 2023 sa bude počítať mzda z roku 2021. Vtedy bola priemerná mzda 1211. Od prvého januára bude teda zarábať v hrubom 1816,50 eura.

K tejto mzde sa mu pripočíta 0,015-násobok priemernej mzdy za každý odpracovaný rok. V roku 2023 to bude za každý rok 18,165 eura v hrubom. K tomu sa mu za každý odpracovaný rok pripočíta 0,025-násobok priemernej mzdy za každý odpracovaný rok. V roku 2023 to bude za každý rok 30,275 eura v hrubom.

Denník SME pripravil otázky a odpovede o dohode, ktorá sa zrodila na úrade vlády.

Matovičov príbeh o úplatku lekárovi: Príbeh ministra financií Igora Matoviča o úplatku lekárovi má podľa nadácie Zastavme korupciu dve verzie. Matovič opísal príbeh, ako jeho mama dala úplatok lekárovi, ktorý operoval jeho otca. S rovnakým príbehom sa však minister financií zdôveril už pred desiatimi rokmi, keď tvrdil, že úplatok lekárovi dal on sám.

Dostali sme sa k dohode, ktorá v nejakej podobe mala po pandémii určite prísť. Urobili to okolité krajiny, lekári si to vypýtali aj doma. Zároveň Visolajský pozval medikov aj emigrovaných kolegov do práce v slovenských nemocniciach. Všetko správne. Takto vyzerá potlesk lekárom, píše Zuzana Kepplová. Zbaviť sa Matoviča nestačí: Vidíme, aký vulgárny psychologický nátlak vyvíja cez médiá a sociálne siete na občanov, od ktorých vlastne nič nechce. Teraz si skúsme predstaviť, čo asi stvára za zatvorenými dverami, keď je presvedčený, že zvukový záznam si vytvára len on, píše Peter Tkačenko.

Poistenci VšZP sa na Bory zatiaľ môžu pozerať zvonku. Nemocnica stále čaká na zmluvu

Nemocnica Bory. (zdroj: SME/Marko Erd)

Nemocnica Bory na severozápade Bratislavy sa stále nedohodla s najväčšou a štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou na zazmluvnení. Na tlačovej konferencii to povedal generálny riaditeľ nemocnice Ľuboš Lopatka.

Nemocnica patriaca Pente tak má zatiaľ dohodnuté zmluvy len so súkromnými poisťovňami Union a Dôvera. Druhá menovaná tiež patrí finančnej skupine. Aby však nemocnica mohla plnohodnotne fungovať pre všetkých obyvateľov Slovenska, potrebuje mať zmluvu aj s VšZP, ktorá pokrýva dve tretiny trhu.

Obavy o zazmluvnenie nemocnice na bratislavských Boroch vznikli na začiatku októbra. Vtedy denník SME priniesol informáciu potvrdenú z dvoch od seba nezávislých zdrojov, že šéf najsilnejšej vládnej strany OĽaNO Igor Matovič je proti zamluvneniu Borov VšZP.

Predstavitelia nemocnice Penty však na tlačovej konferencii vyjadrili nádej, že sa v krátkom čase podarí uzatvoriť zmluvu aj s najväčšou zdravotnou poisťovňou.

V krátkosti z domova:

Vtip so šálom pre Orbána: Premiér Eduard Heger si ako spôsob reakcie na provokačný šál Viktora Orbána si zvolil humor. Nebolo to pritom prvýkrát, čo Orbán, tentoraz cez šál, odkazoval na obdobie, keď po prehranej prvej svetovej vojne zaniklo Uhorsko a vzniklo Maďarsko s približne o dve tretiny menším územím.

Premiér Eduard Heger si ako spôsob reakcie na provokačný šál Viktora Orbána si zvolil humor. Nebolo to pritom prvýkrát, čo Orbán, tentoraz cez šál, odkazoval na obdobie, keď po prehranej prvej svetovej vojne zaniklo Uhorsko a vzniklo Maďarsko s približne o dve tretiny menším územím. Najlepšie krajské mestá pre život: Ak by sme mali spomedzi slovenských krajských miest vybrať najlepšie mesto pre život, voľba by zrejme padla na Trnavu alebo Trenčín. Neexistuje žiadny rebríček, ktorý by meral kvalitu života v slovenských mestách, no denník SME porovnal krajské mestá z hľadiska čísel, ktoré o kvalite života vypovedajú.

Ak by sme mali spomedzi slovenských krajských miest vybrať najlepšie mesto pre život, voľba by zrejme padla na Trnavu alebo Trenčín. Neexistuje žiadny rebríček, ktorý by meral kvalitu života v slovenských mestách, no denník SME porovnal krajské mestá z hľadiska čísel, ktoré o kvalite života vypovedajú. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 61 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 384 testov. V nemocniciach aktuálne leží 301 pacientov, pribudli aj dve obete ochorenia Covid-19.

Budúca vojenská veľmoc Európy. Poľsko sa chystá zdvojnásobiť armádu

Cvičenie poľskej armády. (zdroj: SITA/AP)

Väčšina členov Severoatlantickej aliancie mala v minulosti problém dodržiavať jeden z hlavných záväzkov. Na obranu nevynakladali dostatok prostriedkov. Každá členská krajina NATO by mala na svoju obranu prispievať najmenej dvoma percentami hrubého domáceho produktu.

V praxi toto pravidlo striedavo dodržiavala menej než tretina spojencov. Obranné výdavky Slovenska, Česka, ale aj Nemecka či Talianska sa opakovane držali hlboko pod dvojpercentnou hranicou.

Opačným príkladom bolo Poľsko, ktoré si záväzok plnilo a zároveň sa snažilo výdavky na obranu ďalej navyšovať. Poľské ministerstvo obrany argumentovalo tým, že dve percentá HDP nestačia na pokrytie všetkých dôležitých vojenských programov. Navyšovanie, ktoré malo byť postupné, sa teraz môže zmeniť na skokové. Varšava už oznámila, že zo v súčasných 2,4 percenta HDP zvýši svoje výdavky až na päť percent.

„Podozrievavosť Poliakov voči Rusku podnietila Varšavu, aby sa vyhla prevládajúcemu názoru vo väčšine Európy, že konvenčná vojna je minulosťou. Namiesto toho Poľsko buduje pozemné sily, ktoré sú teraz na najlepšej ceste stať sa najmohutnejšími pozemnými silami v Európskej únii,“ uvádza Politico.

V krátkosti z Ukrajiny:

Rozhovor s držiteľkou nobelovky za mier: Vojnu zvyknú zobrazovať z mužského pohľadu ako niečo hrdinské. Na vojne však nie je nič hrdinské, hovorí v rozhovore Jody Willamsová, protivojnová aktivistka, ktorá dostala v roku 1997 za boj proti využívaniu nášľapných mín Nobelovu cenu za mier, ktorá sa nedávno vrátila z Ukrajiny.

Vojnu zvyknú zobrazovať z mužského pohľadu ako niečo hrdinské. Na vojne však nie je nič hrdinské, hovorí v rozhovore Jody Willamsová, protivojnová aktivistka, ktorá dostala v roku 1997 za boj proti využívaniu nášľapných mín Nobelovu cenu za mier, ktorá sa nedávno vrátila z Ukrajiny. Putinova vojna sa predražuje: Rusko za deväť mesiacov minulo na priamych výdavkoch za vojnu na Ukrajine 82 miliárd dolárov, uviedlo ukrajinské vydanie ekonomického časopisu Forbes. Suma vynaložená na konflikt, ktorý odsudzuje Kyjev aj Západ, predstavuje zhruba štvrtinu príjmov vlaňajšieho rozpočtu Ruska.

Rusko za deväť mesiacov minulo na priamych výdavkoch za vojnu na Ukrajine 82 miliárd dolárov, uviedlo ukrajinské vydanie ekonomického časopisu Forbes. Suma vynaložená na konflikt, ktorý odsudzuje Kyjev aj Západ, predstavuje zhruba štvrtinu príjmov vlaňajšieho rozpočtu Ruska. Merkelová nemala na Putina páky: Bývalá dlhoročná nemecká kancelárka Angela Merkelová v rozhovore s týždenníkom Spiegel priznala, že ku koncu svojho mandátu už nemala žiadne páky, ako prinútiť ruského prezidenta Vladimira Putina k rokovaniam. Putinovi podľa nej záleží len na moci a tú ona ako odchádzajúca politička nemala.

Bývalá dlhoročná nemecká kancelárka Angela Merkelová v rozhovore s týždenníkom Spiegel priznala, že ku koncu svojho mandátu už nemala žiadne páky, ako prinútiť ruského prezidenta Vladimira Putina k rokovaniam. Putinovi podľa nej záleží len na moci a tú ona ako odchádzajúca politička nemala. Zúfalý stav ruských záložníkov: Ruskí záložníci na Ukrajine sú slabo vycvičení a zle vybavení, uviedlo britské ministerstvo obrany. Niektorí z nich musia bojovať aj napriek svojmu "závažnému chronickému zdravotnému stavu". Nasadenie záložníkov charakterizuje zmätok v súvislosti so spôsobilosťou na službu, s nedostatočným výcvikom a osobným vybavením a s chýbajúcim odhodlaním.

Ruskí záložníci na Ukrajine sú slabo vycvičení a zle vybavení, uviedlo britské ministerstvo obrany. Niektorí z nich musia bojovať aj napriek svojmu "závažnému chronickému zdravotnému stavu". Nasadenie záložníkov charakterizuje zmätok v súvislosti so spôsobilosťou na službu, s nedostatočným výcvikom a osobným vybavením a s chýbajúcim odhodlaním. Evakuácia obyvateľov Chersonu: Ukrajinská vláda začala evakuovať civilistov z Chersonu, ktoré len nedávno oslobodili po mesiacoch ruskej okupácie. Rusi však v meste zničili infraštruktúru a z druhého brehu rieky Dneper pokračujú v ostreľovaní mesta.

Ukrajinská vláda začala evakuovať civilistov z Chersonu, ktoré len nedávno oslobodili po mesiacoch ruskej okupácie. Rusi však v meste zničili infraštruktúru a z druhého brehu rieky Dneper pokračujú v ostreľovaní mesta. Rusi nasadili nosiče jadrových hlavíc: Rusko zrejme na Ukrajine nasadilo rakety, z ktorých odstránilo jadrové hlavice, uviedlo britské ministerstvo obrany. Ide o dôkaz, že zásoby ruských striel dlhého doletu sa zmenšujú. Snímky z Ukrajiny ukazujú trosky zostrelenej ruskej riadenej strely, ktorou je zrejme typ AS-15 Kent. Tá bola vyvinutá v 80. rokoch ako nosič jadrových hlavíc.

Rusko zrejme na Ukrajine nasadilo rakety, z ktorých odstránilo jadrové hlavice, uviedlo britské ministerstvo obrany. Ide o dôkaz, že zásoby ruských striel dlhého doletu sa zmenšujú. Snímky z Ukrajiny ukazujú trosky zostrelenej ruskej riadenej strely, ktorou je zrejme typ AS-15 Kent. Tá bola vyvinutá v 80. rokoch ako nosič jadrových hlavíc. Milióny ľudí bez elektriny: Výpadky elektriny trápia ešte viac ako šesť miliónov ukrajinských domácností, oznámil prezident Zelenskyj. Ich počet sa však podľa jeho slov od stredajších masívnych ruských útokov znížil o polovicu.

Výpadky elektriny trápia ešte viac ako šesť miliónov ukrajinských domácností, oznámil prezident Zelenskyj. Ich počet sa však podľa jeho slov od stredajších masívnych ruských útokov znížil o polovicu. Ťažké ruské straty: Ruské sily utrpeli ťažké straty počas bojov v centrálnej časti Doneckej oblasti na východe Ukrajiny a je nepravdepodobné, že by tam dosiahli prielom, uviedlo britské ministerstvo obrany.

Ruské sily utrpeli ťažké straty počas bojov v centrálnej časti Doneckej oblasti na východe Ukrajiny a je nepravdepodobné, že by tam dosiahli prielom, uviedlo britské ministerstvo obrany. Nárast tempa bojov: Tempo vojenských operácií na fronte na Ukrajine sa v najbližších týždňoch zvýši, prognózuje Inštitút pre štúdium vojny. Podľa analytikov sa tempo spomalilo v dôsledku zhoršujúcich sa poveternostných podmienok.

Zo zahraničných webov:

Na aký rast cien plynu a elektriny sa pripraviť a kedy zverejnia cenníky

Ilustračné foto. (zdroj: Archív SME/Gabriel Kuchta)

Domácnosti na Slovensku stále nevedia, koľko budú platiť za elektrinu a plyn od budúceho roka. Ceny na ďalší rok určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Vychádzať bude z cenníkov, ktoré mu pošlú dodávatelia elektriny a plynu.

Úrad už poklady od nich dostal, ale čaká, kým vláda vyrukuje s kompenzačnými opatreniami na pomoc domácnostiam pri zvýšených cenách energií. Minister hospodárstva Karel Hirman naznačuje, že dotačnú schému zverejní na začiatku decembra.

ÚRSO tak tvrdí, že cenové konania o budúcoročných regulovaných cenách elektriny, plynu, tepla a vody pre domácnosti a malé podniky stále prebiehajú. „Oznámime ich ihneď po ich finálnom ukončení, predpokladáme, že definitívne budú ukončené do konca tohto roka,“ dodáva hovorca úradu Radoslav Igaz.

Kedy sa teda domácnosti dozvedia, koľko budú reálne platiť za energie a koľko im na zvýšené faktúry priplatí štát? INDEX odpovedá na najdôležitejšie otázky.

V krátkosti z ekonomiky:

Hriňovský Hydrex končí v dlhoch: Strojárska spoločnosť Hydrex bola na Podpoľaní známou značkou. V tomto roku by vo firme mali dôvody na oslavy. Hydrex si pripomenul okrúhle tridsiate výročie. Oslavovať sa však nebude. Firma totiž v tomto roku oficiálne skrachovala. Len voči štátnym organizáciám zanechala dlhy výrazne prekračujúce milión eur.

Strojárska spoločnosť Hydrex bola na Podpoľaní známou značkou. V tomto roku by vo firme mali dôvody na oslavy. Hydrex si pripomenul okrúhle tridsiate výročie. Oslavovať sa však nebude. Firma totiž v tomto roku oficiálne skrachovala. Len voči štátnym organizáciám zanechala dlhy výrazne prekračujúce milión eur. Muskova nová hračka ohrozuje Teslu: Americká automobilka Tesla má pred sebou ťažké obdobie. Dobrodružstvo jej zakladateľa Elona Muska spojené s kúpou sociálnej siete Twitter znervózňuje investorov, čo mu dali pocítiť na cenách akcií. INDEX opisuje štvoricu najzásadnejších problémov, s ktorými sa Tesla a jej zakladateľ boria.

Americká automobilka Tesla má pred sebou ťažké obdobie. Dobrodružstvo jej zakladateľa Elona Muska spojené s kúpou sociálnej siete Twitter znervózňuje investorov, čo mu dali pocítiť na cenách akcií. INDEX opisuje štvoricu najzásadnejších problémov, s ktorými sa Tesla a jej zakladateľ boria. Ceny benzínu a nafty: Pokles cien pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach by mal pokračovať. Na základe vývoja svetových cien ropy to predpokladá analytička 365.bank Jana Glasová. Zlacňovanie by sa však mohlo zastaviť počas vianočných sviatkov.

Slováci očarili svet. Jednému z nich kúpil agent Porsche, iný vyrábal tresku

Na šampionáte v Južnej Afrike 2010 sa jediný krát v ére samostatnosti predstavila aj slovenská reprezentácia. (zdroj: TASR)

Spomínam si na záber v tuneli iba pár sekúnd predtým, ako futbalisti vkročili na trávnik. Taliani pôsobili sebavedomo, pyšne a až príliš isto. Akoby sa im nemohlo nič stať. Veď boli úradujúci majstri sveta. Kapitán Fabio Cannavaro sa usmieval a čosi prežúval.

Zato Slováci vyzerali ako krotkí a ustráchaní baránkovia, ktorí si neveria. Je pravda, že takmer nikto im neveril. Ale bol to mylný dojem a čoskoro sa to potvrdilo na ihrisku. Nabúrali prognózy.

Futbalisti Slovenska v júni 2010 na majstrovstvách sveta v Juhoafrickej republike senzačne zdolali Taliansko 3:2 a postúpili do osemfinále. Stále je to prvé a posledné vystúpenie Slovenska na najžiadanejšom turnaji.

Ako úspech na MS 2010 ovplyvnil ďalšie kariéry slovenských futbalistov? Čo dnes robia? Ako podnikajú?

Hlucháňová zostáva v RTVS ako projektová manažérka, zo Šurana bude redaktor

Mária Hlucháňová. (zdroj: TASR)

Už pred týždňom riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj oznámil, že po odvolaní Márie Hlucháňovej z pozície riaditeľky sekcie spravodajstva a publicistiky RTVS poveruje riadením sekcie Miroslava Frindta. Machaj teraz tvrdí, že ak bude mať Frindt dobré výsledky, môže prejsť od poverenia k jeho vymenovaniu za riaditeľa sekcie.

Iného kandidáta v tejto súvislosti zatiaľ nespomína. Chce počkať, ako sa osvedčí Frindt. Ten pracuje vo verejnoprávnom médiu od roku 1999. Naposledy manažérsky viedol domácu redakciu spravodajstva v televízii, no vo funkcii skončil po nezhodách s vtedajších šéfom Vahramom Chuguryanom.

Pre odvysielanie hodinového prejavu Roberta Fica na výročie Nežnej revolúcie 17. novembra prišli o svoje miesta okrem Hlucháňovej aj riaditeľka televízneho spravodajstva a publicistiky Andrea Fajnorová, intendant :24 Alfonz Šuran aj šéfdramaturg :24 Peter Nittnaus. Hlucháňová svoje konanie označila za chybu.

Bývalí členovia vedenia spravodajstva pritom ostávajú po odchode zo svojich pozícií v RTVS. Medzi nimi aj bývalá riaditeľka sekcie spravodajstva a publicistiky Hlucháňová. Tá nastúpila do telerozhlasu v auguste tohto roku spolu s Machajom, ktorému pomáhala pri príprave projektu počas jeho kandidatúry na generálneho riaditeľa.

V krátkosti z kultúry:

Romantický hrdina z outsidera: Bez akejkoľvek viery, že sa ešte niečo pekné môže v ten deň udiať, pán Douglas Springsteen už o deviatej večer pozhasínal všetky svetlá a potichu zostal sedieť v kuchyni, pri fľaši piva a cigaretách. Keď Bruce znovu zasvietil, hneval sa a hromžil. Ak bolo Bruceovi Springsteenovi niečo jasné už v ranej puberte, tak potom to, že nechce žiť ako jeho otec.

Bez akejkoľvek viery, že sa ešte niečo pekné môže v ten deň udiať, pán Douglas Springsteen už o deviatej večer pozhasínal všetky svetlá a potichu zostal sedieť v kuchyni, pri fľaši piva a cigaretách. Keď Bruce znovu zasvietil, hneval sa a hromžil. Ak bolo Bruceovi Springsteenovi niečo jasné už v ranej puberte, tak potom to, že nechce žiť ako jeho otec. Vydedenci na ceste Amerikou: Ona je krehké mladé dievča, ktoré sa vybralo do sveta. On je mladý, trochu extravagantný tulák, ktorý sa občas vráti domov. Obaja majú niečo spoločné. Obom chutí ľudské mäso. Takí sú Maren a Lee, hrdinovia filmu Bones and All. Kanibalskej romance, ktorá získala cenu za réžiu na festivale v Benátkach.

Ona je krehké mladé dievča, ktoré sa vybralo do sveta. On je mladý, trochu extravagantný tulák, ktorý sa občas vráti domov. Obaja majú niečo spoločné. Obom chutí ľudské mäso. Takí sú Maren a Lee, hrdinovia filmu Bones and All. Kanibalskej romance, ktorá získala cenu za réžiu na festivale v Benátkach. Na zlobu reaguje láskou: V SND hrá v jedenástich predstaveniach, najnovšie v inscenácii Čistý dom, nedávno hrala vo filme Čierne na bielom koni, spevácky hosťovala v Tvojej tvári a aktuálne si pripomína svoje skautské detstvo v seriáli Chatári. Herečka Jana Kovalčíková rada ľudí zabáva a často sa smeje, ale nie sú jej ľahostajné ani vážne problémy spoločnosti a kultúry.

