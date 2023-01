Skoršie voľby Kotlebu nepotešia. Nestihne mu uplynúť podmienka, v ktorej je

V kauze extrémistických šekov ho Najvyšší súd odsúdil v apríli tohto roka.

BRATISLAVA. Budú najbližšie parlamentné voľby v letnom alebo v jesennom termíne? Alebo sa s nimi počká do úvodu roku 2024?

Od presného termínu volieb sú závislé nielen novovznikajúce politické strany, ale závisí od neho aj kandidatúra šéfa ĽSNS Mariana Kotlebu.

Akýkoľvek skorší termín volieb zvyšuje pravdepodobnosť, že Kotleba vôbec prvýkrát od roku 2010 nebude môcť ani kandidovať, a to pre odsudzujúci verdikt z apríla tohto roka. Najvyšší súd ho vtedy pre kauzu extrémistických šekov v hodnote 1488 eur odsúdil na polročný trest s 18-mesačnou podmienkou.

Znamená to, že Kotleba bude v podmienke do októbra 2023. Až po tomto termíne bude môcť urobiť kroky na to, aby mohol opäť kandidovať.