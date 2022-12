Psychológ Madro: Mozog tínedžera si neistotu vzťahuje na seba a premýšľa, čo urobil zle

Komunikácia politikov sa vyostrila, hovorí.

„Upozorňujeme na to dlhé roky. Tento rok je situácia extrémna. Máme už výjazdové tímy psychológov po celom Slovensku. Len za posledné tri dni sme mali jedenásť výjazdov,“ informuje psychológ MAREK MADRO o tom, že narástlo sebapoškodzovanie detí.

Vianočné sviatky sú pre mnohých najnáročnejšie obdobie. Práve počas nich je najvyšší počet samovrážd a mnohí sa ocitnú v rodinách s násilím, neporozumením alebo sami. Psychológ približuje, ako prežiť sviatky v dobrom psychickom zdraví, ale aj kedy spozornieť pri tínedžerskej apatii.

Marek Madro je riaditeľom projektu internetovej poradne pre mladých IPčko.sk, ktorú založil v roku 2012,

pôsobí ako psychológ, špecializuje sa na komunikáciu s ľuďmi v akútnych krízových situáciách.

Prečo sú vianočné sviatky najťažšie v roku pre psychický stav ľudí?

Jeden z faktorov je, že v reklamách, v televízii a na sociálnych sieťach je všetko nádherné a vyzdobené. To vyvoláva emócie, ktoré prinášajú očakávania, že aj my to budeme mať také pekné, že zažijeme pohodovú krásu, niečo výnimočné.

To sa prenáša do vzťahov či do domácností. Sú to zároveň aj očakávania od seba. Tento rok sú Vianoce trošku iné. Na našich linkách pomoci vnímame, že ľudia hovoria, že majú za sebou ťažké obdobie. Mladí ľudia si po covide odniesli najväčšie psychické následky, pocity izolácie, strachu a neistoty.

V tínedžerskom veku je to špecifické. Aj deti cítia neistotu, ale nerozumejú jej. Mozog tínedžera si neistotu vzťahuje na seba a premýšľa, čo urobil zle. Čím sme starší, tým lepšie vyhodnocuje a objektivizuje príčiny tlaku a neistoty. A tak vieme lepšie odbúravať stres a úzkosť.

Mladí ľudia dnes hovoria, že po tom, čo sa tento rok udialo, sú vyčerpaní, unavení, cítia sa vinní za všetky možné neistoty, ktoré nedokázali spracovať. V spoločnosti hovoríme o energetickej či ekonomickej kríze, ktoré budú mať dosah na ich život. Zároveň to nevedia ovplyvniť, tak sa snažia pripraviť na to, čo ich čaká.

Podobne, ale v trošku menšom meradle, to majú dospelí, ktorí vnímajú spoločenskú situáciu, a to v nich vyvoláva úzkosť. Okrem toho, čo bežne Vianoce prinášajú, ešte do toho významne vstupujú krízy.

Je to aj dôvod, prečo všetci hlásia, že narástlo sebapoškodzovanie detí? Nevedia spracovať neistoty a strachy, tak sa režú a majú aspoň nad niečím kontrolu?