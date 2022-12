Ranný brífing: Pádu vlády sa bránia lžou, Kyjev zrejme útočil hlboko na ruskom území

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

S konšpiráciami pri zachraňovaní vlády pracoval Vladimír Mečiar aj Robert Fico, s najnovšou teóriou o „progresívnom puči“ proti vláde aktuálne prišlo niekoľko vládnych politikov na čele s lídrom OĽaNO Igorom Matovičom a podpredsedom Sme rodina Milanom Krajniakom. Na sprisahanie chýbajú fakty, ide tak zrejme o marketingovú stratégiu.

Na dvoch ruských vojenských letiskách s bombardérmi došlo k výbuchom. Ukrajina sa k útokom oficiálne nehlási, Zelenského poradca len ironicky reagoval, že v Kremli neštudovali Galilea. Letisko Engeľs pritom leží až 600 kilometrov od hranice s Ukrajinou.

Hovoria si Tvorivá spoločnosť a veria, že v roku 2036 môže byť zničená naša planéta. Kombinujú v sebe ezoteriku, konšpirácie aj klimatickú krízu a snažia sa na svoju stranu získať známe osobnosti. Správy o nich zverejnili aj štandardnejšie médiá a je otázkou, komu chcú pomáhať a prečo. O čo im ide a mali by sme sa znepokojovať? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Posledný follower: Okrem bežného vydania denníka SME nájdete dnes v predaji aj špeciálne vydanie, ku ktorému je pribalený štvrtý diel epického komiksu Posledný follower. Čakajú na vás ďalšie dobrodružstvá tínedžera Maxa a jeho priateľov odohrávajúce sa na futuristickom Slovensku. Cena vydania denníka SME s komiksom je len 2,99 eur.

Matovič v šľapajach Fica a Mečiara: Príbeh o liberálnom puči má zápletku aj drámu, fakty chýbajú

Igor Matovič aj Milan Krajniak prišli s novým naratívom o progresívnom puči. (zdroj: SITA)

Koalícia sa snaží poistiť zotrvanie svojej vlády pri moci konšpiráciami. Líder koalície a OĽaNO Igor Matovič a podpredseda koaličnej Sme rodina Milan Krajniak tvrdia, že prezidentka Zuzana Čaputová sa dohodla s opozičnou SaS a Hlasom a spoločne chcú vytvoriť „bábkovú vládu“.

Dosiahnuť to majú tým, že progresívni poslanci v parlamente dokážu vláde vysloviť nedôveru a prezidentka následne vymenuje úradnícku vládu. Parlament má o nedôvere vláde hlasovať o týždeň.

Návrh podali SaS a Hlas. Tvrdenia o „progresívnom puči“, sú podľa politológa Michala Cirnera „typickým príkladom účelového a nezmyselného slovníka využitého v politickom boji“.

Vytváranie fiktívnych hrozieb v minulosti využívali aj premiéri Robert Fico a Vladimír Mečiar. Sprisahania videli v zahraničí, kde mal komplot proti ich vládam vznikať a stáť za ním mal v oboch prípadoch maďarský miliardár židovského pôvodu George Soros. V skutočnosti je pravdepodobnosť, že parlament vláde vysloví nedôveru, nízka.

Vládnu nám obyčajní konšpirátori: Nebojme sa toho slova, vládnu nám normálni konšpirátori. Keďže formálne potvrdenie a vyvodenie ústavných dôsledkov zo straty parlamentnej väčšiny je najprirodzenejšia vec na svete, opäť sa pri obhajobe svojich osobných záujmov uchýlili ku klamstvám a manipuláciám, píše Peter Tkačenko.

Nebojme sa toho slova, vládnu nám normálni konšpirátori. Keďže formálne potvrdenie a vyvodenie ústavných dôsledkov zo straty parlamentnej väčšiny je najprirodzenejšia vec na svete, opäť sa pri obhajobe svojich osobných záujmov uchýlili ku klamstvám a manipuláciám, píše Peter Tkačenko. Sulíkovi krivdia, že má plán: Reči o dohode Sulíka s prezidentkou na inštalovaní novej vlády by mal predseda SaS brať ako kompliment. Pritom u Matoviča a Kollára už vážne nevedia, ako by im mohli jasnejšie naznačiť, že ich nechcú, píše Zuzana Kepplová.

Hlásajú koniec sveta v roku 2036. Profesionálna kampaň zmiatla expertov aj štandardné médiá

V pozadí Tvorivej spoločnosti stojí hnutie AllatRa. V jeho knihách je cítiť celoslovanskú utópiu a kult osobnosti Vladimira Putina. (zdroj: SITA/AP)

Vďaka premyslenému marketingu doteraz takmer neznáme hnutie Tvorivá spoločnosť dostalo svoju správu o údajnom konci sveta aj do slovenských štandardných médií.

Hnutie totiž na prvý pohľad pôsobí ako celosvetová organizácia s podporou vedcov a známych osobností vrátane pápeža. Zároveň sa však netají ani svojím napojením na ukrajinskú ezoterickú skupinu AllatRa. To síce pochádza z Ukrajiny, no v jeho knihách je cítiť celoslovanskú utópiu a kult osobnosti Vladimira Putina. Slovenská predstaviteľka uctievanie ruského diktátora popiera.

„Podobné skupiny stále vznikajú, snažia sa obsiahnuť všetky náboženstvá, kombinujú duchovno s vedeckým jazykom a podobne,“ hovorí český súdny znalec Dušan Lužný, ktorý sa zameriava na sekty.

Hnutie publikuje stovky videí s profesionálnou grafikou, organizuje celosvetové konferencie a na Slovensku už publikovalo rozhovory s viacerými politikmi či osobnosťami verejného života. Jeho členovia pritom nevedia povedať, koľko ich vlastne je, nezverejňujú svoje financovanie a vraj ani nemajú vedenie.

Keď podvodníci inovujú: Čudo menom Tvorivá spoločnosť, ktoré si redakcia všimla, ukazuje, že ani podvody sa nevyhýbajú inováciám. Hodný fascinácie je spôsob, akým sa podvodníci napájajú na kolektívne sny. Ale čo si budeme hovoriť v krajine, kde sa dajú vyhrať voľby s videom a anketou, píše Zuzana Kepplová.

V krátkosti z domova:

Lučanského rodina neverí vyšetrovaniu: Sled udalostí samovraždy bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského nemá medzery, no jeho rodina stále neverí, že sa zabil sám. Desať dní po tom, ako prokuratúra ohlásila definitívne závery vyšetrovania, ktoré popierajú cudzie zavinenie smrti, prišla reakcia.

Sled udalostí samovraždy bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského nemá medzery, no jeho rodina stále neverí, že sa zabil sám. Desať dní po tom, ako prokuratúra ohlásila definitívne závery vyšetrovania, ktoré popierajú cudzie zavinenie smrti, prišla reakcia. Úplatok lekárovi nedal len Matovič: Obaja mali krátko po dvadsiatke a dali dar lekárovi, aby dostali lepšiu zdravotnú starostlivosť. Bývalí premiéri Robert Fico zo Smeru aj Igor Matovič z OĽaNO sú síce politickými rivalmi, ale spája ich úplatok za liečbu v systéme tzv. verejného zdravotníctva.

Obaja mali krátko po dvadsiatke a dali dar lekárovi, aby dostali lepšiu zdravotnú starostlivosť. Bývalí premiéri Robert Fico zo Smeru aj Igor Matovič z OĽaNO sú síce politickými rivalmi, ale spája ich úplatok za liečbu v systéme tzv. verejného zdravotníctva. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 14 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 167 testov. V nemocniciach aktuálne leží 325 pacientov, pribudla aj jedna obeť ochorenia Covid-19.

Energie pre domácnosti: O koľko percent budú od januára domácnosti platiť viac za energie? Ktorej skupiny sa zdvihnutie cien dotkne najviac? Čo robí pre ľudí štát – pomôže zastropovanie či fondy? O energiách pre domácnosti budeme dnes od 17.00 diskutovať v bratislavskom HubHube. Účasť je bezplatná, všetci ste vítaní.

Z ruských letísk s bombardérmi hlásia výbuchy. Neštudovali Galilea, odkázal Kyjev

Bombardéry Tu-95 na ruskom letisku Engeľs. (zdroj: SITA/AP)

Z dvoch ruských vojenských letísk prichádzali v pondelok ráno informácie o výbuchoch. Z oboch bežne vzlietajú bombardéry, s ktorými Moskva útočí na územie Ukrajiny. Lietadlá vypúšťajú strely s doletom tisícok kilometrov. Preto môžu útočiť z hĺbky ruského vzdušného priestoru a sú mimo dosahu ukrajinskej protivzdušnej obrany.

Podľa médií aj správ na sociálnych sieťach zasiahol letisko Engeľs-2 neďaleko Saratova dron, ktorý vraj poškodil dva bombardéry Tu-95 a zranil dvoch ľudí. Letisko leží asi 600 kilometrov od ukrajinskej hranice.

Na letisku v Riazani pri Moskve zas podľa medializovaných informácií horela nádrž s palivom, pri čom tam podľa Ukrajinskej pravdy zomreli traja ľudia.

Ukrajinská armáda sa k útoku oficiálne nehlási, poradca prezidenta Michajlo Podoljak len ironicky reagoval na twitteri: „Zem je guľatá, čo zistil už Galileo Galilei. Astronómia sa v Kremli neštuduje, prednosť dostávajú dvorní astrológovia. Ak by ju študovali, vedeli by, že ak niečo vypustíte do vzdušného priestore inej krajiny, skôr či neskôr sa neznámy letiaci objekt vráti na miesto výstrelu.“

V krátkosti z Ukrajiny:

Rusi zhromažďujú vojakov v Bielorusku: Rusko stále zhromažďuje vojakov v Bielorusku, smerujú tam aj čerství odvedenci. Médiá píšu o pláne nového útoku na sever Ukrajiny. Vylúčiť sa to nedá, no pre agresora by nemusel dopadnúť dobre. Ruské jednotky neustále skúmajú situáciu na druhej strane hranice, ale zároveň si uvedomujú, že to nebudú mať jednoduché.

Rusko stále zhromažďuje vojakov v Bielorusku, smerujú tam aj čerství odvedenci. Médiá píšu o pláne nového útoku na sever Ukrajiny. Vylúčiť sa to nedá, no pre agresora by nemusel dopadnúť dobre. Ruské jednotky neustále skúmajú situáciu na druhej strane hranice, ale zároveň si uvedomujú, že to nebudú mať jednoduché. Kadyrov likviduje kritikov aj v exile: Čečenský bloger Tumso Abdurachmanov nahrával videá, ktoré kritizovali diktátorský režim Ramzana Kadyrova. Vyhrážkam čelil roky, v roku 2015 ušiel z Ruska. Abdurachmanova teraz zastrelili vo Švédsku. Ďalší Čečeni a kritici sa obávajú, že v bezpečí nebudú ani v Európe.

Čečenský bloger Tumso Abdurachmanov nahrával videá, ktoré kritizovali diktátorský režim Ramzana Kadyrova. Vyhrážkam čelil roky, v roku 2015 ušiel z Ruska. Abdurachmanova teraz zastrelili vo Švédsku. Ďalší Čečeni a kritici sa obávajú, že v bezpečí nebudú ani v Európe. Nová vlna raketových útokov: Rusko spustilo novú vlnu raketových útokov na územie Ukrajiny. Sirény leteckého poplachu sa ozvali vo viacerých oblastiach vrátane Kyjeva. Malo ísť o viac než 100 rakiet s plochou dráhou letu vypálených z bombardérov a z mora.

Rusko spustilo novú vlnu raketových útokov na územie Ukrajiny. Sirény leteckého poplachu sa ozvali vo viacerých oblastiach vrátane Kyjeva. Malo ísť o viac než 100 rakiet s plochou dráhou letu vypálených z bombardérov a z mora. Ofenzíva bude pokračovať aj v zime: Ukrajinská armáda chce pokračovať v ofenzíve aj v zime, aby udržala okupantov pod tlakom a nedovolila im sa skonsolidovať. Tvrdí to americký Inštitút pre štúdium vojny s tým, že väčšina mobilizovaných v ruskej armáde nemá vybavenie a výcvik.

Ukrajinská armáda chce pokračovať v ofenzíve aj v zime, aby udržala okupantov pod tlakom a nedovolila im sa skonsolidovať. Tvrdí to americký Inštitút pre štúdium vojny s tým, že väčšina mobilizovaných v ruskej armáde nemá vybavenie a výcvik. Putin kontroloval Kerčský most: Ruský prezident Vladimir Putin navštívil Kerčský most spájajúci pevninské Rusko s nelegálne anektovaným ukrajinským polostrovom Krym, ktorý 8. októbra značne poškodil výbuch. Putin sa návštevou Kerčského mosta zatiaľ najviac priblížil k frontovej línii od začiatku vojny.

Ruský prezident Vladimir Putin navštívil Kerčský most spájajúci pevninské Rusko s nelegálne anektovaným ukrajinským polostrovom Krym, ktorý 8. októbra značne poškodil výbuch. Putin sa návštevou Kerčského mosta zatiaľ najviac priblížil k frontovej línii od začiatku vojny. Cielené využívanie sexuálneho násilia: Ukrajinský generálny prokurátor Andrij Kostin odsúdil "dramatický nárast" sexuálneho násilia zo strany ruských vojakov. Ruskí vojaci podľa neho používajú sexuálne násilie cielene ako "spôsob vedenia vojny na poníženie Ukrajincov". Zatiaľ čo pred štyrmi mesiacmi bolo zaregistrovaných len 40 prípadov sexuálneho násilia, teraz je to viac ako 110 prípadov a trend je výrazne rastúci.

Zo zahraničných webov:

Okolie bratislavského trhoviska na Miletičovej dostane novú dominantu. Odobril ju magistrát

Vizualizácia projektu Nový trh. (zdroj: EIA/Intrade Financial Investments)

Pred ekonomickou krízou v roku 2008 bolo bežné, že realitní developeri sa predbiehali v tom, kto predstaví nezvyčajnejší projekt. Väčšina „bláznivých“ nápadov skončila, samozrejme, na papieri.

Trh i developeri sa medzičasom zmenili. Väčšina súčasných projektov sa v zásade nevymyká akémusi priemeru. Najdôležitejším kritériom je účelnosť a nenáročnosť objektu.

Netradičných vzdušných zámkov výrazne ubudlo. Jedným z tých, ktoré prežili, je Nový trh pri bratislavskom trhovisku na Miletičovej ulici, zvanom aj Miletička. Na vizualizáciách zaujme na prvý pohľad veľkou bránou. Najnovšie od magistrátu získal dôležité záväzné stanovisko.

Investor chce zbúrať existujúci objekt (v roku 2010 bol zrekonštruovaný) a namiesto neho realizovať nový polyfunkčný komplex. Skladať sa má z dvoch častí. V prvom bloku sa uvažuje so 14 podlažiami, pričom až do deviateho podlažia bude vytvorená „brána“, v odbornej terminológii „cezúra“. Druhou časťou komplexu má byť 20-podlažný vežiak. Vo vzájomnom stavebnom prepojení oboch objektov bude ďalšia (hoci len malá) cezúra.

V krátkosti z ekonomiky:

Financie veľkoklubov sú pohromou: Účtovné machinácie v Juventuse Turín, špekulácie o predaji Manchesteru United či megadlhy FC Barcelony ukazujú, že dianie v športových kluboch nie sú témou len pre viac či menej nadšených vyznávačov futbalu. História ukazuje, že investícia do futbalových klubov nie je dobrý nápad.

Účtovné machinácie v Juventuse Turín, špekulácie o predaji Manchesteru United či megadlhy FC Barcelony ukazujú, že dianie v športových kluboch nie sú témou len pre viac či menej nadšených vyznávačov futbalu. História ukazuje, že investícia do futbalových klubov nie je dobrý nápad. Stabilizačné príspevky pre zdravotníkov: Vláda schválila stabilizačné príspevky pre zdravotníkov vo výške 5-tisíc eur. Opatrenie si má celkovo vyžiadať dvesto miliónov eur. Zdravotníci sa musia zaviazať, že zostanú v nemocnici či záchranke pracovať tri roky.

Vláda schválila stabilizačné príspevky pre zdravotníkov vo výške 5-tisíc eur. Opatrenie si má celkovo vyžiadať dvesto miliónov eur. Zdravotníci sa musia zaviazať, že zostanú v nemocnici či záchranke pracovať tri roky. Maďari chodia tankovať na Slovensko: V Budapešti a na viacerých miestach Maďarska sa minuli pohonné látky, z prihraničných regiónov začali motoristi chodiť tankovať na Slovensko. V piatok sa v Maďarsku začala šíriť SMS správa, podľa ktorej už v sobotu mal byť zrušený cenový strop na pohonné látky, čo mohlo spôsobiť paniku.

Lepšieho od Ružičku momentálne nenájdete. Body v NHL nezbiera nik rýchlejšie

Slovenský útočník Adam Ružička sa blysol troma bodmi pri triumfe Calgary nad Washingtonom 5:2. (zdroj: TASR/AP)

Ak chcete radu, ako chytiť šancu a nepustiť ju, zrejme bude najlepšie opýtať sa Adama Ružičku. Nie je to tak dávno, čo nehrával a zápasy sledoval z tribúny. Dnes je v Calgary hviezdou.

Flames potiahol počas posledného týždňa za víťazstvom. Navyše si v NHL upevnil post lídra v štatistike, v ktorej naňho momentálne nemá ani excelentný Jason Robertson. Body zbiera tempom, aké sa často nevidí.

V hre piatich proti piatim zatiaľ pozbieral štyri góly a šesť asistencií, pričom v priemere v nej za jeden duel odohrá 11 minút a 7 sekúnd. Na odohratú hodinu teda získava 3,86 bodu, čo ho radí pred druhého Morgana Geekieho zo Seattlu a tretieho Jasona Robertsona z Dallasu.

Štatistiky si významne vylepšil v poslednom týždni. Napriek preradeniu do tretieho útoku neprestáva bodovať. „Je to skvelý pocit. Chcem pravidelne hrať, byť v zostave v každom stretnutí a pomáhať bodmi k víťazstvám. To sa teraz deje a som šťastný,“ povedal pre cbc.ca.

Ďalšie športové správy Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Kto sa stane vodcom svorky? Rozhodne aj parazit, ktorý mení myslenie

Ilustračné foto. (zdroj: TASR/AP)

Parazita toxoplazmu obyčajnú pozná azda každý majiteľ mačky. Tieto mikroskopické organizmy napádajú najmä mačkovité šelmy, no môžu infikovať akékoľvek iné cicavce vrátane ľudí.

Jednou ich zvláštnou schopnosťou je, že toxoplazmy dokážu ovplyvniť správanie svojho medzihostiteľa.

Nakazené hlodavce napríklad strácajú zábrany a vyhľadávajú pach mačiek. Niektoré výskumy tiež naznačujú, že infekcia toxoplazmou môže viesť k agresivite u žien.

Parazit zrejme ovplyvní aj to, ktorý vlk sa stane vodcom svorky, ukazuje nový výskum v časopise Communications Biology. Vlky s toxoplazmou však majú zároveň väčšiu šancu, že sa stanú vodcom svorky. Parazit zrejme zvyšuje hladiny testosterónu a vlk je tak agresívnejší a dominantnejší, čo sú vlastnosti, ktoré často vedú k vodcovstvu.

V krátkosti z vedy a techniky:

Megacunami na Marse: Pred miliardami rokov vrazil do Marsu asteroid, ktorý stvoril obrovskú vlnu cunami. Teleso mohlo byť podobne veľké ako asteroid, ktorý na Zemi vyhubil dinosaury. Vedci teraz hlásia, že na Marse našli kráter, ktorý vznikol pri tejto dávnej zrážke.

Pred miliardami rokov vrazil do Marsu asteroid, ktorý stvoril obrovskú vlnu cunami. Teleso mohlo byť podobne veľké ako asteroid, ktorý na Zemi vyhubil dinosaury. Vedci teraz hlásia, že na Marse našli kráter, ktorý vznikol pri tejto dávnej zrážke. Chochol pod povrchom Marsu: Zdalo sa, že je to jedna z najnudnejších oblastí na Marse. Pod planinou Elysium sa však ukrýva obrovská hmota roztavených hornín. Tlačia na povrch a môžu vysvetliť mnohé záhady Marsu, ktorý vedci roky považovali za mŕtvu planétu.

Zdalo sa, že je to jedna z najnudnejších oblastí na Marse. Pod planinou Elysium sa však ukrýva obrovská hmota roztavených hornín. Tlačia na povrch a môžu vysvetliť mnohé záhady Marsu, ktorý vedci roky považovali za mŕtvu planétu. Najlepšie smartfóny na Vianoce: Pozrite si výber najzaujímavejších a najlepších mobilov na súčasnom trhu. Zoradili sme ich podľa ceny, no cenový strop sme si nestanovili. Tento článok pravidelne upravujeme a nájdete v ňom vždy aktuálny výber mobilov, ktoré predstavujú najlepšiu ponuku na trhu.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Juraj Šeliga. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ako sa pozerá na rokovania o rozpočte? Formuje sa v parlamente nová skupina občianskej platformy poslancov OĽaNO a Za ľudí? Za čo by prezidentka mala podať disciplinárku na Maroša Žilinku? A čo je s právami LGBTI komunity a obmedzovaním alkoholu po nehode na Zochovej? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poslancom Za ľudí Jurajom Šeligom.

Podcasty SME

My sa vám ozveme: Ľudia s roztrúsenou sklerózou: Nie je to lenivosť, chronická únava je príznakom choroby

Ľudia s roztrúsenou sklerózou: Nie je to lenivosť, chronická únava je príznakom choroby Svet medzi riadkami: Oblečenie z citrusových šupiek, mramoru, húb či rybárskych sietí. Čo sú materiály budúcnosti?

Karikatúra

Kto šetrí na svetle. (zdroj: Vico)

Recept dňa

Roláda s kokosovým krémom. (zdroj: Fotolia)

Rozvoňajte kuchyňu kokosom. Ponúkame vám desať receptov na kokosové zákusky a koláče.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.