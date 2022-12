Ak na Silvestra prehltnete zátku od šampanského môže vás to stáť život

Zátka môže upchať alebo zauzliť črevá.

BRATISLAVA. Tak búrlivo oslavoval Štedrý deň až mu zátka od šampusu uviazla v krku a museli ho zachraňovať na urgente v Univerzitnej nemocnici v Bratislave (UNB). Našťastie sa ju lekárom podarilo podľa hovorkyne UNB Evy Kliskej vybrať.

Ak by 25-ročný muž prehltol zátku, mohli by sa mu zauzliť alebo zapchať črevá a riskoval by smrť. Zhodujú sa na tom primár urgentu Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave Marcel Brenner a gastroenterológ Martin Tkáčik z Brezna.

Ich opis toho, čo môže spôsobiť prehltnutie zátky, je dostatočným varovaním pred prichádzajúcim Silvestrom, ktorý sa nielen u nás hojne oslavuje so šampanským v ruke.

Umelá zátka verzus korok

Hoci médiá v uplynulých dňoch priniesli informáciu, že mladý muž v opitosti prehltol zátku od šampanského, Brennerovi aj Tkáčikovi sa to od začiatku zdalo nepravdepodobné.