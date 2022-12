Smer sa pýta SaS na plán B, odvolávanie vlády je podľa Gyimesiho absurdné

Prezidentka po úradníckej vláde netúži.

BRATISLAVA. Ide o najabsurdnejšie odôvodnenie odvolávania vlády, komentoval predložený návrh na vyslovenie nedôvery vláde koaličný poslanec György Gyimesi (OĽaNO). Poslanec Marián Viskupič z SaS, ktorá odvolávanie iniciovala, na dôvodoch trvá.

Poslanec Ladislav Kamenický (Smer) avizoval podporu odvolaniu, strany SaS sa však pýta na plán B. Ako v relácii TA3 V politike upozornil, na predčasné voľby treba zmenu Ústavy.

SaS dohodu s prezidentkou odmieta

Gyimesi komentuje odvolávanie ako pokus o dúhovú revolúciu v réžii SaS, Hlasu a Prezidentského paláca. "Chcú nastoliť progresívnu vládu tých, ktorí nikdy neboli zvolení," uviedol. Odmieta, že by koalícia rezignovala na boj proti korupcii a mafiánskemu štátu. Nerozumie ani argumentu o nedohode vlády s lekármi.

V prípade úspešného odvolávania sú podľa Viskupiča tri možnosti, napríklad nová parlamentná väčšina či predčasné voľby. Odmieta, že by SaS bola dohodnutá s prezidentkou na úradníckej vláde.

SaS je podľa neho pripravená zahlasovať za ústavný zákon, ktorým by sa umožnilo skrátiť volebné obdobie. V predloženom návrhu im však prekáža možnosť schváliť volebné obdobie referendom.

Kamenický považuje referendum za najväčšiu formu demokracie, o ktorú chce SaS ľudí pripraviť. Ako zdôraznil, ak sa nezmení Ústava, žiadne predčasné voľby nebudú. Šéf SaS Richard Sulík by mal podľa neho jasne povedať, o čo mu ide.

O úradníckej vláde nesníva

To, čo by podľa prezidentky nasledovalo po vyslovení nedôvery, by záviselo od vyjednávania s politikmi v parlamente, uviedla v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

"Môžem dočasne poveriť aj vládu Eduarda Hegera, kým zostaví novú vládu, aby viedla krajinu. Potom nastupuje možnosť buď zostavenia vlády na profile aktuálneho parlamentu, ak sa tam nájde príslušná väčšina, alebo tzv. úradníckej vlády," uviedla k možnostiam, ak by došlo k pádu vlády.

Zdôraznila, že nie je snom ani túžbou žiadneho racionálne uvažujúceho prezidenta zostavovať úradnícku vládu. "Okrem vlastnej zodpovednosti nesiete zodpovednosť aj za exekutívu, takže môžem upokojiť všetkých, čo sa tohto modelu boja z toho hľadiska, že ja po ňom prahnem, naozaj to tak nie je," priblížila.

Hlasy Tarabu a Kuffovcov neprekážajú

V súvislosti s rozpočtom na rok budúci rok Gyimesi ubezpečil, že problém s výdavkovými limitmi bude vyriešený, o riešení má informovať premiér Eduard Heger. Neprekážalo by mu, ak by rozpočet prešiel vďaka nezaradeným poslancom okolo Tomáša Tarabu alebo Štefana Kuffu. Odmieta, že koalícia má dohodu s tarabovcami.

SaS podľa Viskupiča s rozpočtom nesúhlasí, hodnotí ho ako nafúknutý, populistický, predvolebný. Poukázal na extrémne vysoký deficit. Pripustil však, že výdavkové limity by mohli rozpočet skvalitniť. Kamenický potvrdil, že Smer by rozpočet mohol podporiť iba v prípade garancie predčasných volieb. V návrhu mu prekáža vysoký dlh, neefektívne vynakladanie peňazí i neriešenie zákona o dlhovej brzde.

Oddlženie nemocníc podľa Viskupiča SaS pravdepodobne podporí. Podotkol však, že nejde o systémové riešenie.

Kamenický skonštatoval, že Smer aj v minulosti oddlženie nemocníc podporil. Poukázal však na podozrenia pri čerpaní prostriedkov na oddlženie z minulosti.

K odchodu Martina Klusa z SaS Viskupič povedal, že sa rozišli korektne a Klus smeruje mimo slovenskej politiky.