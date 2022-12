Ranný brífing: O vláde rozhodnú mimo parlamentu, Putin prebudil aj našu armádu

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

V parlamente sa rozhoduje o páde vlády, jej osud vďaka parlamentným počtom môže závisieť na poslancovi Miroslavovi Kollárovi, ktorý reprezentuje polpercentnú stranu Spolu. Tá má snem v sobotu, kedy rozhodne o údele premiéra Eduarda Hegera a celého kabinetu.

Putinova vojna na Ukrajine bola budíčkom pre armády európskych štátov. Poľsko začalo masovo nakupovať zbrane a stáva sa novou európskou mocnosťou. Slovensko tempu Varšavy nestačí, no experti vidia dosť priestoru na zlepšenie.

Hnutie Ríšski občania odmieta súčasnú podobu Nemecka a jeho demokratické princípy. Plánovalo napadnúť parlament a nastoliť nový systém riadenia. Stoja za ním konšpirátori, extrémisti, no aj bývalí armádni príslušníci. Čo je to za organizáciu? Aké boli ich zámery? A máme si na takéto pokusy o prevraty zvykať? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Historická revue: Ak si dnes kúpite tlačené vydanie denníka SME, nájdete v ňom vložený magazín Historická revue. Prečítate si, koho Dante našiel v pekle, ako Louis Pasteur skrotil besnotu, ako sa brooklynský most stal projektom jednej rodiny a dozviete sa tiež, ako sovietska propaganda využívala šport. SME na celý víkend spolu s magazínom Historická revue stojí len 1,70 eur.

Za pád vlády je už 75 poslancov. O jej osude rozhodne polpercentná neparlamentná strana

Rozhodujúci hlas vo vyslovení nedôvery vláde Eduarda Hegera môže patriť Miroslavovi Kollárovi. (zdroj: SME/Marko Erd)

Doteraz žiadna vláda nezažila, aby o jej udržaní pri moci rozhodovala mimoparlamentná strana s 0,4-percentnou podporou v prieskumoch a s jediným poslancom parlamentu.

Parlament začal na návrh opozičných strán Hlas a SaS rokovať o vyslovení nedôvery vláde Eduarda Hegera. Rozhodujúci hlas pritom môže patriť Miroslavovi Kollárovi – poslancovi a predsedovi strany Spolu. Hlasovať sa bude v utorok.

Keďže na povalenie vlády je potrebných aspoň 76 hlasov a opozícia ich má len 70, verdikt bude stáť na nezaradených poslancoch. Štyria z nich – Tomáš Taraba, Štefan a Filip Kuffovci (Život) a Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska už avizovali, že budú hlasovať za pád vlády. Proti vláde bude hlasovať aj poslanec koaličnej strany Sme rodina Martin Borguľa.

Znamená to, že vyslovenie nedôvery vláde má podporu 75 poslancov a Kollár môže byť konečným 76. hlasom. Kollár bol prvým vládnym poslancom, ktorý ešte v roku 2021 odišiel do opozície. Pravidelne vládu kritizuje a volá po odchode lídra OĽaNO Igora Matoviča z funkcie ministra financií.

Napriek tomu nebude o vlastnom hlasovaní rozhodovať sám. Oprieť sa totiž chce o verdikt snemu strany, ktorý sa koná v sobotu v Senci. O zotrvaní premiéra Eduarda Hegera a celého kabinetu tak spolurozhodne asi 80 delegátov strany Spolu.

Heger visí na nitke: Nesmie sa zabúdať, že sa počíta každý jeden poslanecký plat. Takých vajatavých môže byť celkom dosť, keďže predstava, že všetci majú v hlave hodnotové a politické jasno, sa bije s realitou slovenského parlamentu, píše Peter Schutz.

Nesmie sa zabúdať, že sa počíta každý jeden poslanecký plat. Takých vajatavých môže byť celkom dosť, keďže predstava, že všetci majú v hlave hodnotové a politické jasno, sa bije s realitou slovenského parlamentu, píše Peter Schutz. Matovič sa nám vyhráža Kollárom: Novinka, ktorou sa Matovič usiluje obhájiť ďalšie pôsobenie vlády, si zaslúži osobitnú pozornosť. V preklade: „Poslúchajte, lebo na vás pustím Kollára!“ To je aj na pomery Slovenska 2022 nevídaná nehoráznosť, píše Peter Tkačenko.

Novinka, ktorou sa Matovič usiluje obhájiť ďalšie pôsobenie vlády, si zaslúži osobitnú pozornosť. V preklade: „Poslúchajte, lebo na vás pustím Kollára!“ To je aj na pomery Slovenska 2022 nevídaná nehoráznosť, píše Peter Tkačenko. Ľuďom najviac pomôže blízky termín predčasných volieb: Koalícia cíti potrebu hasiť krízy rozdávaním, ktoré v stave, keď jej podpora môže čochvíľa zhasnúť, nemožno odlíšiť od predvolebnej korupcie. Nesie to v sebe také mohutné riziká, že už včera bolo neskoro to ukončiť a priblížiť na dosah nové voľby, píše Zuzana Kepplová.

Ruská agresia nás prebudila, potrebujeme tankový prápor. Ako budú vyzerať armádne nákupy?

Tank T-72 Ozbrojených síl Slovenskej republiky. (zdroj: TASR)

Tanky, ktoré Slovensko má, sú buď zastarané, alebo nefunkčné. Bojovými vrtuľníkmi aktuálne Vzdušné sily Ozbrojených síl SR nedisponujú vôbec.

Slovenské nebo dnes pomáhajú chrániť české a poľské stíhačky v kombinácii s troma batériami raketového systému Patriot, ktoré Slovákom poskytli alianční spojenci. Tieto Patrioty však nepatria Slovensku a naši vojaci ani nie sú vyškolení na ich ovládanie.

Slovensko doteraz patrilo ku krajinám, ktoré si roky neplnili záväzok vyplývajúci z členstva v Severoatlantickej aliancii. Na svoju obranu dlhodobo vynakladali menej ako dve percentá HDP. Podobne však na tom bola väčšina krajín NATO. Ruská invázia na Ukrajinu však zásadne zmenila pohľad Európanov na zbrojenie.

Každoročné udržiavanie výdavkov na obranu nad dvoma percentami HDP bude podľa expertov mimoriadne náročné. Vojenský analytik Matúš Halás však podotýka, že príležitosť na zvyšovanie poskytujú medzery, ktoré slovenská armáda má. „Priestor na to, aby sme z dvojpercentnej hranice urobili trend, tu jednoznačne je,“ hovorí Halás pre SME.

V krátkosti z domova:

Zmena posudzovania dopravných priestupkov: Bodovanie vodičov aj elektronické testy. Štát po tragickej nehode na Zochovej ulici v Bratislave chystá zmenu posudzovania dopravných priestupkov. Zhabanie auta, po ktorom volal Igor Matovič, medzi zmenami nie je.

Bodovanie vodičov aj elektronické testy. Štát po tragickej nehode na Zochovej ulici v Bratislave chystá zmenu posudzovania dopravných priestupkov. Zhabanie auta, po ktorom volal Igor Matovič, medzi zmenami nie je. Žene pomohlo známe gesto: Mladej žene vo veku do 30 rokov, ktorú v dome v Poprade podľa obvinenia polície väznil 48-ročný muž aj s pomocou svojich rodičov, pomohlo jedno gesto. Keď žena pred privolanými policajtmi vystrela dlaň, zohla palec a napokon dlaň skrčila do päste, hliadka v tomto geste spoznala znak volania o pomoc.

Mladej žene vo veku do 30 rokov, ktorú v dome v Poprade podľa obvinenia polície väznil 48-ročný muž aj s pomocou svojich rodičov, pomohlo jedno gesto. Keď žena pred privolanými policajtmi vystrela dlaň, zohla palec a napokon dlaň skrčila do päste, hliadka v tomto geste spoznala znak volania o pomoc. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 154 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 885 testov. V nemocniciach aktuálne leží 399 pacientov, pribudli aj tri obete ochorenia Covid-19.

Američania sa dohodli s Rusmi, basketbalovú ikonu vymenili za obchodníka so smrťou

Očakávaná výmena But - Grinerová sa stala skutočnosťou. (zdroj: SITA/AP)

Ona je americká basketbalová hviezda, ikona vo svojom športe, dvojnásobná olympijská víťazka. Do ruského väzenia sa dostala vo februári po tom, ako jej v batožine našli minimálne množstvo konopného oleja.

Práve prichádzala do Moskvy, chystala sa hrať v ruskej lige. Tvrdí, že sa balila narýchlo a neuvedomila si, že berie so sebou aj látku, ktorá je síce legálna v Spojených štátoch, ale nie v Rusku. Za zakázanú látku dostala trest deväť rokov väzenia.

On je ruský vojnový zločinec a obchodník so zbraňami, ktorý dodával zbrane prakticky vo všetkých svetových konfliktoch v 90. rokoch a na prelome tisícročí. V americkom väzení si odpykáva 25-ročný trest za nelegálny obchod so zbraňami.

Osudy 32-ročnej Brittney Grinerovej a 55-ročného Viktora Buta sú veľmi odlišné, no teraz sa prepojili. Washington a Moskva sa totiž dohodli na výmene väzňov.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ďalšia fáza mobilizácie: Prvú ani oficiálne neukončili a už má prísť ďalšia. Množia sa špekulácie, že ruský prezident Vladimir Putin čoskoro vyhlási druhú mobilizáciu ruských občanov, ktorých úrady odvelia bojovať na Ukrajinu. Tentokrát sa môže zamerať na sympatizantov Ukrajiny či študentov, ktorí vystúpili proti invázii.

Prvú ani oficiálne neukončili a už má prísť ďalšia. Množia sa špekulácie, že ruský prezident Vladimir Putin čoskoro vyhlási druhú mobilizáciu ruských občanov, ktorých úrady odvelia bojovať na Ukrajinu. Tentokrát sa môže zamerať na sympatizantov Ukrajiny či študentov, ktorí vystúpili proti invázii. Pokračujúce útoky na energetickú infraštruktúru: Rusko bude pokračovať v útokoch na energetickú infraštruktúru Ukrajiny, oznámil ruský prezident Vladimir Putin a vyhlásil, že tieto údery ruskej armády sú reakciou na útoky na objekty v Rusku "vrátane Krymského mosta".

Rusko bude pokračovať v útokoch na energetickú infraštruktúru Ukrajiny, oznámil ruský prezident Vladimir Putin a vyhlásil, že tieto údery ruskej armády sú reakciou na útoky na objekty v Rusku "vrátane Krymského mosta". Vyše tisíc rakiet: Rusi vypálili na rozvodnú sieť Ukrajiny už viac než tisíc rakiet, uviedol šéf ukrajinskej štátnej energetickej spoločnosti Ukrenerho Volodymyr Kudryckyj. Osem vĺn leteckých útokov na kritickú infraštruktúru vážne poškodilo rozvodnú sieť. Kudryckyj však poznamenal, že sieť aj napriek veľkému poškodeniu stále funguje.

Rusi vypálili na rozvodnú sieť Ukrajiny už viac než tisíc rakiet, uviedol šéf ukrajinskej štátnej energetickej spoločnosti Ukrenerho Volodymyr Kudryckyj. Osem vĺn leteckých útokov na kritickú infraštruktúru vážne poškodilo rozvodnú sieť. Kudryckyj však poznamenal, že sieť aj napriek veľkému poškodeniu stále funguje. Dron nad Sevastopoľom: Loď ruskej Čiernomorskej flotily zostrelila nad morom pri Sevastopoli na Kryme dron, informoval ruskom dosadený gubernátor Michail Razvožajev. Tajná služba FSB tiež zadržala dvoch miestnych pre podozrenie z vyzvedačstva pre Ukrajinu.

Loď ruskej Čiernomorskej flotily zostrelila nad morom pri Sevastopoli na Kryme dron, informoval ruskom dosadený gubernátor Michail Razvožajev. Tajná služba FSB tiež zadržala dvoch miestnych pre podozrenie z vyzvedačstva pre Ukrajinu. Rusi chcú viac iránskych zbraní: Rusko sa bude snažiť získať od Iránu ďalšie bezpilotné lietadlá a rakety. Podľa nemenovaného predstaviteľa americkej Národnej tajnej služby narastajú obavy, že Rusko sa môže snažiť získať od Iránu ďalšie pokročilé konvenčné zbrane. Americká administratíva je podľa tohto zdroja obzvlášť znepokojená tým, že by Irán mohol Rusko zásobovať raketami zem-zem.

V krátkosti zo sveta:

Chorváti mieria do schengenu: Schengenský priestor sa od januára 2023 rozširuje o nového člena. Členské štáty Európskej únie jednomyseľne odsúhlasili vstup Chorvátska do bezhraničného systému. Okrem iného to pre slovenských dovolenkárov znamená koniec kontrol na slovinsko-chorvátskych hraniciach.

Schengenský priestor sa od januára 2023 rozširuje o nového člena. Členské štáty Európskej únie jednomyseľne odsúhlasili vstup Chorvátska do bezhraničného systému. Okrem iného to pre slovenských dovolenkárov znamená koniec kontrol na slovinsko-chorvátskych hraniciach. Šľachtic na čele teroristov: Heinrich XIII. je potomkom dynastie, ktorá kedysi vládla malému regiónu v stredonemeckom Durínsku. Nie je to typická postava, ktorú si ľudia spájajú s radikálnymi hnutiami, no podľa nemeckej polície je hlavou teroristickej organizácie, ktorá chystala násilný štátny prevrat.

Heinrich XIII. je potomkom dynastie, ktorá kedysi vládla malému regiónu v stredonemeckom Durínsku. Nie je to typická postava, ktorú si ľudia spájajú s radikálnymi hnutiami, no podľa nemeckej polície je hlavou teroristickej organizácie, ktorá chystala násilný štátny prevrat. Terorista z Bali ide na slobodu: Umar Patek, ktorý miešal výbušniny na teroristický útok na Bali, ide na slobodu. Má na svedomí 204 ľudí, no tvrdí, že sa polepšil. Sľubuje, že bude vláde pomáhať pri deradikalizácii džihádistov.

Zo zahraničných webov:

Kollárov biznis na Donovaloch? Lepšie čísla nemal dlhé roky

Predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár. (zdroj: TASR)

Keď pred mesiacom poslanci vládneho hnutia Sme rodina navrhli dočasné zníženie DPH pre lyžiarske vleky, akvaparky a športové haly z dvadsiatich na desať percent, vyvolalo to očakávanú reakciu, že to priamo pomôže jeho predsedovi.

Boris Kollár totiž v tomto sektore dlhodobo podniká, vlastní lyžiarske stredisko na Donovaloch. Návrh síce neprešiel, no vládna koalícia medzičasom predložila a schválila ďalší, v ktorom nižšiu DPH rozšírila aj na reštaurácie.

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že vláda pomáha lyžiarskemu sektoru, ktorý poznačila pandémia. Ako však ukazuje nedávno zverejnená účtovná závierka Kollárovej firmy Goimpex Bratislava, biznis na Donovaloch mu dávno nešiel tak dobre ako počas minulej sezóny.

Podľa portálu FinStat vzrástli tržby spoločnosti o 174 percent na 3,7 milióna eur. Rekordný bol aj zisk, a to takmer 714-tisíc eur. Podľa registra partnerov verejného sektora je konečným užívateľom výhod spoločnosti Goimpex Bratislava predseda parlamentu Boris Kollár. Podľa účtovnej závierky jej v minulosti bezúročne požičal takmer 1,4 milióna eur.

V krátkosti z ekonomiky:

Slovalco odstavili ceny energií: Vojna na Ukrajine odštartovala na celom európskom kontinente energetickú krízu. Problémy spôsobila malým aj veľkým podnikom. Medzi jej najväčšie obete môžeme zaradiť hlinikáreň Slovalco v Žiari nad Hronom. Šéf podniku Milan Veselý musel v lete oznámiť, že fabrika zastaví výrobu a prepustí väčšinu zo 450 zamestnancov.

Vojna na Ukrajine odštartovala na celom európskom kontinente energetickú krízu. Problémy spôsobila malým aj veľkým podnikom. Medzi jej najväčšie obete môžeme zaradiť hlinikáreň Slovalco v Žiari nad Hronom. Šéf podniku Milan Veselý musel v lete oznámiť, že fabrika zastaví výrobu a prepustí väčšinu zo 450 zamestnancov. Hossa to s biznisom myslí vážne: Člen siene slávy NHL a bývalý slovenský reprezentant Marián Hossa vlastní firmu Hossa Family, ktorá pod Tatrami vyrába mrazené a chladené výrobky. V tomto roku vyrovnal záležitosti so svojím doterajším spoločníkom a predstavil investíciu na výstavbu novej fabriky vo Veľkej Lomnici.

Člen siene slávy NHL a bývalý slovenský reprezentant Marián Hossa vlastní firmu Hossa Family, ktorá pod Tatrami vyrába mrazené a chladené výrobky. V tomto roku vyrovnal záležitosti so svojím doterajším spoločníkom a predstavil investíciu na výstavbu novej fabriky vo Veľkej Lomnici. Stavitelia tunela Višňové skončili v konkurze: Zrejme nie je očakávanejší diaľničný úsek ako Lietavská Lúčka – Dubná skala, ktorého súčasťou je tunel Višňové. Tešia sa naň obyvatelia severu Slovenska, ale aj vodiči, ktorí prechádzajú z jedného konca republiky na druhý. Práve na tejto stavbe sa udial jeden z najväčších biznisových sporov tohto roka.

Messi v Katare žiari, Ronaldo je najhorší. Bolo by prípadné finále fiasko?

Cristiano Ronaldo sa teší z jediného gólu na MS vedľa transparentu, na ktorom je Lionel Messi. (zdroj: TASR/AP)

Majstrovstvá sveta v Katare mali mnoho highlightov. Ten najväčší športový bol jednoznačný. Lionel Messi aj Cristiano Ronaldo hrajú svoj posledný svetový šampionát v kariére. Najlepší futbalisti generácie majú poslednú šancu spraviť zo svojej krajiny majstrov sveta.

Vyžrebovanie skupín a turnajový pavúk dokonca ponúkli jedinečný scenár - finále medzi Messiho Argentínou a Portugalskom s Ronaldom. Dlho hrozilo, že naň môžu fanúšikovia zabudnúť. A mohli by za to Messi so spoluhráčmi.

Teraz je v hre, že by potenciálne legendárne finále bolo fiaskom. Viete si totiž predstaviť, že sa počas finále v Katare bude Cristiano Ronaldo pozerať na Lionela Messiho iba z lavičky náhradníkov?

Nedá sa to totiž vylúčiť. Zatiaľ, čo Lionel Messi je ťahúňom Argentíny, mozgom mužstva a skúsenou oporou, jeho rival prežíva azda najhoršie obdobie v kariére.

Oživenie nemeckej značky áut nevyšlo, výrobca ohlásil bankrot

Borgward BX7 s elegantným kupé Borgward Isabella z konca 50. rokov. (zdroj: archív Borgward)

Mal to byť príbeh ako z filmu. Vnuk oživí výrobu áut, s ktorou začal jeho dedo a vráti zašlú slávu kedysi tretej najväčšej automobilke v Nemecku. V roku 2008 totiž ožila značka Borgward. Nie však nadlho. Scenár z minulosti sa zopakoval a výrobca opäť ohlásil bankrot.

Obnovenie značky sa začalo vo švajčiarskom Luzerne, neskôr sa centrála presťahovala do Stuttgartu. Christian Borgward potom v roku 2014 značku predal výrobcovi úžitkových vozidiel Foton Motor, patriaceho do čínskeho štátneho automobilového gigantu BAIC.

Prvým produktom v roku 2015 bolo kompaktné SUV BX7, ktoré veľkosťou, a tak trochu aj vzhľadom, pripomínalo Audi Q5. Technicky auto vychádzalo zo starej platformy GM2900, ktorej licenciu čínsky výrobca BAIC kúpil od General Motors.

Aj keď výrobca tvrdil, že vývojové centrum je v Európe, auto bolo dvojičkou čínskeho SUV Senova X65 s pozmeneným dizajnom a iným interiérom.

Auto novinky v skratke:

Najpredávanejšie SUV na Slovensku: Minulý rok tvorili SUV až polovicu z dvadsiatky najpredávanejších modelov. Tentokrát sme sa na základe štatistík Zväzu automobilového priemyslu pozreli, ktoré SUV sú na slovenskom trhu najžiadanejšie. Najžiadanejšími modelmi sú podľa štatistík tie, ktoré vedia ponúknuť najlepší pomer hodnoty za peniaze.

Minulý rok tvorili SUV až polovicu z dvadsiatky najpredávanejších modelov. Tentokrát sme sa na základe štatistík Zväzu automobilového priemyslu pozreli, ktoré SUV sú na slovenskom trhu najžiadanejšie. Najžiadanejšími modelmi sú podľa štatistík tie, ktoré vedia ponúknuť najlepší pomer hodnoty za peniaze. Európske auto roka: Európskym autom roka 2023 sa stane jedno zo siedmich elektrifikovaných áut, ktoré prichádzajú na trh. Finalistov vybrala porota zostavená z 59 európskych novinárov. Kým v minuloročnom výbere bol len jediný model, ktorý mohol mať ešte spaľovací motor, tentoraz majú takúto možnosť hneď štyri modely.

Európskym autom roka 2023 sa stane jedno zo siedmich elektrifikovaných áut, ktoré prichádzajú na trh. Finalistov vybrala porota zostavená z 59 európskych novinárov. Kým v minuloročnom výbere bol len jediný model, ktorý mohol mať ešte spaľovací motor, tentoraz majú takúto možnosť hneď štyri modely. Slovenské auto roka: Slovenskú anketu Auto roka 2022 vyhral Peugeot 308 a už sú aj známi finalisti ocenenia pre rok 2023. Je ich sedem a oproti európskemu Autu roka lepšie reflektujú potreby domáceho zákazníka.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Alexandra Kusá. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ako bude vyzerať otvorenie krásnej a novej galérie v Bratislave? Prečo trvala rekonštrukcia galérie tak dlho? Ako slovenskí podnikatelia u nás podporujú umenie? Ako sa bude dať galéria využiť? Prečo my, ako spoločnosť, nemáme vzťah k verejným budovám? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Alexandrou Kusou, riaditeľkou Slovenskej národnej galérie.

Podcasty SME

Ľudskosť: Lucia Molnár Satinská o smrti otca Jula Satinského, a tom, ako objavila sestru

Lucia Molnár Satinská o smrti otca Jula Satinského, a tom, ako objavila sestru Index: Vplývajú ceny lodnej dopravy na infláciu?

