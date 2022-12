Násilník z Petržalky stráca kontakt s realitou, prípad ukáže prax s detenčným ústavom

Prijímať páchateľov začnú v marci.

BRATISLAVA. Počas surového znásilnenia na ženu pľul, hrýzol ju a svoj skutok si ešte aj natáčal na video. Napriek tomu jeho stíhanie zastavili.

Bratislavčan Marco K., ktorého začiatkom augusta obvinili zo znásilnenia cudzinky, by mohol byť medzi prvými, ktorých pošlú do detenčného ústavu pre psychicky chorých páchateľov trestných činov.

„V dôsledku duševných porúch nemohol v čase spáchania skutku rozpoznať nebezpečnosť svojho konania a nemohol ho ovládať, obe schopnosti boli v čase skutku kompletne vymiznuté,“ píše prokurátorka v uznesení, ktorým jeho stíhanie zastavila pre nepríčetnosť.

Uznesenie má denník SME k dispozícii v anonymizovanej forme.

Hoci detenčný ústav už oficiálne otvorili, prví klienti by mali prísť do ústavu podľa dočasne povereného šéfa Romana Gudernu až 1. marca budúceho roka. Medzitým by mali súdy rozhodnúť, koho tam pošlú.

Je na psychiatrii

Marco K. sa s obeťou zoznámil na sociálnych sieťach. Išlo o cudzinku, ktorá bola v Bratislave len krátko a Marco ju vylákal na stretnutie.