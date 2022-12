Nemocnice už vedia, či vypadnú z prvej ligy. Trstená chce zostať

Šéf nemocnice v Trstnej je ochotný držať hladovku.

BRATISLAVA. Ktorá nemocnica zostane všeobecnou nemocnicou a ktorá klesne na úroveň doliečovacieho ústavu. Ministerstvo zdravotníctva v týchto dňoch informuje zariadenia, kam ich pri kategorizácii zaradilo.

Tvrdí, že na budúci týždeň zverejní ich zoznam a mapu pokrytia Slovenska. Pôvodne to malo urobiť po župných a miestnych voľbách, ktoré boli 29. októbra.

Nemocnice ministerstvo rozdelilo do piatich úrovní. Plnohodnotnými budú len tie, ktoré budú v druhej až piatej úrovni a možno ich označiť za akútne. Takých by malo byť najviac 54 zdravotníckych zariadení. Na Slovensku je dnes 98 nemocníc.

Komunitnými zariadeniami, ktoré budú v prvej, najnižšej úrovni, by malo byť približne 44 nemocníc. V niektorých regiónoch tak budú musieť obyvatelia cestovať do plnohodnotnej nemocnice.

Hoci ministerstvo nechce prezradiť, ako nemocnice rozdelilo, niektorí adepti na vypadnutie z prvej ligy sú už v podstate známi. Patria k nim napríklad nemocnice v Trstenej, Liptovskom Mikuláši, Malackách, Revúcej, Krompachoch či vo Veľkom Krtíši.

Ďalších do 40 nemocníc by malo byť na druhej úrovni. Zjednodušene povedané, sú to dnešné okresné nemocnice, hoci okresov je na Slovensku až 79.

V tretej úrovni, ktorá je porovnateľná s dnešnými krajskými nemocnicami, by malo byť osem až desať nemocníc. Niektorým súčasným krajským a fakultným nemocniciam však hrozí, že klesnú na úroveň okresných. Najviac sa hovorí o Žiline.

Vo štvrtej kategórii budú nemocnice s nadregionálnym významom. Dnes sú to najmä univerzitné nemocnice v Bratislave, Martine a Košiciach.

Nad nimi by mala byť piata úroveň len s jednou národnou nemocnicou.

Rozdelenie nemocníc od roku 2024 je zatiaľ predbežné. Rozhodnúť by sa malo do júna budúceho roku. Avšak aj po tomto termíne sa bude môcť meniť zaradenie nemocníc v závislosti od toho, ako budú plniť kritériá pre konkrétnu úroveň.

Každá z nich bude mať zadefinované medicínske programy, ktoré bude musieť povinne poskytovať. Rozdelenie nemocníc do piatich kategórii umožňuje zákon o ich reforme, ktorý parlament schválil vlani v decembri.

V dotknutých zdravotníckych zariadeniach a regiónoch vyvolávajú prípadné zmeny silné emócie. Skloňujú sa petície aj hladovka.

Mimo klasifikácie je zatiaľ nemocnica na bratislavských Boroch, ktorú chce jej majiteľ Penta otvoriť na jar budúceho roka.