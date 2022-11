Vláda podpísala memorandum s lekárskymi odborármi

Memorandum rieši okrem iného financovanie zdravotníckych zariadení, zvýšenie počtu zdravotníkov, ich vzdelávanie aj platovú otázku lekárov.

BRATISLAVA. Vláda a lekárski odborári podpísali na Úrade vlády memorandum, ktoré rieši požiadavky lekárov v hromadných výpovediach.

Memorandum rieši okrem iného financovanie zdravotníckych zariadení, zvýšenie počtu zdravotníkov, ich vzdelávanie aj platovú otázku lekárov.

Záväzky sa začínajú plniť

Ministerstvo zdravotníctva pripomenulo, že memorandum bolo jedným z nevyhnutných predpokladov na zachovanie kontinuity poskytovania zdravotnej starostlivosti a obnovenie stability systému.

"Verím, že podpisom s LOZ sa najmä pacientom začínajú lepšie časy," začal svoj príhovor po podpise memoranda predseda vlády Eduard Heger.

Potvrdil, že záväzky voči lekárskym odborárom sa začínajú plniť. "Historicky sme navýšili mzdy nielen pre lekárov, ale aj pre ostatné zdravotnícke profesie a za 30 rokov sme prvá vláda, ktorá oceňuje lekárov za roky praxe," povedal.

"Pre ministerstvo zdravotníctva sa týmto nič nekončí a ja osobne budem dbať na

to, aby sa body v memorande plnili tak, ako je to v ňom napísané," vyjadril sa minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Predseda odborov Peter Visolajský poďakoval lekárom, ktorí, uvedomujúc si náročnosť situácie a konfrontácie politikov, aj tak podali výpovede, pretože práve vďaka nim sa podľa neho podnietila celoslovenská debata o kvalitách služieb, ktoré zdravotnícky sektor na Slovensku ponúka. "Budeme pracovať na tom, aby sme sa prestali hanbiť za naše nemocnice, aby do nich naši pacienti prichádzali s dôverou," povedal. Dodal, že Slovensko bude bezpečnou krajinou len vtedy, ak sa pokúsia všetci zabezpečiť lepšie zdravotníctvo.

Vyše 2 100 lekárov podalo hromadné výpovede pre nespokojnosť so situáciou v zdravotníctve, výpovedná lehota im vyprší v stredu.

V reakcii na to viaceré nemocnice prestali objednávať pacientov na plánované operácie od 1. decembra. Hrozilo tiež vyhlásenie núdzového stavu.

Lekárski odborári trvali na splnení ôsmich požiadaviek, problém pri dosiahnutí dohody bol najmä v otázke platov. Vláda a odborári sa napokon dohodli na sobotňajšom rokovaní.

Kabinet sa v memorande zaväzuje vyvinúť systémové kroky najmä k financovaniu zdravotníckych zariadení tak, aby platby zdravotných poisťovní odzrkadľovali reálne náklady na zdravotnú starostlivosť vrátane zohľadnenia ceny práce

zdravotníckych pracovníkov.

Ďalšie záväzky vlády hovoria o zvýšení počtu lekárov, sestier a pôrodných asistentiek, podpore vzdelávania v zdravotníctve, reforme vzdelávania lekárov, či zabezpečení mzdovej konkurencieschopnosti Slovenska pri získavaní lekárov.

Poslanci dali zelenú

Visolajský verí, že prezidentka Zuzana Čaputová ešte počas stredy podpíše legislatívu, ktorá má priniesť vyššie platy lekárom aj zmeny v odmeňovaní zdravotníkov.

Zákon definitívne odhlasovali poslanci.

"Aj po včerajšom prejave, kde prezidentka podporila zmeny, aj čo sa týka vzdelávania lekárov, tie nevyhnutné zmeny, tak ako to ona pomenovala, verím, že získame jej podpis," povedal Visolajský po hlasovaní. "Len čo sa podpíše memorandum, spracujeme to, zajtra nastupujeme všetci do práce," doplnil podpredseda LOZ Miroslav Mendel.

Odborárov podľa Visolajského teší, že sa po tlaku lekárov dosiahlo zvýšenie miezd aj pre všetky ostatné zdravotnícke profesie v nemocniciach. "Dnes poslanci odhlasovali aj to, čo sme vydobyli, aby sa uznávalo 30 rokov praxe, bude to tak pre všetkých zdravotníkov," priblížil.

Poslanci v stredu schválili zvýšenie platov lekárov. Zároveň prijali i pozmeňujúci návrh, ktorým sa zmení doba odmeňovania za odpracované roky praxe aj ostatným zdravotníkom.

Predĺži sa z 20 na 30 rokov. Plénum odsúhlasilo i zmeny z výborov týkajúce sa vzdelávania zdravotníkov.

Šipoš: Zobrali si viac, ako mali

Odborári si podľa šéfa poslaneckého klubu OĽaNO Michala Šipoša v zobrali viac, ako mali. "Z princípu by to nemali dostať. Dostali nás však do takej situácie, že sme nemohli konať inak, keď sme nechceli, aby zomierali ľudia," skonštatoval po hlasovaní v parlamente.

Poslanci OĽANO podľa neho zahlasovali za, pretože rešpektovali dohodu medzi vládou a odborármi.

Poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS) po hlasovaní odsúdila osobné útoky ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) na adresu LOZ. SaS s ním podľa nej vecne súhlasí, že odmeňovanie má byť motivačné, nie plošné i s tým, že požiadavky odborárov hraničili s vydieraním. Odmieta však jeho spôsob vyjadrovania.