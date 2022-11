Minister Karas je za zachovanie paragrafu 363

Je naklonený zúženiu paragrafu v prípade, ak sa nájde vhodná úprava, ktorá nevylúči možnosť zjednať nápravu.

BRATISLAVA. Na zrušenie paragrafu 363 nie je dôvod, pretože v takom prípade by sa musel riešiť mimoriadny opravný prostriedok naprieč celým právnym poriadkom, čo je nezmysel.

Uviedol to minister spravodlivosti Viliam Karas na brífingu po rokovaní vlády s tým, že je naklonený zúženiu tohto paragrafu v prípade, ak sa nájde vhodná úprava, ktorá nevylúči možnosť zjednať nápravu.

Nástroj včasného odstránenia nezákonnosti

Minister Karas nevidí problém v tom, ako je dnes tento paragraf upravený.

„Opravné riadne a mimoriadne prostriedky majú svoje miesto v tom zmysle, že ich nevyhodnocujeme len ad hoc podľa jednotlivých konkrétnych rozhodnutí. Vždy je potrebné mať možnosť zhojiť nezákonnosť a je vždy lepšie, ak sa to stane skôr ako neskôr," uviedol Karas s tým, že nemá tým na mysli, aby niekto rozhodoval o vine a nevine, pretože to môže rozhodovať len súd.

„Hovorím o tom, že ak je tu nezákonnosť štátnych orgánov, a to pri výkone akýchkoľvek právomocí, vždy tu musí byť priestor na to, aby sa zjednala náprava, či už prostredníctvom riadnych alebo mimoriadnych opravných prostriedkov. Môj názor je, že v každom právnom poriadku musí byť aj mimoriadny opravný prostriedok, a to aj v trestnom poriadku," dodal Karas.

Minister chce efektívnejšie trestné konania

Karas taktiež informoval, že momentálne má na stole novely dvoch trestných kódexov trestného zákona a trestného poriadku.

„V rámci trestného poriadku budeme pracovať na tom, aby sa zrýchlilo a zefektívnilo trestné konanie a budú otvorené aj otázky riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov. Predpokladám, že z rôznych podnetov prídu návrhy aj na úpravu týchto otázok. Bude to predmetom aj diskusií a debát," vyhlásil minister spravodlivosti.

Šéf rezortu spravodlivosti sa krátko vyjadril aj k znižovaniu trestov za majetkovú a ekonomickú trestnú činnosť. Povedal, že je potrebné modernizovať trestanie tak, aby bolo efektívne a aby trestná politika štátu bola nastavená na odstrašenie od páchania trestnej činnosti.

„Ukazuje sa však, že na Slovensku vysoké tresty nijakým spôsobom neodstrašujú od páchania trestnej činnosti, a preto je potrebné ich kombinovať a alternovať. To znamená napríklad prepadnutie majetku, konfiškácie alebo vysoké peňažné tresty. Je teda potrebné dopĺňať rozsah trestania," uzavrel Karas.

Kolíková: Generálny prokurátor sa správa ako sudca

Poslankyňa a bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) uviedla, že sa generálny prokurátor v súčasnosti stavia do pozície sudcu. "Rozhoduje o prípadoch, ktoré sa dostanú pred súd a ktoré nie. Akoby rozhodoval o vine a nevine. Toto nie je cesta pre očistu na Slovensku," povedala.

Jej stranícky kolega Alojz Baránik zdôraznil, že SaS už navrhovala zmeny v tomto paragrafe, ale koalícia nedodala potrebné hlasy.