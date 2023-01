Bezák: My Slováci sme chceli byť aj pokrstení, aj v komunistickej strane. Náš konzervativizmus je často póza

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Trnavským arcibiskupom bol iba tri roky, kým ho vtedajší pápež, dnes už zosnulý Benedikt XVI., neodvolal z funkcie. Verejnosť vtedy dostala len veľmi hmlisté vysvetlenie, prečo k takému tvrdému kroku došlo. RÓBERT BEZÁK dnes hovorí, že sám bol na tom podobne. Presné dôvody svojho odvolania dosiaľ nepozná, je však presvedčený, že sa musel niektorým svojim spolupracovníkom znepáčiť. Postavil sa proti nemu aj jeho vtedajší zástupca, dnes trnavský arcibiskup Ján Orosch.

Bezákovo odvolanie patrí ku kauzám, ktoré na Slovensku dlho rezonovali.

V rozhovore Róbert Bezák hodnotí, prečo sa Slováci na konzervatívcov často iba hrajú a ako nepriateľské nastavenie veľkej časti spoločnosti voči ukrajinskými utečencom korešponduje s tým, že sa považujeme za kresťanský národ.

"My na Slovensku máme celkovo problém dodržiavať to, po čom sami voláme. Chceli sme byť aj pokrstení, ale aj v komunistickej strane. Mnohí Slováci k Putinovi vzhliadajú preto, že im imponuje autokrat, ktorý len buchne po stole a stačí ho počúvať. Potrebujeme dostať inštrukcie, čo máme robiť, lebo život na vlastnú zodpovednosť sa nám zdá príliš komplikovaný," hovorí pre SME.

Na Slovensku máme sklony rekapitulovať našu históriu iba cez chyby a kauzy. Čo sa podľa vás za uplynulých tridsať rokov naozaj podarilo?

Najväčší úspech je, že žijeme v slobodnom svete, v slobodnej Európe. Tým sa nás všetky historické premeny nielen dotkli, ale aj s nami pohli. Vyrastal som v starom systéme, mal som tridsať rokov, keď prišla revolúcia a koniec socializmu. Ako malý som veľmi túžil ísť aj do sveta a nielen do toho socialistického, do Bulharska či do NDR. Chcel som vidieť Rím, navštíviť Ameriku.

Tá zmena sa však neprejavila iba v slobode cestovať, ale v našom celkovom zmýšľaní. Dovtedy sme žili lineárne, nalinajkované životy. To sa, našťastie, zmenilo. Sloboda je zázrak, nič lepšie si neviem predstaviť. Ja som ešte v Bratislave pri Dunaji zažil plot, ktorý strážili pohraničníci s nabitými samopalmi. Vtedy som ani nechyroval, že raz budeme v schengene a budeme môcť cestovať iba s občianskym preukazom. Že mi bude stačiť sadnúť na bicykel, aby som sa odviezol do Rakúska. Otvoril sa nám svet, stali sme sa súčasťou slobodnej Európy.