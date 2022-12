2022: Príbehy o Slovensku, ktoré zaujali cudzincov

Prečítajte si 10 kultúrno-cestovateľských článkov o Slovensku v angličtine.

1. Dovolenka uprostred ničoho, bez elektriny a na strome

Na Slovensku je niekoľko domčekov na stromoch: Rest and relaxation among the treetops. Discover Slovakia's treehouses

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

2. Do Ameriky prišiel v kroji, dnes buduje mrakodrapy

Jozef Biľ zložil aj skladbu o Facebooku: He spoke no English but worked his way up. Slovak worked for the world’s richest man

3. Je moslimka a hidžábu sa nevzdala ani na Slovensku

Chcem, aby si na nás Slováci zvykli, hovorí jemenská Slovenka: In this Slovak Muslim’s family, Islam is taboo and many hold anti-Islamic views

Salma Al Henami s kamarátkou Paulínou. (zdroj: Kvet Nguyen)

4. Z preplneného Holandska si to namierili do Modrého Kameňa

Manželský pár Yvon a Sabine na juhu Slovenska farmárčia: Dutch couple living farming dream in southern Slovakia

5. Na Slovensku videl zamrznutú rieku po prvý raz v živote

Američan, ktorý prišiel na Slovensko pár týždňov po rozpade Československa, spísal svoje spomienky: Instead of Prague, American ended up in central Slovakia. He has no regrets

6. O plánoch pána Mrázika oživiť vínne pivnice v Devíne

Mrázik nebude víno iba vyrábať: Historical currant wine cellars in Devín re-opening after 26 years

7. Po rokoch sa otvára zrekonštruovaná budova SNG

Kontroverzné premostenie zostalo: Refurbishment of the SNG sets a new benchmark

Nočná obloha v Poloninách ponúka čarovné hviezdne divadlo. Je totiž bez svetelného smogu najtmavšou na Slovensku. (zdroj: Archív Objavte Poloniny)

8. NASA miluje fotky tohto slovenského fotografa

Nočná obloha ho fascinuje od detstva: Revealing the night sky

9. Ľudia na ňu pokrikovali: Je z Miletičky. Nebolo to príjemné, spomína Niki

Trang Pham Thi Thu o živote v Bratislave: 'I often imagined I didn't live in Slovakia, but in Vietnam': A Vietnamese-Slovak recounts her childhood

10. Nad Terchovou majú srdce a odtiaľ malebný výhľad

Kde nájdete zaujímavé vyhliadkové veže na severe Slovenska: Three captivating lookout towers to view northern Slovakia

Ak chcete dostávať prehľad správ o Slovensku v angličtine každý deň priamo do vašej schránky, odoberajte večerný prehľad správ dňa Today in Slovakia. Jedným klikom si ho môžete aktivovať tu.