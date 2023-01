Zakladateľka programu Tvoj Buddy Kossárová: Väčšina dobrovoľníkov zostáva aj po skončení s dieťaťom v kontakte

Každý dobrovoľník musí byť stabilným prvkom pre dieťa, hovorí.

"Medzi naše požiadavky patria minimálne tri roky, avšak ideálne je, ak by daný vzťah pretrvával až do času, keď sa dieťa osamostatní," hovorí zakladateľka programu Tvoj Buddy LUCIA KOSSÁROVÁ.

Program vytvára dvojice z dospelých dobrovoľníkov a detí, ktoré vyrastajú v Centrách pre deti a rodiny (bývalé detské domovy). Slovo "buddy" v angličtine znamená "kamoš".

V rozhovore vysvetľuje, koľko detí už má svojho buddyho, či to, ako na Slovensku funguje systém centier pre deti.

Lucia Kossárová zakladateľka programu Tvoj Buddy,

vyštudovala sociálne vedy na University College Utrecht a medzinárodný rozvoj na Johns Hopkins SAIS v USA a Taliansku,

v minulosti pracovala pre Radu Európy a Svetovú banku,

okrem toho pôsobila ako konzultantka v otázkach zdravotníctva a sociálneho rozvoja v rôznych krajinách sveta,

v súčasnosti žije v Londýne, kde získala titul PhD. na London School of Economics, pričom pracuje ako senior výskumníčka pre nezávislý think-tank Nuffield Trust v oblasti zdravotníctva a sociálneho rozvoja.

Ako vznikol nápad, že ste s bratom založili program Tvoj Buddy?

Nebol to úplne nápad, ale skôr náhoda v roku 2006, keď brat zaplatil deťom, ktoré predávali koráliky v nákupnom centre, vyššiu sumu, než si pýtali. Z vďaky ho pozvali na návštevu do jedného detského domova, pričom sa opýtal, ako im môže pomôcť. Pracovníci centra mu povedali, že im môže pomôcť s vyplnením voľného času detí.

So spolupracovníkom si povedal, že urobia tábor s názvom Štyri živly, ktorý tvorili viacerí dobrovoľníci a deti zo štyroch detských domovov. Išli sme tam s nimi tráviť čas, pričom sme vôbec nemali predstavu, že vybudujeme organizáciu a budeme robiť to čo dnes. Trvalo to približne osem rokov, kým sme sa dostali do toho, ako fungujeme v súčasnosti.

Prečo ste zmenili tábory na individuálny prístup, čiže jedno dieťa a jeden dobrovoľník?

Poviem jeden príbeh, ktorý bol pre mňa najsilnejší z tábora. Jeden malý chlapec, ktorý sa volal Miško, sa rozhodol odtiaľ utiecť. Začala som za ním utekať, pričom som nevládala, lebo bol veľmi rýchly. Po tom, ako som ho dobehla chôdzou, sadli sme si na kofolu v jednom miestnom bufete. Začal mi rozprávať o svojom živote, pričom nám neskôr napadlo, že to, čo najviac potrebujú, je individuálna starostlivosť, pozornosť a láska.