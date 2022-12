Publicista Kosatík: Mečiar rozdelenie netlačil dopredu, rozhodol to Klaus

Publicista hovorí o rozdelení Československa.

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísal ho Oliver Kostanjevec.

"Mám skúsenosť, že veľa ľudí, ktorí si rozdelenie pamätajú, naň spomína ako na niečo, čoho neboli účastníkmi. Nie je to katastrofa, ale nie je šťastné, ak sa to takto stane, pretože ľudia majú pocit, že sú pasívni alebo že sú iba komentátori. To by nemalo byť tou správnou rolou človeka v dejinách," hovorí publicista PAVEL KOSATÍK o rozdelení Československa spred 30 rokov.

Vyjadruje sa aj o tom, či je podľa neho rozdelenie Československa úspešný príbeh, kto rozdelenie chcel, akú úlohu v ňom hral Vladimír Mečiar, či sme sa vyrovnali so svojou históriou, či ako Česi pomohli Slovensku.

Prečo Čech píše o slovenských dejinách?

Prečo by nemal? Prečo by na tom malo byť niečo zvláštne? Nepovažujem Čechov a Slovákov za také odlišné národy, aby som v hlave odlišoval záujem o históriu.

Pavel Kosatík je publicista, scenárista a spisovateľ, zaoberá sa najmä novodobými dejinami Česka a Slovenska,

v minulosti pôsobil napríklad v niekoľkých vydavateľstvách a ako redaktor v redakciách Mladé fronty Dnes, Reflexu, Hospodářských novin a časopisu Ikarie,

študoval na Právnickej fakulte dnešnej Masarykovej univerzity v Brne, štúdium práva dokončil na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe.

Stále sú ľudia, ktorí hovoria, že sú Čechoslováci. Hovoríte si tak aj vy?

Nie, rešpektujem realitu, existujú dva samostatné štáty. Myslím si však, že máme veľa spoločného a že sa jedni od druhých môžeme veľa dozvedieť. Česi od Slovákov určite.

Je rozdelenie Československa úspešný príbeh?