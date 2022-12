Budajova platforma odmieta predčasné voľby

O zámeroch informovali vedenie hnutia aj povereného premiéra Hegera.

BRATISLAV. Občiansko-demokratická platforma v OĽANO okolo ministra životného prostredia Jána Budaja odmieta predčasné voľby.

Jej poslanci nepodporia ani novelu Ústavy SR v súvislosti so skrátením volebného obdobia Národnej rady.

Naďalej podporuje vládu Eduarda Hegera (OĽaNO) a jej program. Chcú nájsť aj cestu na prijatie štátneho rozpočtu pomocou demokratických strán. Na poslanecký klub hnutia pôjdu členovia platformy večer posledný raz, z klubu totiž odchádzajú viacerí poslanci.

"Mandát by nemal byť ani predmetom obchodu za rozpočet či iné ústupky," uviedol Budaj v súvislosti s diskusiou o ukončení volebného obdobia parlamentu a dodal, že odmieta snahy opozície o čo najskoršie predčasné voľby.

"Predčasné voľby už v minulosti viedli ku katastrofálnym koncom," dodal.

Platforma podľa jeho slov naďalej vyzdvihuje víťazstvo Igora Matoviča (OĽaNO) nad lídrom Smeru Robertom Ficom. Dodal, že voliči v roku 2020 dali hnutiu OĽANO silný mandát.

Budajova platforma ďalej diskutuje aj s ďalšími poslancami. Pridal sa k nej aj nezaradený poslanec Ján Mičovský. Budaj doplnil, že diskutujú aj s Miroslavom Kollárom a apeloval na spájanie sa demokratických síl pred nasledujúcimi voľbami. Práve toto má byť program platformy na najbližšie týždne.

Minister hovorí, že len spojenectvo demokratov bráni návratu "totalitárom" a apeluje na odloženie sporov. Vie si predstaviť aj prípadnú rekonštrukciu vlády, a to aj s SaS. "Je to demokratická strana," uviedol s tým, že s ňou treba rátať aj do budúcna

Čo sa týka hnutia OĽaNO, Budaj čaká na ich snem a vedie rozhovory aj s Matovičom a Hegerom. Skonštatoval, že premiér pochopil, nad akou priepasťou stojí politika OĽaNO a že môže byť záchrancom. Nepovedal však, či bude apelovať na zmenu pomerov v hnutí či jeho politiky. Na margo budúcnosti jeho platformy uviedol, že sa bude osamostatňovať na pôde parlamentu a budúcnosť je ešte otvorená.

Čo sa týka štátneho rozpočtu, Kristián Čekovský z platformy odmieta, aby sa návrh upravoval na základe požiadaviek Smeru či Hlasu.

Financovanie samospráv je z jeho pohľadu už vyriešené po prijatých úpravách a čakajú ešte na potvrdenie Európskej komisie, či sa v súvislosti s výdavkovými limitmi neohrozí čerpanie financií z fondu obnovy.