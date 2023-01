Zrušenie nultých ročníkov deťom neprospelo, namiesto šiestich písmen poznajú jedno (reportáž)

Na konci novembra sa prváci v Žehre stále učili písať prvé písmeno abecedy. „Najprv sme si to skúšali na interaktívnej tabuli, potom na zemi kreslíme obrys, poviem im, že ťahaj ten oblúčik až tam do Spišských Vlachov, a potom do zošita píšeme najprv veľké a postupne to zmenšujeme,“ opisuje Gabriela Švantnerová postup, ako žiakov naučí písať A.

Ešte pred rokom prváci poznali v rovnakom čase šesť písmen abecedy, teraz len jedno. Učiteľky zo Žehry to pripisujú zrušeniu nultých ročníkov.

Deti učíme hygiene, orientácii v budove, základným návykom, hovoria učiteľky. Ak strávia v škôlke len krátky čas a nulté ročníky odpadnú, deti zo sociálne znevýhodneného prostredia to musia dobiehať v prvej triede. Na úkor samotnej výučby.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zmena sa udiala od septembra 2021, za ten čas tak učiteľkám a učiteľom zo základnej školy v Žehre a Krásnohorskom Podhradí prešlo pod rukami pár ročníkov, na ktorých zmenu vyhodnocujú.

Tvrdia, že deťom neprospela. Aspoň nie v súčasnej podobe.

„Pri tabuli to len ja budem vedieť, ale splníme plán,“ hnevá sa Švantnerová. Škôlky podľa nej funkciu zrušených ročníkov plnohodnotne nezastúpia. A asistentov učiteľa, ktorí majú tiež pomôcť s prácou v triedach, napríklad s prekladom do rómčiny, majú školy nedostatok.

Gabriela Švantnerová neučí len deti v ZŠ v Žehre, spolu s ďalšími učiteľkami organizujú aj čítanie rozprávok s celou rodinou. (zdroj: SME - Marko Erd)

Sociálna pracovníčka zo Žehry Iveta Horváthová vidí rozdiel na vlastných deťoch. Kým starší Riško chodil do školy ešte v pôvodnom systéme, Nicolas išiel do prvej triedy rovno zo škôlky.

Podľa riaditeľa ZŠ v Krásnohorskom Podhradí, šesťdesiatnika Ladislava Mikulu patrili nulté ročníky k „najväčším pozitívam porevolučného školstva“. Podobne to vidí riaditeľka ZŠ Spišské Vlachy Silvia Korenková, ktorá úzko spolupracuje s prvými triedami umiestnenými v Žehre: „Najväčší pokrok sa vždy dosiahol v nultých ročníkoch."

Kritici však o nich hovoria ako o nástroji na zvyšovanie nerovnosti v šanciach detí z vylúčených komunít oproti majorite. Nahradiť tieto ročníky malo najmä zavedenie povinného predškolského vzdelávania – posledný ročník škôlky – a práca asistentov na školách.

Čo nezafungovalo? Prečo sa učitelia z terénu sťažujú a čo by mohlo pomôcť?

Špeciálne ročníky pre rómske deti z východu