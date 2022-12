V nedeľu večer predpokladajú meteorológovia snehovú pokrývku už na väčšine Slovenska.

BRATISLAVA. Koncom týždňa by mohlo snežiť aj v nížinách.

V nedeľu večer predpokladajú meteorológovia snehovú pokrývku už na väčšine nášho územia.

V nížinách by však malo ísť zväčša len o pár centimetrov mokrého snehu a na východe by to malo byť čiastočne bez snehu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vaša lokalita: Bratislava Predpoveď počasia na dnes 19:00 3 ℃ Riziko zrážok: 5% 22:00 3 ℃ Riziko zrážok: 15%

Sneženie očakávajú odborníci v súvislosti so studeným frontom, ktorý by mal cez víkend ovplyvňovať aj počasie na Slovensku.

"Najmä v priebehu nedele by sa k nám mal začať dostávať postupne od severozápadu výrazne chladnejší vzduch. Za takéhoto predpokladu sa očakávajú cez víkend najmä v nedeľu trvalejšie zrážky, ktoré budú od západu prechádzať do sneženia aj v nížinách," načrtli. Na začiatku budúceho týždňa by sa malo ochladenie ešte vystupňovať.

SHMÚ zároveň upozorňuje, že v predpovedi na víkend je ešte stále značná miera neistoty.

"Je však viac-menej jasné, že nielen cez víkend, ale aj v piatok treba rátať opäť s výdatnejšími zrážkami na väčšine územia a viac-menej jasné je aj to, že na konci tohto týždňa alebo na prelome tohto a budúceho týždňa budú zrážky pri ochladzovaní aj v nížinách prechádzať do sneženia," dodal.

Ako skonštatovali meteorológovia, už v utorok lokálne aj v polohách menej ako 700 metrov nad morom nasnežilo a polohách okolo 1000 metrov nad morom a vyššie spadlo ojedinele aj okolo 20 centimetrov snehu, napríklad v Lome nad Rimavicou v okrese Brezno.

"V polohách do 400 metrov nad morom sme zatiaľ naďalej prakticky všade bez snehovej pokrývky," doplnili.