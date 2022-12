Pčolinský: Ak by padla vláda, jediné riešenie sú predčasné voľby

Pčolinský úradnícku vládu odmieta.

BRATISLAVA. Pokiaľ by padla vláda, jediné riešenie vidí podpredseda parlamentu a Sme rodina Peter Pčolinský v predčasných voľbách. Úradnícku vládu odmieta, Povedal v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

Podpredseda SaS a poslanec parlamentu Branislav Gröhling považuje predčasné voľby za lepšiu alternatívu ako to, čo sa v súčasnosti deje. Zatiaľ nevedel povedať, či by SaS dodala hlasy na predčasné voľby.

Riešenie? Predčasné voľby

Pčolinského prekvapili slová SaS o prípadnej novej koalícii 76 poslancov. "Neviem si predstaviť aká, jedine, že už by sa na niečom dohodli so stranou Hlas," povedal. Nesúhlasí s úradníckou vládou, ktorú by podľa jeho slov tvorili umelo dosadení ľudia a v rozpore s výsledkom volieb riadili štát. "Ak by padla vláda, jediné riešenie sú predčasné voľby a dohoda na predčasných voľbách," dodal.

Pčolinský sa pýtal, či by SaS pridala svoje hlasy k vyvolaniu predčasných volieb, na ktoré treba súhlas 90 poslancov. Gröhling nepovedal, či by to SaS urobila. On sám je za predčasné voľby.

Podpredseda parlamentu uznal problém získať podporu na kľúčové veci vzhľadom na menšinové vládnutie. "Je úplne normálne, že každý navrhovateľ zákona, ak chce, aby mu zákon prešiel, musí hľadať podporu, musí rokovať s každým," povedal podpredseda parlamentu s tým, že je v poriadku, ak prejde zákon s podporou opozičného poslanca.

Pčolinský odmietol obchody s opozíciou. "Zmysel toho, že hľadáte podporu ako menšinová vláda, je v tom, že sa snažíte presvedčiť poslancov, že zákon je dobrý," povedal. Upozornil, že SaS podporila polovicu zákonov a o žiadnom obchode sa nehovorí.

(Ne)riziková SaS

"Ak by bola možnosť nebyť v ďalšej vláde so stranou SaS, celkom by som to aj privítal," povedal Pčolinský. Gröhling to chce nechať na výsledok volieb. "Ak máme byť opäť vo vláde, kde sa bude spolupracovať a rokovať s poslancami ĽSNS až na úrovni ministrov, prepisovať zákony, to sme sa vydali na veľmi nebezpečnú cestu, nechceme byť toho súčasťou," dodal.

Budúci potenciálni koaliční partneri nebudú podľa Gröhlinga vnímať postoje SaS ako riziko, že by mohli z vlády odísť. Tvrdí, že prinášajú reformné riešenia. "Vždy sme bojovali proti nezmyselným opatreniam," dodal.

Gröhling kritizoval, že pomoc domácnostiam s energiami sa podmieňuje schválením rozpočtu a koalícia to nemá finančne kryté. Pčolinský pripomenul, že ak rozpočet neprejde, nie sú ohrozené len peniaze pre domácnosti, ale napríklad aj platy učiteľov.

"My sme v opozícii. Na podporu rozpočtu mali myslieť vtedy, keď pán Matovič ostal prilepený na svojej stoličke," odpovedal Gröhling na otázku o podpore rozpočtu.