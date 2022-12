Preferencie strán sa výraznejšie nemenia, vyklikajte si možné koalície

Voľby by aj v decembri podľa prieskumu agentúry Focus pre reláciu Na telo TV Markíza vyhrala strana Hlas bývalého premiéra Petra Pellegriniho. Podporilo by ju 19,9 percenta voličov. Oproti poslednému prieskumu je to nárast o pol percenta.

Smer sa s prehľadom drží na druhom mieste, stranu bývalého trojnásobného premiéra Roberta Fica by volilo 15,8 percenta opýtaných. Tretie miesto by obsadilo Progresívne Slovensko s 10,3 percentami.

Do parlamentu by sa podľa výsledkov prieskumu dostalo deväť strán a hnutí.

