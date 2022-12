Mimoriadna schôdza k návrhu na vyslovenie nedôvery vláde bude vo štvrtok

Sulík už avizoval, že 20 poslancov z jeho klubu bude hlasovať za vyslovenie nedôvery vláde.

BRATISLAVA. Mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR k návrhu na vyslovenie nedôvery vláde sa začne vo štvrtok (8. 12.) o 14.00 h. Informoval o tom predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) v piatok po zasadnutí poslaneckého grémia. Hlasovať o návrhu by sa po jeho prerokovaní mohlo v utorok 13. decembra o 11.00 h.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Návrh na vyslovenie nedôvery vláde Eduarda Hegera (OĽANO) podala opozičná SaS. Argumentuje, že kabinet nedokáže riešiť problémy ľudí a že prestal bojovať proti mafii a korupcii. Pod návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze dodali podpisy aj nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho.

Premiér v reakcii vyhlásil, že líder SaS Richard Sulík chce povaliť už tretiu demokratickú protikorupčnú vládu za posledných 12 rokov. Heger i líder OĽANO Igor Matovič odmietajú, že by vláda nebola schopná pomáhať ľuďom i to, že by stratila protikorupčný charakter. Matovič za tým vidí aj Sulíkovu snahu o pomstu.

Sulík už avizoval, že 20 poslancov z jeho klubu bude hlasovať za vyslovenie nedôvery vláde. Návrh podporia aj poslanci okolo Pellegriniho. Smer-SD avizoval, že bude "vždy hlasovať za odvolanie, či už ide o individuálneho člena vlády alebo celú vládu".

Podporu návrhu avizoval pre neúspešné odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) aj koaličný poslanec zo Sme rodina Martin Borguľa. Kollár ako šéf hnutia o tom s ním ešte chce hovoriť a zistiť, či je toto stanovisko nemenné.

Nezaradený poslanec Tomáš Valášek uviedol, že o jeho postupe budú ešte hovoriť na predsedníctve mimoparlamentného Progresívneho Slovenska, v ktorom pôsobí.