iClinic má veľa zlyhaní pri liečbe, varuje úrad pre dohľad. Vyzýva ministerstvo, aby konalo

Ministerstvo zdravotníctva môže iClinic odňať licenciu.

BRATISLAVA. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) eviduje nadpriemerne veľký počet podaní na sieť očných kliník iClinic a takmer dve tretiny z nich sú opodstatnené.

Úrad o tom informuje v tlačovej správe, ktorú zverejnil v utorok ráno.

Úrad pre dohľad preto vyzýva ministerstvo zdravotníctva, aby konalo a vyvodilo voči sieti očných kliník patričné kroky. Rezort môže iClinic plus udeliť pokutu a odobrať jej licenciu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Znamenalo by to, že zdravotnícke zariadenie by nemohlo napríklad robiť operácie očí, ktorými sa zviditeľnilo, pretože oproti konkurencii ponúkalo veľmi výhodné ceny.

Práve pre pochybenia pri operáciách v iClinic denník SME, ako prvý priniesol v lete tohto roku sériu článkov o poskytovaní zdravotnej starostlivosti na jeho očných klinikách.

Postupne uverejnil príbehy siedmich bývalých pacientov, ktorí mali po zákroku v zariadeniach iClinic vážne zdravotné problémy.