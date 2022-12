Kyselica: Hlasovaniu o vyslovení nedôvery vláde odoláme

Nikto nikdy nie je spokojný, ale robíme, čo sa dá, hovorí.

Tímu Gorila sa po desiatich rokoch podarilo vzniesť obvinenia. Ako hlavného aktéra Gorily obvinili Jaroslava Haščáka z Penty. Vtedajšieho ministra hospodárstva Jirka Malchárka, šéfku výkonného výboru Fondu národného majetku Annu Bubeníkovú, podpredsedu výboru Petra Huňora a ich kolegu z výboru Jozefa Ďuricu obvinili zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.

LUKÁŠ KYSELICA (OĽaNO ) v rozhovore hovorí o posune vyšetrovania v kauze Gorila, SMS konverzácii Romana Mikulca (OĽANO) a Romany Tabák (Sme rodina) či o tom, či by išiel do koalície s Mikulášom Dzurindom.

Lukáš Kyselica pracoval ako policajt na rôznych stupňoch,

na konci policajnej kariéry bol vedúcim tímu kauzy Gorila,

v súčasnosti je poslancom hnutia OĽaNO.

Minulý týždeň vyšla správa o vznesení obvinení v kauze Gorila. Aké boli vaše myšlienky?

Potešil som sa. Je to zadosťučinenie. Kuvičie hlasy hovoria, že aj tak sa nič nevyšetrilo, ale nikto nevie, o čom je trestné konanie najmä pri ekonomickej trestnej činnosti. Som zvedavý na ďalší vývoj.

Jedným z pilierov spravodlivosti je včasné odsúdenie. Po desiatich rokoch sa dá hovoriť o včasnom treste?

Prax a judikatúra hovoria o tom, že čím neskôr dôjde k odsúdeniu za čím starší skutok, ktorý nie je premlčaný, tým viac je to v prospech páchateľa.

Odchádzali ste z tímu Gorila v roku 2019. Vtedy ste denníku SME povedali, že ste prišli na veľa vecí ako účty, finančné toky, porušenia zákonov, ktoré korešpondujú s tým, čo sa hovorilo v Gorile. Problém bol, že sa vám to nedarilo dokázať. Ak sa vám to za sedem rokov v tíme nepodarilo, aká je šanca, že na to teraz prišli vyšetrovateľky?

Ako politik by som sa nemal vyjadrovať k žiadnej veci týkajúcej sa rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní alebo súdov. Musíme to rešpektovať. Zrejme došlo k ústupkom vlády v prospech súkromného investora, peniaze boli nájdené a podarilo sa to pospájať. Keď nájdete peniaze niekde na účte, nikde nemáte v poznámke uvedené, že úplatok je pre nejakú konkrétnu osobu.