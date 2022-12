Juríková: Slovenská sporiteľňa vlastní hlas Júliusa Satinského iba na istý čas

Odkaz bol tvorený v súlade s dobrými mravmi, tvrdí.

Slovenská sporiteľňa sa rozhodla v reklame vzkriesiť Júliusa Satinského, ktorý sa pomocou technológie deepfake prihovára Slovákom. Niektorí z toho majú rozpačité pocity.

Riaditeľka Brand HUBU Slovenskej sporiteľne DÁŠA JURÍKOVÁ v rozhovore vysvetľuje, z čoho pozostávala tvorba hlasu Júliusa Satinského a aké podmienky si stanovila jeho rodina.

Dáša Juríková od marca 2018 zodpovedá za Brand Strategy & Development marketing v Slovenskej sporiteľni,

pôsobí ako prezidentka občianskeho združenia Ľudia z marketingu,

viedla komunikáciu značiek v spoločnostiach ako Union, T-Mobile, Telekom a Poštová banka.

Je časť ľudí, ktorá keď počula zo záhrobia Júliusa Satinského z reklamy, ako hovorí, že sa vrátil, tak z toho mala zmiešané pocity. Rozumiete tomu, že niekto to môže vnímať aj negatívne?

Samozrejme. Myslím si, že je to inovácia ako každá iná a sú s ňou spojené rôzne obavy. Nejaký pocit možno až takého zľaknutia sa, čo to má vlastne znamenať. Zároveň musím povedať, že s kampaňou prišla aj nesmierne pozitívna vlna. Takže je to veľmi vyvážené.

Kampaň sme spustili a prišla vlna obrovského sledovania na youtube a na sociálnych sieťach. Je tam takmer 27 miliónov pozretí. Zásah na facebooku je vyše milióna. Sú to obrovské čísla. Komentárov bolo približne 300 až 400. Je pravda, že polovica je možno z kategórie negatívnych ohlasov alebo takých ako keby otáznikov.

Niektorí ľudia sa pýtajú, či máme vôbec právo vytvoriť takýto charakter, keď už Július Satinský nežije. Niektorí hovorili aj o takejto právnej rovine a niektorí o etickej.

Nie je to niekde už za hranicou etiky? Ako ste rozmýšľali nad tou dilemou vy, keď ste vedeli, že v reklame bude hovoriť mŕtvy človek. On sám na to nedal súhlas a možno by pre Slovenskú sporiteľňu ani nechcel robiť reklamu. To sa nedozvieme, pretože už nežije.