Cifrová Ostrihoňová: Zmestiť sa do predstavy akceptovateľného materstva, je stále ťažšie

Osobne som lepšia matka, keď mám čas aj sama pre seba, hovorí.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Text je prepisom relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísala ho Lenka Šamajová.

"O RTVS sa hovorí len vtedy, keď sa hovorí o zrušení koncesionárskych poplatkov, čiže je výrazne podhodnotená a finančne poddimenzovaná,“ hovorí moderátorka televíznej relácie RTVS Silná zostava VERONIKA CIFROVÁ OSTRIHOŇOVÁ.

V rozhovore vysvetľuje, aký rozdiel je medzi slovenským a českým pôrodníctvom, či to, kde vzniká vyvíjaný tlak na matky spoločnosťou.

Veronika Cifrová Ostrihoňová televízna redaktorka a moderátorka,

tri roky študovala politológiu a históriu na univerzite v Paríži a na New York University v USA,

v roku 2008 absolvovala štúdium v programe International Baccalaureate Diploma na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave,

pracovala ako redaktorka Televíznych novín televízie Markíza, kde sa zameriavala na témy z oblasti zdravotníctva a bezpečnosti Slovenska v čase teroristických útokov,

v súčasnosti sa podieľa na projekte Silná zostava, ktorý vysiela RTVS.

Ako sa ti podarilo sa zbaviť nálepky „manželka“?

Podarilo sa mi to zľahka eliminovať. Je to asi vekom, rokmi práce a tým, že sa snažím toho vedome zbavovať, avšak nie v zmysle, že sa za to hanbím. Vždy bude skupina ľudí, ktorá to tak bude vnímať, pričom to už nie je také hrozné.

Mám rada, keď mi niekde dajú celé meno, pretože ľudia možno chápu, že je fajn byť predstavený svojím menom, a nie ako napríklad Jožov bratranec alebo Aničkina sestra.

Tlak na matky je neuveriteľne veľký. V spoločnosti to funguje tak, že ak si doma s dieťaťom, si puťka, avšak ak ideš do práce, si krkavčia matka. Ako to máš ty?

Pravdepodobne som skôr krkavčia matka, pretože občas odchádzam od dieťaťa.