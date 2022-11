Televízny okruh Trojka končí po necelých troch rokoch

RTVS sa ním zameriavala na divákov vo veku nad 60 rokov a vysielala domácu archívnu tvorbu, ale i české seriály a nové televízne formáty.

BRATISLAVA. Televízny okruh Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Trojka končí. Jeho vysielanie sa skončí 30. novembra 2022.

Rozhlasové programy, ktoré boli v televíznom formáte vyrábané do jej vysielania, sa do konca roka presunú na televízny okruh :24, a to s premiérovými časťami vo vianočnej štruktúre.

Na :24 sa presunie i Historický kalendár a poniektoré seriály, zakúpené pre Trojku, plánuje RTVS v budúcnosti odvysielať na Jednotke. Vysielanie ukončí hudobným recitálom Evy Sepešiovej Šťastný deň. V tlačovej správe o tom informovala RTVS.

Trojka začala svoju činnosť 22. decembra 2019. Bola zameraná na divákov vo veku nad 60 rokov a vysielala domácu archívnu tvorbu, ale i české seriály a nové televízne formáty.