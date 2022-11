Brhel sa mi natlačil do firmy ako výpalník, vypovedal Suchoba. Pokúšal sa o to vraj aj Kažimír

Podiel oligarchu vo firme Allexis zamlčali aj v štátnom registri.

BANSKÁ BYSTRICA. Keby sa mi Jozef Brhel nenatlačil do firmy, asi tu dnes nesedíme, zašpekuloval si v stredu na súde IT podnikateľ Michal Suchoba.

Spomínal tak na rok 2013, keď sa cez svojho dlhoročného kamaráta, novovymenovaného šéfa finančnej správy Františka Imreczeho, snažil získať dôležité zákazky u daniarov.

Vtedy mu odkázali, že ak do svojej firmy Allexis nevpustí oligarchu blízkeho Smeru, štátne zákazky nedostane. Súhlasil.

„Možno by sme dnes mali oveľa viac informačných systémov, ktoré by priniesli oveľa viac miliárd do pokladnice štátu,“ uvažoval Suchoba o tom, čo by nastalo, ak by Brhela odmietol.

V takom prípade by sa vraj snažil dostať k zákazkám štandardne cez súťaž, ako to predtým robili iné firmy.