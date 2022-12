Desať správ zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

10. Hodil ju do mora, ale anjeli ju zachránili. Priviazal ju k ťahanému vozu a prežila

Portrét krásnej mučeníčky Filomény, ktorej sťali hlavu, visí v kostoloch na východe: Image of ravishing beauty adorns churches in Košice and Spišské Podhradie

9. Za novoročný pobyt v starej chate zaplatíte minimálne tisíc eur

Rezervácie v blízkosti svahov sa míňajú: Despite high prices, Slovaks flock to cottages for New Year's Eve

8. Cudzinecká polícia ohlásila zmeny v rezervačnom systéme

Cudzinci si môžu vybrať ktorúkoľvek pobočku: Police announce changes to booking system for foreigners

7. Po fujare sa dostali na zoznam UNESCA aj lipicany

Lipicany sú ohrozeným druhom koní. Chovajú sa nielen na Slovensku: Hold your horses! Breeding Lipizzans another Slovakia UNESCO entry

Lipicany (zdroj: Pavol Urbánek)

6. V Bratislave začína týždeň dizajnu

Týždenný prehľad podujatí v hlavnom meste: Top 10 events in Bratislava

5. Vďaka Holanďanom ožije tatranská rieka

Holandská obchodná komora vyzbierala tisíce eur počas charitatívneho plesu: Netherlands Commerce Chamber raised thousands of euros to support river in High Tatras

4. Ako vyzerajú rukavice jedného z najlepších slovenských futbalových brankárov či sane úspešnej olympioničky po reštaurovaní?

V Banskej Bystrici reštaurovali niekoľko predmetov patriacich olympijskému múzeu: Before and after: How restorers saved an English racket, American ball, and Adidas gloves

Pohľad na mestskú časť Devín. (zdroj: SME - Marko Erd)

3. Veľkovýrobu devínskeho ríbezláku naštartoval Rakúšan. Potom prišli komunisti

Staré pivnice Aloisa Sonntaga opäť ožívajú: Historical currant wine cellars in Devín re-opening after 26 years

2. Rebríček najväčších právnických firiem na Slovensku

Tento rok sa v rebríčku objavujú aj butikové advokátske kancelárie, ktoré sa špecializujú na jednu právnu oblasť: Which are the largest law firms in Slovakia?

1. Ako "nano Lego" môže pomôcť v boji s otepľovaním

Pórovité matierály neznejú sexi. Pomôcť však môžu chorým aj životnému prostrediu: Like building nano Lego. Slovak scientist designs materials that can tackle pollution

