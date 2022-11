Ranný brífing: Prezidentka kriticky opísala stav v krajine, Žilinka ho opäť iba podčiarkol

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Prezidentka Zuzana Čaputová predniesla svoju tretiu správu o stave republiky. Kritizovala vládu, šírenie dezinformácií aj akcie Smeru. Zastala sa lekárov a chudobných. A naznačila aj potrebu predčasných volieb.

Niekoľko minút po tom, ako prezidentka upozornila na sporné využívanie paragrafu 363, generálny prokurátor Maroš Žilinka oznámil, že cez tento paragraf rušia obvinenie šéfa Smeru Roberta Fica a jeho pravej ruky Roberta Kaliňáka. Generálna prokuratúra vraj nevidí v kauze Súmrak dôkazy o zločineckej skupine či porušovaní daňového tajomstva.

Hrozí nám, že politická kríza prerastie do vážnej krízy demokracie, uviedla pred plénom v parlamente prezidentka Zuzana Čaputová. O čom konkrétne hovorila a aké bolo jej posolstvo? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Prezidentka kritizovala vládu: Verejnosť stráca prehľad v tom, kto vládne

Prezidentka Zuzana Čaputová vystúpila so správou o stave republiky pred poslancami. (zdroj: TASR)

Hoci prezidentka Zuzana Čaputová v úvode svojej tretej správy o stave republiky prednesenej pred poslancami avizovala, že pôjde o jednu "z najzávažnejších a najkritickejších" správ, priamej kritike sa vo viacerých bodoch vyhla.

Hoci hlava štátu v správe upozornila, že menšinovej vládnej koalícii prechádzajú v parlamente zákony vďaka "nejasnému" spôsobu podpory, nepomenovala priamo, že sa jej darí schvaľovať návrhy aj vďaka podpore poslancov z kandidátky fašistickej ĽSNS.

V správe síce prezidentka upozornila, že šírenie nenávisti považuje za neprípustné, v súvislosti so streľbou pred bratislavskou Teplárňou, ktorú polícia vyšetruje ako teroristický čin, ale priamo nevyslovila, že šlo o ľudí z LGBTI+ komunity.

Zuzana Čaputová sa v správe venovala prehlbujúcej sa chudobe v čase rekordného zdražovania, zastala sa lekárov pred útokmi ministra financií Igora Matoviča, ktorého otvorene nemenovala, a dosiaľ najzásadnejšie sa vyjadrila aj k otázke predčasných volieb. Denník SME vybral kľúčové momenty zo správy hlavy štátu.

Čaputová môže opäť kandidovať: Prezidentka Zuzana Čaputová by mala do pol roka povedať, či bude znovu kandidovať. Jej správa o stave republiky naznačuje, že by mohla, do konfliktov sa v nej nepúšťala. Väčšiu podporu má medzi ľuďmi, ako medzi parlamentnými stranami.

Prezidentka Zuzana Čaputová by mala do pol roka povedať, či bude znovu kandidovať. Jej správa o stave republiky naznačuje, že by mohla, do konfliktov sa v nej nepúšťala. Väčšiu podporu má medzi ľuďmi, ako medzi parlamentnými stranami. Hegerova vláda vládne na úkor dôvery voliča: Prezidentka si kladie otázku, ktorá rezonuje v časti spoločnosti: za akú cenu vládnu Igor Matovič a Boris Kollár? Ak tou cenou má byť demolovanie demokracie, sú lepším riešením predčasné voľby, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

Zrušili obvinenie Fica a Kaliňáka, argumenty Žilinkovho úradu popierajú súdy aj svedkovia

Robert Kaliňák a Robert Fico. (zdroj: TASR)

Niekoľko minút po tom, ako prezidentka Zuzana Čaputová upozornila na sporné využívanie paragrafu 363, generálny prokurátor Maroš Žilinka oznámil, že cez tento paragraf ruší obvinenie šéfa Smeru Roberta Fica a jeho pravej ruky Roberta Kaliňáka.

„V danom prípade bolo konštatované porušenie zákona v neprospech obvinených,“ povedal Žilinka počas svojho vyhlásenia bez možnosti klásť otázky.

Stíhanie sa týka kauzy Súmrak, v ktorej Fica s Kaliňákom obvinili, že ako súčasť organizovanej skupiny zneužívali právomoci na zbieranie špiny proti svojim politickým oponentom.

O zrušení obvinenia v mene Žilinku rozhodol jeho prvý námestník Jozef Kandera, ktorému prekážalo, že obvinenia voči bývalému premiérovi a ministrovi vnútra boli nekonkrétne a neboli postavené na dostatočných dôkazoch.

Úrad špeciálnej prokuratúry oznámil, že zatiaľ rozhodnutie nekomentuje, pretože mu ho doposiaľ nedoručili. Právomoc rušiť obvinenia môže Žilinkovi odňať len parlament, ale koalícii chýba dosť hlasov.

Denník SME pripravil otázky a odpovede o okolnostiach vyšetrovania a rozoberá aj argumenty Generálnej prokuratúry.

Škandalózne využitie paragrafu 363: Robert Fico a Robert Kaliňák môžu búchať šampanské. Generálna prokuratúra znovu použila paragraf 363 a zrušila obvinenie expremiéra a exministra vnútra v politicky exponovanom prípade organizovaného zločinu.

Robert Fico a Robert Kaliňák môžu búchať šampanské. Generálna prokuratúra znovu použila paragraf 363 a zrušila obvinenie expremiéra a exministra vnútra v politicky exponovanom prípade organizovaného zločinu. Naplnilo sa varovanie prezidentky: Paragraf 363 pre Fica s Kaliňákom je presne tým ohýbaním demokracie, pred ktorým varovala Čaputová. Pre všetkých a v neposlednom rade demokraciu samotnú je totiž dôležité, aby o vine alebo nevine rozhodoval nezávislý súd, píše Jakub Filo.

Paragraf 363 pre Fica s Kaliňákom je presne tým ohýbaním demokracie, pred ktorým varovala Čaputová. Pre všetkých a v neposlednom rade demokraciu samotnú je totiž dôležité, aby o vine alebo nevine rozhodoval nezávislý súd, píše Jakub Filo. Toto je skutočný Súmrak: Bezostyšnosť Žilinkovho kroku vyráža dych, veď proces pokročil do takej miery, že obvinení už študovali spis. Jedna jediná vec, na ktorú táto trištvrteneschopná vláda skutočne dostala mandát, šla práve pod kytičky, píše Nataša Holinová.

Bezostyšnosť Žilinkovho kroku vyráža dych, veď proces pokročil do takej miery, že obvinení už študovali spis. Jedna jediná vec, na ktorú táto trištvrteneschopná vláda skutočne dostala mandát, šla práve pod kytičky, píše Nataša Holinová. Tri jóbovky pre koalíciu: Keďže ani prajnejší pozorovatelia nedokážu obhájiť ďalšie pôsobenie vlády, vravia, že osožné je aspoň vyšetrovanie smeráckych káuz. A keď všetkému kraľovalo práve vyšetrovanie Fica a Kaliňáka, po zrušení obvinenia už by voľbám nič nemalo stáť v ceste. Odpískajte to, píše Peter Tkačenko.

V krátkosti z domova:

Imrecze opísal úplatky pre Kažimíra: Brhelovci sa snažili zabrániť, aby František Imrecze na súde hovoril, ako mu dorovnávali plat v štátnych službách, a ako spolu manipulovali zákazky finančnej správy. Napokon vypovedal a hovoril aj o úplatkoch pre Petra Kažimíra.

Brhelovci sa snažili zabrániť, aby František Imrecze na súde hovoril, ako mu dorovnávali plat v štátnych službách, a ako spolu manipulovali zákazky finančnej správy. Napokon vypovedal a hovoril aj o úplatkoch pre Petra Kažimíra. Víťazi a porazení dohody s lekármi: Lekári nemajú vyššie platy isté, nemocnice nevedia, či bude mať kto liečiť, sestry si budú tiež pýtať viac peňazí a pacient z dohody odborárov s vládou nezíska nič. Denník SME sa pokúsil nájsť odpovede na otázky, ktoré dohoda priniesla.

Lekári nemajú vyššie platy isté, nemocnice nevedia, či bude mať kto liečiť, sestry si budú tiež pýtať viac peňazí a pacient z dohody odborárov s vládou nezíska nič. Denník SME sa pokúsil nájsť odpovede na otázky, ktoré dohoda priniesla. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 123 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 931 testov. V nemocniciach aktuálne leží 300 pacientov, pribudli aj tri obete ochorenia Covid-19.

Ruské matky chcú späť svojich synov, spustili petíciu za ukončenie vojny

Vladimir Putin sa stretol so skupinou vybraných žien, ktoré Kremľu poplatné médiá predstavovali ako matky ruských vojakov. (zdroj: TASR/AP)

Matky ruských vojakov spustili online petíciu, ktorá žiada ukončenie vojny proti Ukrajine a návrat ruských vojakov domov. Kým ženy už na webe zbierajú podpisy, Kremeľ na túto iniciatívu odmieta oficiálne reagovať.

Petícia je podľa ruských médií dielom skupiny matiek z hnutia Feministický protivojnový odpor a skupiny matiek mobilizovaných vojakov a brancov povolaných na povinnú vojenskú službu do ruskej armády. Na internete sa objavila v nedeľu, za necelé dva dni sa pod ňou nazbieralo viac než 33-tisíc podpisov.

Autori petície tiež zdôrazňujú, že od ruskej invázie na Ukrajinu sa situácia ruských rodín ešte väčšmi zhoršila. Západné sankcie vyvolané vojenskou operáciou na Ukrajine viedli k nárastu inflácie, čo znehodnocuje všetky štátne dávky pre matky a deti, "ktoré aj pred vojnou sotva stačili“.

Ešte v piatok sa Vladimir Putin stretol so skupinou 17 vybraných žien, ktoré Kremľu poplatné médiá predstavovali ako matky ruských vojakov. Nezávislí novinári si však všímali, že viaceré z prítomných žien sa po Putinovom boku objavovali už v minulosti na iných propagandistických videách a zakaždým v inej úlohe.

V krátkosti z Ukrajiny:

Slovenské BVP-čka na Ukrajine: Ukrajina si už prevzala 30 bojových vozidiel pechoty (BVP-1) od Slovenska, informoval minister obrany Jaroslav Naď a pripomenul, že Slovensko dostane ako náhradu od Nemecka 15 bojových tankov Leopard 2 A4 po generálke vrátane náhradných dielov, munície a výcviku.

Ukrajina si už prevzala 30 bojových vozidiel pechoty (BVP-1) od Slovenska, informoval minister obrany Jaroslav Naď a pripomenul, že Slovensko dostane ako náhradu od Nemecka 15 bojových tankov Leopard 2 A4 po generálke vrátane náhradných dielov, munície a výcviku. Rusko nemá dosť rakiet: Ruské sily pravdepodobne pripravujú v tomto týždni ďalšiu vlnu raketových útokov na Ukrajinu. Ako ďalej informuje Inštitút pre výskum vojny, vzhľadom na výrazný ruský úbytok arzenálu nie je pravdepodobné, že sa raketové útoky vystupňujú.

Ruské sily pravdepodobne pripravujú v tomto týždni ďalšiu vlnu raketových útokov na Ukrajinu. Ako ďalej informuje Inštitút pre výskum vojny, vzhľadom na výrazný ruský úbytok arzenálu nie je pravdepodobné, že sa raketové útoky vystupňujú. Skúsenosti demobilizovaného Rusa: Študent, ktorého prepustili z radov proruských jednotiek na Ukrajine, tvrdí, že k dispozícii mal pušku zo sovietskej éry a po prvom vyslaní na front sa musel deliť o potraviny a spací vak. Správy o mladých mužoch, ktorí sú vysielaní do bojov na Ukrajine s nevhodným vybavením a oblečením, vyvolali u ruskej verejnosti hlboké znepokojenie.

Študent, ktorého prepustili z radov proruských jednotiek na Ukrajine, tvrdí, že k dispozícii mal pušku zo sovietskej éry a po prvom vyslaní na front sa musel deliť o potraviny a spací vak. Správy o mladých mužoch, ktorí sú vysielaní do bojov na Ukrajine s nevhodným vybavením a oblečením, vyvolali u ruskej verejnosti hlboké znepokojenie. Súd s Jašinom: Moskovský súd začal proces s prominentným členom ruskej opozície Iľjom Jašinom, ktorý čelí obvineniam pre jeho kritiku vojny na Ukrajine. Jašin, ktorý je jedným z mála kritikov, čo zostali v Rusku v čase intenzívneho záťahu proti disentu, je vo väzbe od jeho júlového zatknutia. Obvinili ho zo šírenia falošných informácií o armáde.

Zo zahraničných webov:

Kúpa Mall.sk ako kolosálna chyba. Poliaci priznali fiasko, odpísali pol miliardy eur

E-shop Mall.sk. (zdroj: Jozef Tvardzík)

Keď poľská skupina Allegro kúpila pred rokom na jeseň českú skupinu e-shopov Mall Group a kuriérsku firmu WeDo, hovorilo sa o jednom z obchodov desaťročia.

Celková hodnota transakcie dosiahla 975 miliónov eur. Podiely v Mall predali firmy PPF, EC Investments Daniela Křetínskeho a Patrika Tkáča z J&T a skupina Rockaway.

Už vtedy nevídane vysoká suma vzbudila rozpaky. Dôvodom bolo, že Mall Group bol dlhé roky stratovou spoločnosťou, a to sa týkalo aj jej slovenskej dcéry. Tá sa prvýkrát dostala do zisku až v roku 2019 a českí majitelia do jej rastu masívne investovali.

Predaj firmy Poliakom bol z pohľadu českých majiteľov geniálny obchod, z ktorého vyťažili maximum. Po roku Poliaci prvýkrát priznali, že spravili kolosálnu chybu, ktorá ich vyšla draho.

V krátkosti z ekonomiky:

Cenový strop na ruskú ropu: Ropa je spolu so zemným plynom kľúčovým vývozným artiklom Ruskej federácie. Ak ich ceny budú klesať, Moskva bude mať menej príjmov na financovanie vojny na Ukrajine. To je základná logika, ktorou sa riadia lídri EÚ pri snahe oslabiť Vladimira Putina a jeho vojnovú mašinériu. Najnovšie sa dohadujú o výške cenového stropu pre nákupy ruskej ropy.

Ropa je spolu so zemným plynom kľúčovým vývozným artiklom Ruskej federácie. Ak ich ceny budú klesať, Moskva bude mať menej príjmov na financovanie vojny na Ukrajine. To je základná logika, ktorou sa riadia lídri EÚ pri snahe oslabiť Vladimira Putina a jeho vojnovú mašinériu. Najnovšie sa dohadujú o výške cenového stropu pre nákupy ruskej ropy. Miliónová pokuta pre Dôveru: Finančná správa potvrdila pokutu tri milióny eur pre súkromnú zdravotnú poisťovňu Dôvera. Dôvodom má byť nesprávny postup pri účtovaní o poistnom kmeni. Dôvera hovorí o stupňujúcej sa šikane zo strany štátu a plánuje podať voči rozhodnutiu súdnu žalobu.

Finančná správa potvrdila pokutu tri milióny eur pre súkromnú zdravotnú poisťovňu Dôvera. Dôvodom má byť nesprávny postup pri účtovaní o poistnom kmeni. Dôvera hovorí o stupňujúcej sa šikane zo strany štátu a plánuje podať voči rozhodnutiu súdnu žalobu. Výstavba rozšírenia D1: Národná diaľničná spoločnosť podpísala zmluvu s víťazom tendra na výstavbu rozšírenia D1 Bratislava – Triblavina vrátane križovatky D1/D4. Poľská firma Budimex sa zaviazala postaviť 3,6-kilometrový úsek približne za tri roky. Zmluvná cena je zhruba 110 miliónov eur a stavba bude financovaná zo štátneho rozpočtu.

Ronaldo všetkých zmiatol, ale mužom zápasu s Uruguajom bol Fernandes

Cristiano Ronaldo a Bruno Fernandes. (zdroj: TASR/AP)

Všetku pozornosť opäť stiahol na seba. V jeden moment parádne vyskočil, zavesil sa vo vzduchu a zakmital hlavou. Prvotne sa zdalo, že Ronaldo jemne šuchol loptu a dal prvý gól zápasu. Aj bezprostredná reakcia kapitána Portugalska naznačovala, že to bol on.

Ronaldo sa tváril, aj búrlivo oslavoval, tak, ako keby to bol on. Ale nebol. Oslavoval, hoci sa zdržal svojej typickej piruety, čo mohol byť prvý náznak toho, že vedel, že sa s loptou nedostal do kontaktu.

Napriek tomu mal Ronaldo zásadný podiel na prvom góle, lebo svojim pohybom zmiatol a oklamal brankára Uruguaja. Hrdinom zápasu a jediným strelcom bol však jeho mladší spoluhráč Bruno Fernandes. Jeho centrovaná lopta skončila priamo v bránke, bez dotyku Ronalda.

Druhý gól pridal Fernandes z penalty, ktorú sám vypracoval. V tom čase už bol Ronaldo stiahnutý z ihriska, inak by pokutový kop zrejme kopal on. Futbalisti Portugalska zdolali Uruguaj 2:0.

Medzi osvedčené recepty na bolesť hrdla patrí kloktanie slivovice aj slepačí vývar. Môžu fungovať?

Ilustračná fotografia. (zdroj: Adobe Stock)

Vari najčastejším príznakom choroby je bolesť hrdla. Často sprevádza bežné nachladnutie, nádchu či chrípku. Väčšina z nás nevyhľadá hneď lekára, ale uprednostní domácu liečbu. Medzi osvedčené recepty starých mám, ktoré by mali zaručene pomáhať, patrí kloktanie slivovice, horúci vývar aj kalciový sirup.

"Pre bolesti hrdla často platí, že nech spravíme čokoľvek, postará sa o ne naša imunita. Nádcha naozaj prejde s lekárom za týždeň a bez neho za sedem dní. Ak vám niečo prinesie úľavu od príznakov, tak vás od toho nebudeme odrádzať len preto, že na to nie sú vedecké dôkazy," hovorí pre SME lekárka Lívia Hlavačková.

"Považujem však za etické hovoriť s ľuďmi na rovinu a povedať 'neviem', keď na niečo nemám vedecky overenú odpoveď. A nesľubujem, že niečo funguje, hoci je to len moja teória či želanie," dodáva.

Vysvetľuje, že bolesť hrdla najčastejšie spôsobujú vírusové a bakteriálne infekcie. Zriedkavo môže ísť aj o hubovú infekciu. Okrem toho sa môže bolesť hrdla objaviť aj pri alergii, podráždení, zranení alebo popálení.

V krátkosti o zdraví:

Šúpať či nešúpať: Málokto sa zamyslí, či treba zbaviť šupky všetky druhy zeleniny či ovocia. Niektorí ľudia tak robia automaticky bez ohľadu na to, akým spôsobom budú surovinu pripravovať. Automaticky chytia do ruky škrabku. Je to len zbytočný zlozvyk alebo má šúpanie ovocia a zeleniny svoje opodstatnenie?

Málokto sa zamyslí, či treba zbaviť šupky všetky druhy zeleniny či ovocia. Niektorí ľudia tak robia automaticky bez ohľadu na to, akým spôsobom budú surovinu pripravovať. Automaticky chytia do ruky škrabku. Je to len zbytočný zlozvyk alebo má šúpanie ovocia a zeleniny svoje opodstatnenie? Hraním hier proti depresii: Hranie hier na počítači, konzole či mobile už prestáva patriť v spoločnosti k okrajovým záujmom. Len v Európe sa k týmto činnostiam hlási 52 percent populácie. Niektoré komerčné hry môžu pomôcť s príznakmi úzkosti a depresie alebo môžu byť efektívne v kognitívno-behaviorálnej terapii.

Hranie hier na počítači, konzole či mobile už prestáva patriť v spoločnosti k okrajovým záujmom. Len v Európe sa k týmto činnostiam hlási 52 percent populácie. Niektoré komerčné hry môžu pomôcť s príznakmi úzkosti a depresie alebo môžu byť efektívne v kognitívno-behaviorálnej terapii. Mýty o intoleranciách: Problémy s trávením, kŕčmi či s nadúvaním trápia veľa ľudí. Väčšina z nich vypátra ich príčinu len náhodou. Vinníkom môžu byť rôzne intolerancie aj alergie. Lekári však hovoria, že často trvá roky, kým sa pacienti dostanú do gastroenterologickej ambulancie. Viac k téme prezradil lekár Boris Bajer, výživový špecialista a autor kníh Medicína výživy 1 a 2.

Karikatúra

Oprávnená pochybnosť. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Kuracie špízy s kokosovo-arašidovou omáčkou. (zdroj: Isifa)

S mäsom aj so zeleninou, klasické aj exotické. Ponúkame vám desať variácií na špízy.

