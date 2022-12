Ranný brífing: Outsideri držia vládu v napätí až do konca, Kosovo volá po zásahu NATO

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Nikto nečakal, že poslankyňa Slavěna Vorobelová a poslanec Martin Čepček budú v parlamente. Teraz ich hlasy rozhodujú o páde vlády, opozícii na to chýba jediný hlas. Ona má neoficiálnu ponuku stať sa členkou klubu Sme rodina, on zas na návrat do klubu OĽaNO, odkiaľ ho vylúčili. Obaja však majú blízko ku Kotlebovým fašistom.

Zabarikádované cesty, prestrelky s políciou, vyhrážky nasadením vojakov. Kosovský premiér Albin Kurti označuje etnických Srbov, ktorí na severe krajiny blokujú cesty, za nebezpečné gangy a vyzýva misiu KFOR vedenú NATO, aby zasiahla.

Vláda na začiatku decembra po niekoľkomesačnom rokovaní predstavila pomoc domácnostiam v čase energetickej krízy. Obavy však vyvoláva aktuálna politická situácia - ak sa dostaneme do rozpočtového provizória, pomoci od vlády sa pravdepodobne nedočkáme. Aké sú možné scenáre? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Vorobelová a Čepček, blízki Kotlebovi, sú v parlamente náhodou. Teraz rozhodnú o páde vlády

Poslankyňa Slavěna Vorobelová a poslanec Martin Čepček. (zdroj: TASR, Facebook/Martin Čepček poslanec NR SR)

Slavěna Vorobelová sa do parlamentu dostala na kandidátke extrémistickej ĽSNS. Martina Čepčeka zas vyhodili z klubu OĽaNO, lebo s ĽSNS často hlasoval. OĽaNO to považovalo za "ťažko zlučiteľné" so svojimi hodnotami.

Na hlasoch dvojice poslancov, ktorí s ĽSNS spolupracovali, teraz visí prežitie vlády Eduarda Hegera. Parlament bude dnes dopoludnia hlasovať, či vysloví nedôveru kabinetu. Návrh podala bývalá koaličná strana SaS, podpisy poslancov dodal aj Hlas Petra Pellegriniho.

Na pád vlády treba aspoň 76 hlasov a opozícia ich má spolu s Tomášom Tarabom a Štefanom a Filipom Kuffovcami z jeho strany Život, Tomášom Valáškom z PS a poslancom koaličnej Sme rodina Martinom Borguľom, ktorý hrozí, že tiež bude hlasovať proti vláde, 75.

Keďže bývalý koaličný poslanec a predseda Spolu Miroslav Kollár v sobotu vyhlásil, že nebude hlasovať za pád vlády, všetka pozornosť sa obrátila na Vorobelovú a Čepčeka.

Vorobelová v rozhovore pre SME tvrdí, že sa už rozhodla ako bude hlasovať. Predčasné voľby, ktoré chcela, podľa nej nebudú, čo bola jedna z jej podmienok, aby pád vlády podporila.

Čepček, ktorému sa deň pred hlasovaním o budúcnosti vlády snažil dovolať líder OĽaNO Igor Matovič, vraví, že ešte rozhodnutý nie je. "Nemohol som zdvihnúť, ale predpokladám, že to bolo k tejto téme," povedal.

Vládne paródia, bordel, bezvládie: Ako zdôvodnenie vyslovenia nedôvery vláde sú štyri body, ktoré spísala SaS, čistá paródia. Len to, čo z nich nevyplýva, je, že proti vláde nie sú argumenty. Sú, asi pätnásť. Vláda nevládne. Panuje bezvládie, píše Peter Schutz.

Ako zdôvodnenie vyslovenia nedôvery vláde sú štyri body, ktoré spísala SaS, čistá paródia. Len to, čo z nich nevyplýva, je, že proti vláde nie sú argumenty. Sú, asi pätnásť. Vláda nevládne. Panuje bezvládie, píše Peter Schutz. Pre pád vlády urobil Matovič všetko: Hoci nevedno, ako v utorok dopadne hlasovanie o vyslovení nedôvery, už tento stav nám o vláde hovorí všetko podstatné. Zo správania členov koalície je zrejmé, že realisticky pripúšťajú variant zrútenia vlády, píše Peter Tkačenko.

Kde skončil milión na Zdravotnícku implementačnú agentúru? Lengvarský mlčí

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. (zdroj: TASR)

Na rozbeh dostala milión eur, ale rok 2021 ukončila so stratou. Tento rok jej dalo ministerstvo ďalšie takmer tri milióny eur.

V prvom štvrťroku 2023 pritom Zdravotnícka implementačná agentúra v podstate končí, keďže ministerstvo zdravotníctva chce jej činnosť utlmiť. Jej agendu preberú iné organizácie.

Agentúra vznikla vlani v júni, aby manažovala zdravotnícku časť európskeho plánu obnovy a odolnosti. V najbližších rokoch má prísť od Európskej únie na slovenské zdravotníctvo 1,5 miliardy eur. Majú sa z nich najmä postaviť nové a opravovať súčasné nemocnice.

Tri mesiace pred vlaňajším spustením agentúry dalo ministerstvo financií na jej rozbeh milión eur. Informáciu potvrdili SME bývalý minister zdravotníctva za OĽaNO Marek Krajčí aj vtedajší štátny tajomník Peter Stachura.

Ministerstvo do uzávierky neodpovedalo na to, kde skončil spomínaný milión eur, nespomína ho ani oficiálne účtovníctvo agentúry.

V krátkosti z domova:

Ožíva vyšetrovanie únosu Vietnamca: Úloha Slovenska pri únose vietnamského občana sa po rokoch zrejme začne vyšetrovať prakticky odznova. Kým nemecké úrady ju berú ako hotovú vec, tie slovenské ju dosiaľ odmietali. Na prípad sa má pozrieť NAKA.

Nezmenená situácia LGBTI+ ľudí: Situácia sa dva mesiace po vražde dvoch mladých ľudí z LGBTI+ menšiny na bratislavskej Zámockej ulici zmenila len veľmi málo, uviedol majiteľ podniku Tepláreň Roman Samotný. Dodal, že útoky na ľudí z tejto menšiny sa opakujú a zdôraznil, že Slovensko, čo sa týka akceptácie tejto komunity, patrí v rámci Európskej únie na chvost.

Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 22 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 173 testov. V nemocniciach aktuálne leží 390 pacientov, pribudli aj štyri obete ochorenia Covid-19.

Napätie v Kosove rastie. Priština žiada zásah vojakov NATO, Belehrad chce poslať vlastné jednotky

Kosovskí policajti hliadkujú v zmiešanej komunitnej štvrti v etnicky rozdelenom meste Mitrovica. (zdroj: TASR/AP)

Máme dohodu, napísal pred troma týždňami na twitteri Josep Borrell, šéf diplomacie Európskej únie. Tešil sa z dohody Kosova a Srbska o vydávaní značiek na autách, ktorá mala uvoľniť napätie v oblasti.

Napätie sa však ani po tejto dohode zásadne neuvoľnilo. V sobotu napríklad niekto hodil omračujúci granát na policajtov z misie Európskej únie, ktorí hliadkovali v severnej časti Kosova, kde tvoria väčšinu etnickí Srbi. V týchto častiach krajiny Srbi už niekoľko týždňov budujú na cestách barikády.

Kosovský premiér Albin Kurti označil Srbov, ktorí blokujú ulice, za "nebezpečné gangy" a žiada misiu NATO KFOR, aby zasiahla a odstránila pouličné barikády.

Srbi sa búria proti tomu, že Priština nasadila policajtov aj do ich oblastí, čím aj podľa srbského prezidenta Aleksandara Vučiča porušili predošlé mierové dohody. Kosovská vláda argumentuje, že len takto vie zabezpečiť poriadok na celom kosovskom území.

Vučičova vláda sa chystá požiadať misiu KFOR, aby mohla do oblastí obývaných prevažne Srbmi poslať vlastné bezpečnostné zložky, aj keď prezident hovorí, že očakáva, že so žiadosťou neuspeje.

V krátkosti z Ukrajiny:

Obnova aktívneho protiútoku: Ukrajinská armáda obnoví "aktívny protiútok", keď zamrzne pôda a bude sa dať jednoduchšie prevážať vojenské vybavenie, oznámil ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov. Plán označil za "jednoduchý" - Oslobodiť všetky dočasne okupované územia Ukrajiny, tak ako to bolo v roku 1991, keď boli medzinárodne uznané ukrajinské hranice.

Rusi nedosiahnu významný pokrok: Rusko sa stále snaží rozšíriť kontrolu nad regiónmi Doneck, Luhansk, Záporožie aj Cherson, najviac sa zameriavajú podľa britského ministerstva obrany na Doneck. Tieto ciele však zrejme nedosiahnu píšu Briti s tým, že je nepravdepodobné, že by ruské pozemné sily v priebehu niekoľkých nasledujúcich mesiacov dosiahli operačne významný pokrok.

Státisíce Odesanov bez elektriny: V ukrajinskej Odese je po ruských útokoch bez elektriny asi 300-tisíc ľudí, uviedol starosta mesta Hennadij Truchanov. V sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že v meste a jeho okolí je bez prúdu 1,5 milióna ľudí. Odesa patrí medzi regióny s najčastejšími výpadkami dodávok elektriny.

Globálny mierový samit: Ukrajinský prezident Zelenskyj telefonoval so svojím americkým náprotivkom Joeom Bidenom a poďakoval mu za "bezprecedentnú" pomoc, ktorú Washington poskytuje Ukrajine od februárovej ruskej invázie. Ukrajinský prezident taktiež navrhuje zvolať globálny mierový samit.

Zo zahraničných webov:

V Rakúsku ušetríte na nádrži aspoň päť eur. Ako je to možné, keď odstrihli ruskú ropu?

Motoristi by mohli čoskoro tankovať opäť lacnejšie ako v posledných týždňoch. (zdroj: SME/Marko Erd)

V čase extrémne vysokej inflácie je dobrou správou aspoň to, že zlacňovanie pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach pokračuje. Ešte pred dvoma mesiacmi slovenskí motoristi tankovali liter benzínu v priemere za 1,735 eura a naftu za 1,881 eura.

Poklesom cien ropy Brent a oslabením dolára oproti euru odvtedy diesel zlacnel o osem percent na 1,728 eura a benzín o deväť percent na 1,584 eura.

Kto chce ušetriť ešte viac a nemá to ďaleko, oplatí sa mu tankovať v Rakúsku. Zlacnenie u západných susedov nabralo prudšie kontúry ako u nás. Nafta i benzín v Rakúsku v priebehu dvoch mesiacov zlacneli až o 17 percent. Ešte pred pár týždňami stáli palivá u našich susedov podstatne viac, ale situácia sa obrátila.

Rakúšania tankujú napríklad v prihraničnej obci Kittsee diesel za 1,669 eura a benzín sa predáva dokonca za 1,469 eura za liter, čo je o jedenásť centov menej ako u nás. Taký lacný benzín sme na Slovensku tankovali naposledy začiatkom januára tohto roka. Na plnej 45-litrovej nádrži sa dá v Rakúsku ušetriť oproti slovenskej čerpačke okolo piatich eur.

V krátkosti z ekonomiky:

Magistrát zlegalizoval čiernu stavbu : Bratislavské Trnavské mýto patrí medzi najfrekventovanejšie miesta v Bratislave. Dopravnou tepnou prechádzajú denne tisícky ľudí. Aj preto toto miesto vyhľadajú obchodníci. Takto možno rozmýšľali aj majitelia konceptu Foodstock, ktorí sa rozhodli v susedstve autobusovej zastávky postaviť svoj kontajnerový stánok. Ich prevádzka bola de facto čiernou stavbou.

Kto je najväčší v biznise: V tomto článku sa dočítate o spoločnosti, ktorá zaplatila na daniach najviac, aká udalosť zamieša na budúci rok poradie medzi nákupnými centrami, ako aj k akej zmene došlo medzi spoločnosťami, ktoré hľadajú pre firmy riaditeľov. Rebríčky prinášajú hodnotenie v 50 rôznych kategóriách a zároveň ukazujú, ktoré sektory či spoločnosti rástli najvýraznejšie.

Kto prispel do štátnej kasy najviac: Automobilový priemysel bol top odvetvím s najvyššími zaplatenými daňami a odvodmi v skupine TOP 200. Za ním nasledovali doprava a logistika a energetický a ťažobný sektor.

Je ich menej ako Slovákov. Ako odpisovaná generácia Chorvátov robí zázraky?

Futbalisti Chorvátska pred zápasom s Brazíliou. (zdroj: TASR/AP)

Je ich zhruba ešte o milión menej ako Slovákov. Napriek tomu robia Chorváti športové zázraky, čo platí aktuálne aj na majstrovstvách sveta vo futbale. Vo štvrťfinále vyradili najväčšiu futbalovú veľmoc, ktorá má viac ako dvesto miliónov obyvateľov. Čo z toho, že v Brazílii hrá futbal viacej ľudí, ako je všetkých Chorvátov dohromady.

„Títo chlapci nie sú normálni," vyhlásil tréner Zlatko Dalić. Jeho Chorvátsko bolo v roku 2018 najmenšou krajinou vo finále svetového šampionátu od roku 1950, keď v ňom hral Uruguaj.

Mnohí to brali ako senzáciu, či náhodu, ktorá sa už nemala opakovať. Chorváti sú však opäť medzi najlepším kvartetom. V dnešnom semifinále vyzvú Argentínu.

„Politici investujú málo do zdravia a vzdelania. A do športu? Ešte menej. Je to mizerné,“ tvrdil pre Sportnet Predrag Žukina z denníka Jutarnji list. Aj stopér Hajduku Split Stefan Šimič hovoril o mizernom rozpočte a vypočítal, že štát dáva ročne na šport asi trinásť eur na hlavu. Ako je možné, že sa Chorvátom tak darí?

Kate mala problém ma objať, hovorí Meghan. Ona a Harry sú ako Kardashianky, vravia v paláci

Harry a Meghan v dokumente Netflixu. (zdroj: NETFLIX)

V Buckinghamskom paláci očakávali niečo podobné ako výbuch bomby. Denník The Mirror napísal, že kráľ Karol III. zorganizoval krízový štáb, aby sa poradil, ako má zareagovať. Obával sa dokumentárneho seriálu Harry & Meghan, ktorý mal 8. decembra premiéru na Netflixe.

Britský panovník sa vraj so svojím synom niekoľkokrát pokúsil o zmierenie. Keďže však Harry nereagoval, kráľovská rodina sa preladila do bojového módu. Ak sa v dokumente objavia obvinenia, ktoré nám môžu uškodiť, naša reakcia bude "robustná", upozorňovala noviny.

Netflix zatiaľ zverejnil iba tri časti zo šiestich. Meghan a Harry ich uviedli slovami: "Nikto nevie celú pravdu. My vieme celú pravdu."

Odkazovali tým na udalosti, ktoré sa začali diať po tom, ako verejne oznámili svoj vzťah a vyvrcholili ich čiastočným oddelením sa od kráľovskej rodiny a odchodom do Kanady.

V krátkosti z kultúry:

Valentová dokázala hrať aj netvorov: Film Otakara Vávru Kladivo na čarodejnice by bol bez herečky Sone Valentovej len sotva tak silný. Práve jej krehká a číra krása ukazovali, ako ľahko môže teror podupať všetko, čo mu stojí v ceste. Soňa Valentová, predstaviteľka Zuzany Voglickovej, zomrela v sobotu 10. decembra vo veku 76 rokov. Na verejnosti sa neobjavovala od roku 2016.

Preklad básní z hieroglyfov: Udivujú svojou nežnosťou a úprimnosťou, ale aj otvorenosťou a sexualitou, erotické obrazy zasahujú aj čitateľa 21. storočia. Ľúbostné staroegyptské básne na Slovensku doteraz nevyšli v priamom preklade z originálu. Ich prvý preklad aktuálne pripravuje tím spojený zo špecialistov. A je to v čase, keď si svet pripomína dvojsté výročie rozlúštenia hieroglyfov.

Novinky na Netflixe a HBO Max: Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Marián Šóth. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Čo sa zmení pre pacienta od januára? Ako sú na tom ambulantní lekári? Prečo si mladí lekári nechcú otvárať ambulancie? A na čo potrebujú ambulancie 180 miliónov eur? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s prezidentom Asociácie súkromných lekárov Slovenska Mariánom Šóthom.

My sa vám ozveme: Novinár Ondrišek: Počas hospitalizácie na psychiatrii mi nesiahli na plat, nesmierne mi to pomohlo

Svet medzi riadkami: Menej snehu či viac sucha už cítime na vlastnej koži. Vieme, že je za tým zmena podnebia

Karikatúra

Pluralitné nešťastie. (zdroj: Vico)

Recept dňa

Plnené oriešky. (zdroj: Kamila / Naničmama.sk)

Najlepšie vianočné koláčiky sú tie domáce. Ponúkame vám až 15 receptov na tradičné vianočné pečivo.

