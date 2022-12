Biela vrana Paulíková: Bojím sa, že pre pozostatky socializmu nás tie najväčšie problémy ešte len čakajú

Príroda je ako domino, dlho sa neprejaví problém, potom sa začne jedno po druhom lámať, hovorí.

Rozhovor s MARTINOU PAULÍKOVOU, ktorá dvadsaťdeväť rokov bojovala za záchranu obce Slatinka. Tento rok za svoj neúnavný boj získala ocenenie Biela vrana za občiansku statočnosť.

Ekologička Martina Paulíková hovorí o vzácnosti obce Slatinka, dôležitosti environmentálnych tém, či o tom, komu by ona sama udelila ocenenie Biela vrana.

Martina Paulíková dlhoročná enviroaktivistka a koordinátorka občianskeho združenia Slatinka,

pracuje pre Svetový fond na ochranu prírody (WWF),

30 rokov sa spolu s ďalšími snažila zabrániť výstavbe vodnej nádrže v okolí Slatinky.

Je ťažké byť odvážny?

Nevnímam to ako odvahu. Robila som to, čo som vyštudovala, čo som vedela robiť a čo som považovala za správne. Vždy sme boli v partii viacerí odborníci. Nedostala som sa do pozície, v ktorej by som musela niečo urobiť a pokiaľ by som nerobila nič, tak by bolo všetko zlé.

Na Slovensku majú mnohí ľudia postoj, že je jednoduchšie nevyrušovať alebo nehovoriť a potom nemajú starosti. Tento postoj vy teda nemáte?

Do Slatinky som sa dostala ako študentka ekológie. Zobrali nás do cenného územia, rozpozerali sme sa v ňom. Bolo to veľmi pekné a hovorili nám, že územie o chvíľu nebude, lebo to zaplavia priehradou. Začali sme sa o to zaujímať. Pre mňa to bolo vždy tak, že som ekologička a som ňou stále.