Nápad, ktorý zmenil Angličanovi život, sa zrodil v slovenských kúpeľoch

Desať správ zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

10. Vymeňte francúzske Chamonix za Jasnú, píše Euronews

Zahraničný web tiež odporúča lyžiarske stredisko Britom. Vo víkendovom prehľade si môžete prečítať prečo: Euronews recommends Slovak resort to British skiers

9. Jeden z mála útulných vlakových vozňov je v Telgárte

Vo vozni vznikla kaviareň, pri ňom zase parkuje malý fiat z rokov sedemdesiatych: A place where mobile phones click. Café in an old train just as attractive as the iconic viaduct

8. Košická zvonkohra hrá klasiku, vianočné skladby aj novinky

Zvonkohra sa rozozvučala po štyroch rokoch: Košice bells ring out again after four-year silence

7. Najlepšími zákazníkmi pre slovenskú Marie Kondo sú zúfalci

Zuzana Mrázová pomáha ľuďom upratať si svoje životy: At Christmas time, forget about decluttering

Chmarošský viadukt pri Telgárte. (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO)

6. Ak skončí lesná železnica v Čiernom Balogu, skončia aj švajčiarske električky

Čiernohorská železnica sa ocitla v pozemkovom spore: Unique forest railway is threatened, prompting petition

5. Viete, v ktorom období vznikli jedny z nakrajších slovenských poštových známok?

Slovenské známky pravidelne vyhrávajú ocenenia, hovorí Martin Vančo zo Slovenskej pošty: Slovak stamps still world-beating ahead of Postage Stamp and Philately Day

4. Ako stráviť posledný deň v tomto roku

Týždenný prehľad podujatí v Bratislave: Top 10 events in Bratislava

3. Slovenskú saunu dnes využívajú vojaci v Charkove

Kontajnerové sauny možno nájsť po celom Slovensku, vrátane Bratislavy: Hundred degrees in a sauna is not how Finns do it

Stredisko Jasná. (zdroj: Archív Jasná)

2. Národnú galériu slávnostne otvorili a potom zatvorili

V januári plánuje zrekonštruovaná galéria v Bratislave komentované prehliadky: Refurbishment of the SNG sets a new benchmark

1. Nápad, ktorý zmenil Angličanovi život, sa zrodil pri bazéne v slovenských kúpeľoch

“Terminátor” z britského Silicon Valley, ktorý poukazuje na dôležitosť technológií pre trvalo udržateľný rozvoj, na Slovensku neuspel. Na krajinu nespomína v zlom: From a Slovak swimming pool to saving the world

