Kollárove byty môže stopnúť Európska komisia. Sú málo sociálne

V prvej fáze má vzniknúť tisícka bytov.

BRATISLAVA. Štátom podporované nájomné byty sú zase o niečo bližšie k realite. Už o rok by sa mohli do nich sťahovať prví nájomníci.

Ak by sa parlamentné voľby konali v riadnom termíne, strana Sme rodina Borisa Kollára by to mohla využiť v predvolebnej kampani.

Stať sa však môže aj to, že projekt sa skončí fiaskom a zastaví ho Európska komisia. Tá bude totiž posudzovať, či schéma výstavby nájomných bytov nie je v rozpore s pravidlami Európskej únie o štátnej pomoci.

V súčasnosti sa ťažko odhaduje výsledok, no podľa Eleny Szolgayovej, ktorá je expertkou OSN na bývanie a v minulosti viedla sekciu bývania na ministerstve dopravy, by sa pre Slovensko takéto posudzovanie mohlo skončiť zle.

Prax z iných štátov totiž ukazuje, že Európska komisia sa pri podpore bývania zameriava najmä na to, či schéma podpory cieli na znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Takto museli po rozhodnutí Komisie meniť svoje systémy podpory bývania Holandsko, Francúzsko či Írsko.

Slabinou modelu nájomných bytov vicepremiéra Štefana Holého je, že nie sú sociálnym bývaním, ale bývaním pre široké masy ľudí. Komisii by sa nemuselo páčiť, že na výstavbu takýchto bytov Slovensko znížilo DPH na päť percent.

Štedrý systém