Matovič tvrdí, že počas podávania demisie nevolal s Pročkom

Minister financií si demisiu rozmyslel v poslednej chvíli.

BRATISLAVA. Dočasne poverený minister financií Igor Matovič (OĽaNO) nevolal počas podávania svojej demisie s poslancom OĽaNO Jozefom Pročkom, ani s nikým iným z politiky.

Napísal to na sociálnej sieti. Podľa neho sa médiá mýlia v dohadoch o tom, s kým telefonoval.

„Jedni tvrdia, že to bol záhadný kňaz, dnes iní, že Jožo Pročko, zajtra budú ďalšie fabulácie. Je to zbytočné. Nebol to nikto z politiky, nikto z cirkvi, ale niekto, koho určite nevystavím verejnému lynču,“ uviedol Matovič.

Zároveň zopakoval, že strana SaS tri roky „za potlesku mafie z opozície a zaujatých médií“ vytrvalo odzadu podrážala vláde kolená.

Vedúci prezidentskej kancelárie Metod Špaček 15. decembra pre médiá uviedol, že minister financií Igor Matovič mu vytrhol z rúk demisiu, pričom počas celého aktu podávania demisie telefonoval.

„Dnes podvečer v Grassalkovičovom paláci minister financií predo mnou demisiu podpísal, my sme potvrdili jej prijatie, následne počas toho, ako sme vytvárali kópiu, aby sme mu ju odovzdali, tak si z mojich rúk vytrhol kópiu aj originál, otočil sa a odišiel,“ uviedol vtedy Špaček.

Z úst ministra financií zazneli podľa neho slová „viete čo, rozmyslel som si to.“