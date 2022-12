Dzurindu pred návratom k politike dobehla Gorila. O obvineniach nominantoch svojej vlády mlčí

Dzurinda s odvolávaním Bubeníkovej na vláde spokojný nebol.

BRATISLAVA. Len niekoľko mesiacov po tom, čo dvojnásobný slovenský premiér Mikuláš Dzurinda ohlásil, že sa snaží "vdýchnuť dušu" novému politickému projektu, sa mu pripomenula minulosť, ktorá odštartovala zánik jeho bývalej strany SDKÚ.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Nové obvinenia týkajúce sa kauzy Gorila polícia vzniesla voči viacerým nominantom druhej Dzurindovej vlády vrátane jednej z hlavných tvárí kauzy - bývalej predsedníčke Výkonného výboru Fondu národného majetku a nominantke SDKÚ Anne Bubeníkovej.

Jeho zamýšľaný "projekt" či "politická strana" zaujali práve tým, že by za nimi stál politik z reformného obdobia v kontraste s viacerými konfliktnými lídrami súčasných politických strán.

"Možno aj do neba za toto by som mohol ísť, že v tej Únii sme," žartoval Dzurinda v septembrovom rozhovore pre SME a narážal na fakt, že práve jeho vlády pripravili po vládach Vladimíra Mečiara viaceré dôležité zmeny, ktoré umožnili Slovensku vstúpiť do EÚ a NATO.

Tak ako Dzurindu dostihla minulosť pred jedenástimi rokmi po zverejnení spisu Gorila a po protestoch v uliciach, keď sa SDKÚ postupne preferenčne prepadla, tak musí aj teraz opäť čeliť otázkam spojeným s kauzou.