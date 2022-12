Matovič prehral a musí odísť. Návrat do parlamentu mu môže vyhovovať

Rozpočet dohodli, podporu pre vládu ešte nie.

BRATISLAVA. To, na čom sa OĽaNO a SaS nedokázali dohodnúť celé mesiace, sa bez účasti ministra financií Igora Matoviča z OĽaNO podarilo za niekoľko hodín.

Všetkých 20 poslancov SaS zahlasuje za návrh štátneho rozpočtu, na ktorý menšinová koalícia nemala dosť hlasov v parlamente. Súčasťou dohody je aj definitívny odchod Matoviča z vládnych funkcii.

Usmiaty premiér riešenie predstavil po boku šéfa SaS Richarda Sulíka v utorok večer len niekoľko dní pred Vianočnými sviatkami, keď už sa zdalo, že Slovensko vstúpi do nového roka v provizóriu. To by vláde neumožnilo doručiť domácnostiam a firmám pomoc proti zdražovaniu.

"Máme dohodu, každý z nás musel urobiť nejaký kompromis," vysvetlil premiér. SaS podporu rozpočtu pritom odmietala ešte aj minulý týždeň, keď jeho schválením a stiahnutím návrhu na vyslovenie nedôvery Hegerovej vláde podmienil Matovič svoj odchod z funkcie ministra.

Vtedy však Matovič trval na pôvodnom znení jeho rozpočtu, ktorý SaS mesiace ostro kritizovala.

Ide o niekoľkonásobnú politickú prehru lídra OĽaNO Matoviča. Nielen že sa upraví jeho rozpočet podľa predstáv SaS, ktorú po páde vlády nazval mafiánskou stranou. Bude sa musieť po takmer troch rokoch vrátiť do parlamentu ako radový poslanec.

Zároveň bude musieť ustúpiť strane, ktorá ho v marci 2021 zosadila z premiérskej pozície.

Ide o druhú ohlásenú demisiu Matoviča počas šiestich dní. Ešte vo štvrtok neváhal vytrhnúť z rúk šéfa prezidentkinej kancelárie svoju už podpísanú demisiu, lebo si náhle po telefonáte so známym, ktorého si váži, uvedomil, že "bojovníci sa pred mafiou neskláňajú".

Tentokrát už Matovič zrejme nedostane na podobný exces priestor. Návrh na jeho odvolanie má totiž podať prezidentke sám Heger, ktorý sa zároveň stane aspoň na čas povereným ministrom financií.

Zvýšili šance na rekonštrukciu vlády

Okrem nevyhnutnej záchrany rozpočtu vyslali Sulík s Hegerom zároveň signál, že sú bez Matoviča schopní spolu rokovať a dohodnúť sa na riešeniach. Tandem Heger - Sulík by preto mohol byť základom pre prípadnú novú Hegerovu vládu.