Súdu v kauze Lexa nepomohli ani noví prísediaci. Proces sa opäť odkladá

Medzi prísediacich sa dostal aj novinár Valček. Súd tomu chcel zabrániť.

BRATISLAVA. Netreba ani Mečiarove amnestie. Päť rokov a osem mesiacov po ich zrušení je na súde opäť zablokovaná kauza únosu prezidentovho syna, v ktorej je obžalovaný bývalý šéf SIS Ivan Lexa.

Za celý rok sa súdu nepodarilo zohnať vhodných prísediaciach členov senátu, aby mohol aspoň otvoriť proces v tomto prípade. Čo sa v skutočnosti stalo?

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Prísediaci členovia senátu sa na súdoch využívajú už len v strarších kauzách, kde zákon iné riešenie neumožňuje.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Lexa sa ukrýva. Pred otázkami aj verejnosťou Čítajte

Nie sú to profesionálni sudcovia, ale bežní ľudia, ktorým sa v minulosti hovorilo aj sudcovia z ľudu. Ide o dobrovoľníkov, často dôchodcov, ktorí majú čas na to, aby sa zúčastňovali na pojednávaniach. Dostávajú za to symbolickú odmenu päť eur na deň.

Prísediacich volí miestne zastupiteľstvo v obvode súdu, ku ktorému patrí. Zaujímavosťou je, že keď sú v trojčlennom senáte dvaja prísediaci, môžu pri záverečnom rozhodovaní o vine a treste teoreticky prehlasovať predsedu senátu, ktorý je jediný riadnym sudcom.

Lexova kauza však najnovšie ukázala, že prísediaci môžu celý proces aj zablokovať.

Zamrznutý prípad

Po zrušení amnestií v apríli 2017 to vyzeralo, že procesu nič nestojí v ceste. Stačilo, aby spis pridelili príslušnému senátu na Okresnom súde Bratislava III. Keďže však išlo o prípad, v ktorom časť spisu podlieha utajeniu, konať sa musí v špeciálnom režime.