Desať správ zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

10. Holandské dreváky aj čižmy z kože soba vystavujú v múzeu topánok

Ide o prvé takéto múzeum na Slovensku: Slovakia gets first shoe museum

9. Vianočné podujatia v Bratislave

Vychutnajte si koncert Fragile či Rozprávkové Vianoce v jednom z bratislavských divadiel: Top 10 events in Bratislava

8. Fica si ruská propaganda nadabovala v ruštine, zdieľala ho na Telegrame

Čo by asi tak povedala na Ficov protieurópsky postoj socha M. R. Štefánika vo videu slovenského politika? Kremlin propagandist turns Fico's video viral

7. Inšpirácia pre vznik nového košického múzea sa zrodila vo Francúzsku

V Nice majú Chagalla, na východe budú mať múzeum venované Mathému: Košice receives a rare villa, hundreds of sculptures and thousands of drawings by a renowned artist

6. Bývalá bratislavská tepláreň ocenená v Španielsku

Jurkovičova tepláreň uspela spomedzi viac ako tisíc projektov: Jurkovič heating plant in Bratislava receives global architecture award

Jurkovičova tepláreň má obnovenú fasádu. (zdroj: TASR)

5. Pri Lučenci si cyklisti oddýchnu v sieti

Obec Tuhár vybuduje aj prístrešok a nabíjačku pre elektrické bicykle: A new tourist shelter with a charger for e-bikes to emerge in the south

4. Začiatok roka bude možno bez slovenských paradajok

Podobný scenár sa môže zopakovať v lete: Off the menu: Slovak tomatoes cancelled this winter

3. Poľské helikoptéry rušia obyvateľov tatranského parku

Ochranári zvažujú právne kroky voči poľskej firme: Tatra park threatens to sue low-flying Polish choppers

2. Prieskum: Väčšina Slovákov vníma ukrajinských utečencov negatívne

K zmene môžu pomôcť celebrity: One out of three Slovaks considers Ukrainians a threat

1. Zo slovenského hrdinu spravia Poliaci ženu. Pre Netflix nakrútia Lady Jánošík

Víkendový prehľad je aj legendárnej bratislavskej vývarovni a pamätníku obetiam pandémie: Netflix will produce Jánošík, but he will be a teenage girl

Ilustračné foto (zdroj: TASR)

