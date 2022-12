Heger sa so Sulíkom dohodol na rozpočte. Matovič skončí ako minister financií

V parlamente je desať aktívnych strán a niekoľko ďalších skupín a jednotlivcov

BRATISLAVA. Slovo rozklad znamená v biologickom význame hnitie a vo všeobecnom význame postupujúci úpadok, zánik a deštrukciu. Slovo rozklad teraz ideálne vystihuje, v akom stave sa ocitol slovenský parlament.

Pôvodne šesť parlamentných strán po voľbách v roku 2020 sa doteraz rozložilo na desať politických subjektov a niekoľko ďalších skupín a jednotlivcov.

V treťom roku od volieb sa zároveň rozpadla štvorkoalícia OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí, vláda odchodom SaS do opozície stratila väčšinu v parlamente. Posledné mesiace vládla vďaka podpore extrémistov a vo štvrtok stratila aj dôveru parlamentu a vládne už len v demisií s obmedzenými právomocami.

V takto zložitej situácií s vojnou v susednej krajine a s najvyšším zdražovaním od začiatku storočia sa neocitla žiadna z doterajších slovenských vlád vrátane oboch vlád Mikuláša Dzurindu v rokoch 1998 až 2006.

Vyvrcholením rozkladu by bolo, ak by parlament tento týždeň neschválil štátny rozpočet na rok 2023. Krajina by sa od januára ocitla v provizóriu, vláda by mala k dispozícii o osem miliárd eur menej a k ľuďom by sa nedostala štátna pomoc.

Zabrániť sa tomu poslanci pokúsia v stredu a vo štvrtok. Krátko pred Štedrým dňom totiž predseda parlamentu Boris Kollár oznámil, že poslanci sa pokúsia rozpočet schváliť.

"Máme dohodu," ohlásil premiér Heger s predsedom SaS Richardom Sulíkom po boku v utorok večer. "Obe strany sme urobili viaceré kompromisy," dodal Heger.

Dohoda medzi OĽaNO a SaS vznikla bez lídra strany a ministra financií Igora Matoviča, ktorý sa rokovaní nezúčastnil. Matovič má podľa premiéra vo funkcií skončiť v piatok. Ide o podmienku SaS, aby rozpočet podporili. "Inak zaň nezahlasujeme," povedal Sulík.

Politická psychologička: Rozklad si odnesie občan

„Stratili sme vplyv na dianie v strane,“ opísala diplomaticky v pondelok skupinka desiatich poslancov OĽaNO na čele s ministrom životného prostredia Jánom Budajom dôvody odchodu z klubu strany Igora Matoviča.