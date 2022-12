Plačková: Keď ma prišli zadržať, považovala som to za vtip. Spravilo mi to najlepšie čísla v roku

To, že má rovnakého advokáta ako Kočner, vraj netušila.

Keď polícia v septembri minulého roka zadržala influencerku ZUZANU STRAUSZ PLAČKOVÚ a jej manžela Reného Strausza, na sociálnych sieťach to vyvolalo ošiaľ. O to väčší, že pre ich zaradenie k podozrivému drogovému gangu im hrozil trest na 25 rokov až doživotie. Kauza však zhasla podobne rýchlo, ako sa začala.

Po štyroch dňoch v cele predbežného zadržania pustil súd oboch manželov na slobodu a prokurátor po pár dňoch stiahol aj sťažnosť proti tomuto rozhodnutiu. Stíhanie dvojice zastavila prokuratúra nadobro v máji tohto roka, a to cez sporný paragraf 363 Trestného poriadku.

Drogová kauza influencerke, paradoxne, pomohla. Na instagrame získala desaťtisíce nových followerov a stúpol aj predaj jej produktov. „Mala som vtedy najsilnejšie čísla v roku. Strašne mi vzrástli najmä čísla kozmetiky,“ spomína Plačková v rozhovore.

Za rok 2020 prekročili tržby vašej najväčšej firmy Queen ZP prvý raz milión eur. Vlani vzrástli dokonca na 1,6 milióna. Stúpnu aj tento rok?

Ani neviem. Samozrejme, milión to už presiahlo, ale dám sa prekvapiť.

Čo je momentálne najvýnosnejšia časť vášho podnikania?

Aktuálne sú to oleje do prania. To ľudia kupujú najviac. Vône sú dlhotrvajúce a najmä kvalita je úplne brutálna. Mám ich z Talianska.

Pred rokom ste v tomto období čelili obvineniu za drogovú trestnú činnosť, kde vám podľa použitej kvalifikácie hrozil trest 25 rokov väzenia či dokonca doživotie. Neskôr vám toto obvinenie zrušili. Keď ešte ostaneme výlučne pri biznise, čo s ním toto obvinenie spravilo?

Počas dní, ktoré som strávila v CPZ, som myslela hlavne na biznis. Strašne som sa bála toho, že ľudia mi už nebudú dôverovať.