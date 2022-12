Ranný brífing: Orbán narazil na realitu trhu, Kyjev ponížil Moskvu zastaranou zbraňou

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Populistické zmrazenie cien pohonných látok z dielne Viktora Orbána si vybralo svoju daň. Maďari niekoľko dní tankovali na prídel a utekali na čerpačky na Slovensko. Mol nezvládal zásobovanie a Orbán nakoniec cúvol. Strop na palivá v Maďarsku zrušili.

Rusko od začiatku invázie na Ukrajinu nezažilo útoky tak hlboko v ich vlastnom území. Ukrajina sa síce oficiálne k zasiahnutiu leteckých základní nepriznala, všetko však nasvedčuje tomu, že útočila z vlastného územia upravenými dronmi zo sovietskej éry.

Už takmer tri mesiace žije Irán protestami. Na prvý pohľad sa zdá, že v krajine dochádza k významnejšej zmene - mala by zaniknúť mravnostná polícia. Je to naozaj tak a kam až Irán zavedú aktuálne protesty? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Nový vlakový cestovný poriadok: V tlačenom vydaní denníka SME dnes nájdete vloženú špeciálnu prílohu Vlakový cestovný poriadok 2022/23. Dozviete sa v nej, ako sa od tejto nedele zmenia železničné spoje vo vašom regióne.

Orbána prefackal trh aj guvernér

Maďarský premiér Viktor Orbán. (zdroj: TASR/AP)

Maďarská politika zmrazenia cien pohonných látok si vybrala svoju daň. Tamojší vodiči niekoľko dní tankovali na prídel. Pred benzínovými pumpami sa tvorili dlhé kolóny a v lepšom prípade mohli natankovať len pár litrov denne.

Vláda premiéra Viktora Orbána sa dostala pod dosiaľ najsilnejší tlak, aby situáciu dostala pod kontrolu. Kým nedávno bol nedostatok pohonných látok problémom menších rodinných púmp, teraz chýbal benzín a nafta aj na väčších čerpačkách. A to aj v Budapešti.

Z prihraničných regiónov začali motoristi jazdíiť tankovať dokonca na Slovensko, kde máme benzín a naftu drahšie.

Orbán tak narazil na realitu trhu. Ten nehľadí na záujmy maďarského ľudu, ale smeruje tam, kde produkty vie lepšie predať. Zahraničné rafinérie a dodávatelia palív si povedali, že predávať za dlhodobo regulovanú cenu, ktorá im zhltne celú maržu, nemá zmysel. Počas tohto roka sa z Maďarska stiahli.

Vláda nakoniec zmrazenie cien pohonných látok vzdala a na návrh ropnej a plynárenskej skupiny MOL v utorok večer zastropovanie cien pohonných látok zrušila.

Maďari sa na húsenkovej dráhe vezú rýchlejšie: Na húsenkovej dráhe, ktorú nastavil súbeh asi troch kríz, sa Maďari vezú evidentne rýchlejšie a krkolomnejšie než iné národy. A horšie len bude - vďaka, česť a sláva Orbánovej "neortodoxii", píše Peter Schutz.

V krátkosti z ekonomiky:

Vyšší bonus na deti: Rodičom detí do 18 rokov sa daňový bonus zdvihne na maximálnych 140 eur mesačne, na staršie deti budú môcť čerpať 50 eur. Tieto sumy budú platiť na roky 2023 a 2024. V roku 2025, keď by mohlo začať platiť krúžkovné, by mala suma bonusu pre mladšie deti klesnúť na sto eur.

Rodičom detí do 18 rokov sa daňový bonus zdvihne na maximálnych 140 eur mesačne, na staršie deti budú môcť čerpať 50 eur. Tieto sumy budú platiť na roky 2023 a 2024. V roku 2025, keď by mohlo začať platiť krúžkovné, by mala suma bonusu pre mladšie deti klesnúť na sto eur. Integrovaná doprava sa rozšíri: Štát chce rozšíriť model integrovanej dopravy, aby zjednodušil verejnú dopravu aj za hranicami samosprávnych krajov. Zabezpečiť to má zákon, ktorý pripravuje ministerstvo dopravy. Ten by mal zjednotiť tarifné a prepravné podmienky v železničnej, prímestskej autobusovej i mestskej hromadnej doprave.

Štát chce rozšíriť model integrovanej dopravy, aby zjednodušil verejnú dopravu aj za hranicami samosprávnych krajov. Zabezpečiť to má zákon, ktorý pripravuje ministerstvo dopravy. Ten by mal zjednotiť tarifné a prepravné podmienky v železničnej, prímestskej autobusovej i mestskej hromadnej doprave. Strop na ruskú ropu: Krajiny EÚ sa minulý týždeň dohodli na cenovom strope na ruskú ropu. Čím teraz hrozí Rusko a čo to spraví s cenami na čerpacích staniciach? Môže Slovnaft postihnúť nedostatok ropy? Odpovedáme na najdôležitejšie otázky.

Svedok z Chachalandu na súde: Sedela mu na kolenách, všetci to vedeli

V kauze zneužívania detí v tábore Chachaland je obžalovaný jeho zakladateľ Roman Paulíny. Tentoraz na súd neprišiel. (zdroj: TASR)

Čoraz viac vtedajších detí v tábore Chachaland dnes už ako dospelí ľudia potvrdzujú, že zakladateľ tábora Roman Paulíny mal vzťah nielen s Katarínou Danovou, ale aj s inými neplnoletými dievčatami.

Na utorkovom pojednávaní o tom vypovedali ďalší štyria svedkovia. Na predchádzajúcom pojednávaní v máji to potvrdili takisto štyria svedkovia.

"Na každom tábore sa obžalovaný zdržiaval pri dievčatách, akoby si v konkrétnom turnuse vybral konkrétne dievča, ktorému sa viac venoval," povedala o Paulínym jedna z vypočutých žien, ktorá jeho pozornosť zažila aj na vlastnej koži.

Paulíny je obžalovaný zo sexuálneho zneužitia Danovej v čase, keď mu v roku 2003 bola zverená v tábore ešte ako 13-ročná. V prípade preukázania viny mu hrozí dva až desať rokov za mrežami.

Čongrády bral Jankovskú ako príbuznú, odznelo na súde. Kľúčové svedectvo si vypočuť neprišla

Trenčiansky podnikateľ Ondrej Janíček. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Podnikateľ Ondrej Janíček strávil prakticky celý život bojom proti exsudkyni a bývalej štátnej tajomníčke Monike Jankovskej. V utorok sa prvýkrát po 22 rokoch ocitli na opačných stranách – ona ako obžalovaná v kauze Fatima a on ako svedok, ktorý ju môže dostať za mreže.

Janíček bol zo svojho vystúpenia pred súdom očividne nervózny aj napriek tomu, že sa pojednávalo bez Jankovskej, ktorá ho pred rokmi neprávom odsúdila na 15 mesiacov väzenia.

Janíček sa rozpomínal, ako ju mafián Peter Čongrády označoval ako svoju príbuznú. "Päť mesiacov predtým, ako dostala trestný spis, bolo môjmu otcovi a manželke oznámené, že spis dostane Jankovská, ktorá je rodinná príbuzná (Petra) Čongrádyho," opisoval Janíček situáciu.

Jankovská mala k čongrádyovcom skutočne blízko cez svojho vtedajšieho manžela Tibora. Jankovský s Čongrádym a jeho bratom vyrastal v Detskom mestečku v Trenčíne, kde boli vychovávateľmi rodičia Jankovského. Stali sa z nich kamaráti.

V krátkosti z domova:

Chrípka vracia do škôl diaľkové vyučovanie: Pre chrípku zatvorili minulý týždeň 83 škôl a škôlok. Chorých detí prudko pribúda už tretí týždeň a epidemiológovia predpokladajú, že do vianočných prázdnin sa to nezmení. Počet zatvorených škôl stúpol z týždňa na týždeň dvanásťnásobne.

Pre chrípku zatvorili minulý týždeň 83 škôl a škôlok. Chorých detí prudko pribúda už tretí týždeň a epidemiológovia predpokladajú, že do vianočných prázdnin sa to nezmení. Počet zatvorených škôl stúpol z týždňa na týždeň dvanásťnásobne. Detenčnému ústavu nechce nikto šéfovať: Detenčnému ústavu v Hronovciach nechce nikto šéfovať. Napriek tomu ho chce minister zdravotníctva za OĽaNO Vladimír Lengvarský otvoriť do konca tohto roka. Má na to už len 25 dní. Keďže sa do aktuálneho konkurzu nikto neprihlásil, ministerstvo vyhlási nové výberové konanie. Podľa zákona by sa malo uskutočniť do šiestich mesiacov.

Detenčnému ústavu v Hronovciach nechce nikto šéfovať. Napriek tomu ho chce minister zdravotníctva za OĽaNO Vladimír Lengvarský otvoriť do konca tohto roka. Má na to už len 25 dní. Keďže sa do aktuálneho konkurzu nikto neprihlásil, ministerstvo vyhlási nové výberové konanie. Podľa zákona by sa malo uskutočniť do šiestich mesiacov. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 161 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 1 030 testov. V nemocniciach aktuálne leží 398 pacientov, pribudli aj tri obete ochorenia Covid-19.

Kyjev ponížil Moskvu. Rusko nebráni vlastné základne, kritizujú Kremeľ blogeri

Ukrajinci na útoky proti ruským letiskám zrejme použili upravené prieskumné drony Tu-141 Striž. (zdroj: Twitter/Sergej Sumlenny)

Rusko od začiatku invázie na Ukrajinu nezažilo útoky tak hlboko na svojom vlastnom území ako v pondelok. Aj keď Ukrajina sa oficiálne k zasiahnutiu dvoch leteckých základní pri Riazani a Saratove nepriznala, doteraz dochádzalo k útokom skôr v ukrajinskom pohraničí.

Denník New York Times však citoval vysokopostaveného ukrajinského predstaviteľa, podľa ktorého upravené sovietske prieskumné drony Tu-141 Striž vyštartovali z ukrajinského územia a pri útoku spolupracovali aj so špeciálnymi jednotkami priamo v Rusku. Útok ukázal zraniteľnosť ruských základní, no aj schopnosť Ukrajiny zasiahnuť ciele ďaleko od svojich hraníc.

V utorok útoky na ruskom území pokračovali – zrejme upravené bezpilotné lietadlo zasiahlo zásobárne ropy na vojenskom letisku v Kursku, v regióne hraničiacom s Ukrajinou.

Neschopnosť Ruska zabrániť trom útokom na jeho území vyvolala búrlivé diskusie aj na ruských sociálnych sieťach. Vojenskí blogeri, ktorí pravidelne dokumentujú postup ruskej armády na Ukrajine, skritizovali vedenie armády za to, že vojenské základne nemajú adekvátnu obranu.

Niektoré príspevky tiež píšu o tom, že Ukrajina musela svoje útoky koordinovať z ruského územia, čo by potvrdzovalo aktivity diverzných skupín priamo v Rusku.

V krátkosti z Ukrajiny:

Rusi strašia jadrovou vojnou: Kremeľská propaganda sa po neúspechoch na bojisku či nepopulárnej mobilizácii snaží opäť nadchnúť Rusov pre vojnu na Ukrajine. Rusi sa tak napríklad dozvedia, že v prípade porážky ruskej armády Západ potrestá každého Rusa.

Kremeľská propaganda sa po neúspechoch na bojisku či nepopulárnej mobilizácii snaží opäť nadchnúť Rusov pre vojnu na Ukrajine. Rusi sa tak napríklad dozvedia, že v prípade porážky ruskej armády Západ potrestá každého Rusa. Maďarsko vetovalo pomoc Ukrajine: Maďarsko vetovalo balík Európskej únie pomoci Ukrajine vo výške 18 miliárd eur. Týmto krokom sa ešte viac prehĺbil spor medzi Úniou a Maďarskom. Veto spôsobilo, že ostatných 26 členských štátov EÚ bude musieť vypracovať komplikovanejší technický plán, aby sa zabezpečilo, že pomoc bude môcť do Kyjeva prúdiť aj v novom roku.

Maďarsko vetovalo balík Európskej únie pomoci Ukrajine vo výške 18 miliárd eur. Týmto krokom sa ešte viac prehĺbil spor medzi Úniou a Maďarskom. Veto spôsobilo, že ostatných 26 členských štátov EÚ bude musieť vypracovať komplikovanejší technický plán, aby sa zabezpečilo, že pomoc bude môcť do Kyjeva prúdiť aj v novom roku. Kanadské súčiastky v iránskych dronoch: V iránskych dronoch, ktoré používa Rusko na Ukrajine, našli súčiastky vyrobené v Kanade, vyplýva zo správy neziskovej organizácie Statewatch. Kanadské úrady už začali v tejto súvislosti vyšetrovanie. V iránskych kamikadze dronoch sa pritom celkovo malo nachádzať asi 30 súčiastok vyrobených spoločnosťami zo Západu.

V iránskych dronoch, ktoré používa Rusko na Ukrajine, našli súčiastky vyrobené v Kanade, vyplýva zo správy neziskovej organizácie Statewatch. Kanadské úrady už začali v tejto súvislosti vyšetrovanie. V iránskych kamikadze dronoch sa pritom celkovo malo nachádzať asi 30 súčiastok vyrobených spoločnosťami zo Západu. Problémy s elektrinou: Polovica Kyjevskej oblasti bude niekoľko dní bez elektriny, oznámil tamojší gubernátor Olexij Kuleba po pondelkových ruských raketových útokoch na energetické zariadenia Ukrajiny. Samotný Kyjev sa vážnejším škodám vyhol.

Polovica Kyjevskej oblasti bude niekoľko dní bez elektriny, oznámil tamojší gubernátor Olexij Kuleba po pondelkových ruských raketových útokoch na energetické zariadenia Ukrajiny. Samotný Kyjev sa vážnejším škodám vyhol. Výmena zajatcov: Ukrajina a Rusko si vymenili po 60 zajatcov. Informovalo o tom aj ruské ministerstvo obrany, aj vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak. 34 z prepustených boli obrancami oceliarní Azovstaľ v juhoukrajinskom prístavnom meste Mariupoľ.

Zo zahraničných webov:

Celý svet ho volá Tite, ale je to inak. Šéf Brazílie pohybom ohromil všetkých

Brazílčania oslavovali góly na MS v Katare tancom. (zdroj: TASR/AP)

Urobia kruh a vlnia sa. Rukami, nohami, hlavou, celým telom. Brazília ohromila svet futbalovou exhibíciou, ktorá pripomenula najslávnejšie časy. Pred štartom majstrovstiev sveta brazílsky krídelník Raphinha prezradil, že jeho tím si pripravil a nacvičil desať rôznych tanečných zostáv.

Predstavia ich vždy, keď dajú gól. V pondelok večer ich minuli už štyri. Brazílčania v osemfinále majstrovstiev sveta zdolali Južnú Kóreu 4:1. Vrcholný moment prišiel po treťom góle Richarlisona, ktorý zamieril oslavovať k lavičke náhradníkov.

Do tanca sa zapojil aj šedivý tréner Tite. Šesťdesiatjedenročný elegán v šedom obleku neodolal a vlnil sa rovnako v rytme samby. „Je to jedna z našich hlavných čŕt a robíme to prirodzene, nech sme kdekoľvek,“ vyhlásil Tite a rázne odmietol, že ide o zosmiešnenie súpera.

Prezývka Tite mu prischla iba náhodou. Legendárny Luiz Felipe Scolari súčasného trénera Brazílie kedysi trénoval a splietol si ho so spoluhráčom. Začal pokrikovať Tite a už sa to s ním viezlo.

Keď pásla husi, túžila sa stať veľkou dámou. Mnohým hercom hrala milenku, manželku aj matku

Mária Kráľovičová ako Bertha v inscenácii Leni z roku 2013. (zdroj: SND)

Jej teta bola uvádzačkou v Slovenskom národnom divadle a na starosti mala prezidentskú lóžu. "Sem-tam ma prepašovala do divadla. Nikdy som teda nevidela začiatky a konce predstavení," spomínala Mária Kráľovičová na svoje prvé kontakty s divadlom v dokumentárnom medailóne, ktorý RTVS vyrobila v roku 1997 pri príležitosti jej 70. narodenín. V tom čase mala pred sebou ešte veľa hereckých úloh.

K osemdesiatke venovalo SND umelkyni hru S mamou Táne Kusej, kde ju za postavu Terézie Klimovej navrhli na ocenenie DOSKY, a k osemdesiatpäťke jej darovalo hlavnú úlohu Cissy Robsonovej v hre Richarda Harwooda Kvarteto.

V roku 2015 dokonca debutovala na scéne Opery SND postavou Excelencie Hardeggovej v Lehárovej Zemi úsmevov. Účinkovanie na prvej scéne ukončila po rekordných 74 rokoch nepretržitého pôsobenia 1. januára tohto roku. Stala sa prvou emeritnou členkou SND.

Zdalo sa, že jej energia je nekonečná. Mária Královičová zomrela v noci 5. decembra vo veku 95 rokov.

V krátkosti z kultúry:

Dáva mafiánom šancu prerušiť reťaz zla: Mafiánske balady sú knihou, pri ktorej sa síce budete uškŕňať nad suchým humorom, ale zároveň budete vnímať to, že Slovensko je stále krajinou zádumčivých balád, smútku a neistoty, či sa dožijete zajtrajšieho dňa. Lebo nevieš dňa ani hodiny, kedy ťa dostanú. Spisovateľ Dušan Taragel prináša svoje mafiánske historky.

Mafiánske balady sú knihou, pri ktorej sa síce budete uškŕňať nad suchým humorom, ale zároveň budete vnímať to, že Slovensko je stále krajinou zádumčivých balád, smútku a neistoty, či sa dožijete zajtrajšieho dňa. Lebo nevieš dňa ani hodiny, kedy ťa dostanú. Spisovateľ Dušan Taragel prináša svoje mafiánske historky. Drlička opäť kandiduje: Bývalý šéf Slovenského národného divadla Matej Drlička by sa rád vrátil na riaditeľskú stoličku. Prihlásil sa do verejného vypočutia na nového riaditeľa SND. Svoju kandidatúru pre SME potvrdil aj Boris Ažaltovič, bývalý štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na čele s Milanom Krajniakom.

Bývalý šéf Slovenského národného divadla Matej Drlička by sa rád vrátil na riaditeľskú stoličku. Prihlásil sa do verejného vypočutia na nového riaditeľa SND. Svoju kandidatúru pre SME potvrdil aj Boris Ažaltovič, bývalý štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na čele s Milanom Krajniakom. Novinky na Netflixe a Disney+: Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Lukáš Kyselica. (zdroj: SME/Marko Erd)

Ako sa pozerá na argumenty Penty? Ako je možné, že SIS ani po zmene vlády nespolupracuje pri vyšetrovaní kauzy Gorila? Ako dopadne vyslovenie nedôvery vláde? A hrozí, že v parlamente prejdú trestné zákony Tomáša Tarabu? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Lukášom Kyselicom, poslancom OĽaNO a bývalým šéfom tímu Gorila.

Podcasty SME

Karikatúra

Nebezpečenstvo. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Florentínky. (zdroj: Isifa)

Vyskúšajte chutné recepty na vianočné pečivo, z našich tipov si určite vyberiete.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ak vás to však ťahá von a na svahy, máme pre vás aj aktuálne snehové správy.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

