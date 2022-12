Uplynulý rok bol aj rokom pravdy o slovenskej politike (novoročný príhovor premiéra)

Zlé veci sa dejú, aby nám ukázali cestu k tým dobrým, hovorí v príhovore premiér.

Milé Slovenky, milí Slováci, občania Slovenskej republiky,

máme za sebou veľmi náročný rok. Doznievajúca pandémia, ruská agresia na Ukrajine a s tým spojený prudký nárast cien, tragédia na Zochovej či vražda na Zámockej ulici.

Viem, že mnohí ste cítili strach, neistotu či obavy o budúcnosť. Intenzívne som to prežíval s vami. Nielen ako líder tejto krajiny, ale aj ako bežný občan a otec rodiny.

Pre mňa ako premiéra bolo v tomto období kľúčové, aby nikto, kto je v núdzi, nezostal bez pomoci. Pripravili sme bezprecedentnú pomoc rodinám s deťmi, dôchodcom v podobe 13. a mimoriadneho dôchodku, zastropovali sme ceny energií.

Celý budúcoročný rozpočet slúži na pomoc ľuďom. Prinesie historické zvýšenie platov učiteľom, zdravotníkom, zamestnancom v štátnej službe či sociálnych službách. Je to rozpočet, vďaka ktorému môžeme garantovať také ceny energií, aby si ich každý mohol dovoliť zaplatiť. Presne tak, ako sme sľúbili.

Napriek ťažkým časom sme nepoľavili ani v našom reformnom a investičnom úsilí. Som hrdý na moju vládu, že po rokoch úpadku, rozkrádania verejných zdrojov a nevyužitých príležitostí dostávame Slovensko do formy.

Začali sme s procesom výstavby dvoch nových nemocníc, investujeme milióny eur do rekonštrukcie starých. Len pred pár dňami som ohlásil aj historicky najväčšie investície do justície. A to s jasným cieľom. Dosiahnuť kvalitnejšie a rýchlejšie rozhodnutia či prostredie hodné 21. storočia.

Stovky miliónov eur sme vyčlenili na zateplenie domov, aby sme ušetrili peniaze vo vašich rodinných rozpočtoch. Vyčlenili sme peniaze na investície do rozšírenia kapacít škôl a škôlok. Schválili sme vysokoškolskú reformu. Finalizujeme kurikulárnu reformu, ktorej cieľom je zmeniť obsah a spôsob výučby na školách. Naučiť našich žiakov analyzovať, kriticky myslieť, priniesť im viac praktických zručností do života.

Myslíme aj na naše životné prostredie. Podporujeme podniky pri znižovaní emisií. Investujeme do cyklistickej infraštruktúry a iných ekologickejších spôsobov prepravy.

Okrem reforiem a investícií z plánu obnovy sa nám podarilo prilákať významné zahraničné investície, či už Volvo alebo Bosch, či rozšírenie výroby skupiny VW, Stellantis a Porsche. Tie nám pomôžu naštartovať ekonomiku a prinesú nové, nielen pracovné príležitosti do regiónov Slovenska.

Naďalej bojujeme za očistu štátu. Pre korupciu bývalých vlád prichádzala táto krajina o mnoho miliónov eur. Uvedomme si, prosím, že všetky peniaze, ktoré takto skončili vo vreckách politikov a oligarchov, teraz chýbajú v našom školstve, zdravotníctve a v ďalších službách, ktoré má štát poskytovať občanom za ich odvedené dane. My sme tento systém zrušili. Ukazuje sa to napríklad aj v našom boji s daňovými podvodmi. Dnes máme najlepší výber DPH od vstupu Slovenska do Európskej únie.

Bohužiaľ, niektoré personálne nominácie, ktoré mali byť výstavnou skriňou očisty orgánov spravodlivosti od zla, pôsobia rozporuplne. Nadužívanie paragrafu 363, v dôsledku čoho sa vyšetrovanie niektorých prípadov skončí skôr, ako sa dostanú pred súd. Mafia, proti ktorej bojujeme už celú jednu dekádu, je silná a všemožne sa bráni. Podsúvaním klamstiev a poloprávd vyvoláva chaos a nedôveru ľudí v prácu OČTK.

Ja sa v zápase za spravodlivosť nikdy nevzdám. Povzbudzujem aj všetkých poctivých policajtov, vyšetrovateľov, prokurátorov či sudcov. Prosím, buďte odvážni. Pracujte dôsledne. Dbajte na absolútnu čistotu a zákonnosť každého jedného rozhodnutia, ktoré urobíte. Vy ste strážcami spravodlivosti. Len vaša poctivá práca môže viesť k jednoznačnému a nespochybniteľnému vyriešeniu závažných káuz, ktoré traumatizujú a rozdeľujú našu spoločnosť.

Ako som už spomínal v úvode. Rok 2022 bol pre našu krajinu veľkou skúškou aj v dôsledku udalostí, ktoré sme si nevedeli a už vôbec nechceli predstaviť. Priamo za našimi hranicami je vojna. Zomierajú v nej aj nevinní ľudia, muži, ženy a deti. Milióny ľudí sú v tejto zime bez elektrickej energie, mnohí v domoch, ktoré zničili ruské rakety.

Ruská vojenská agresia voči Ukrajine úplne zmenila aj vnímanie našej vlastnej bezpečnosti. Európskym krajinám, vrátane Slovenska, kruto ukázala, ako rýchlo sa svet môže zmeniť, pokiaľ si pred zlom budeme zatvárať oči. Vidíme, že vlažná reakcia na anexiu Krymu a neschopnosť odsúdiť porušovanie medzinárodného práva, povzbudili dobyvateľské zámery Vladimíra Putina.

Jasne sme si uvedomili dôležitosť nášho členstva v Európskej únii a NATO. V tomto smere bola kľúčová naša jednota v oblasti zahraničnej politiky. Po dlhých rokoch všetci traja najvyšší ústavní činitelia sa jednoznačne postavili na správnu stranu dejín. Na obranu nevinných ľudí a ich slobody.

Aj vďaka tomu sme výrazne posilnili vzťahy a postavenie medzi našimi spojencami. Dnes je naša krajina v celej svojej histórii najlepšie chránená a má silných spojencov po svojom boku.

Na Slovensko najmä v prvých mesiacoch vojny prišli tisíce ľudí, ktorí u nás hľadali bezpečnú strechu. Osobne som sa na hraniciach rozprával s vystrašenými matkami a ich deťmi. Boli to ťažké chvíle. Bol som však nesmierne hrdý na dobrovoľníkov, ktorí nezištne pomáhali či otvorili svoje domovy.

Oceňujem aj prácu hasičov, polície, samospráv či cirkví. Bez vás by sme to nezvládli. Ďakujem vám všetkým za prejavenú ľudskosť. Uznávame hodnoty slobody, mieru, vzájomnej úcty a vieme pomáhať. V tomto je naša sila.

Milé Slovenky a Slováci. Uplynulý rok bol aj akýmsi rokom pravdy o slovenskej politike. Šírenie nenávisti, klamstiev a zloby sa, žiaľ, stali nástrojom politického zápasu. Zneužívanie emócií ľudí v čase kríz je obrovským hazardom s budúcnosťou tejto krajiny.

Súboj je prirodzenou súčasťou politiky. No mal by to byť súboj myšlienok, ideí a najlepších riešení pre krajinu. Vulgárna a štvavá komunikácia do politiky nepatria.

Tento jazyk si osvojili najmä tí, ktorí sa opätovne snažia zabezpečiť si svoju moc a beztrestnosť. Sú to rovnakí politici, ktorí sa ešte nedávno hlásili k odkazu SNP a prozápadnej orientácii, no dnes sú od nej na míle vzdialení. Odmietnime spôsob politickej komunikácie, ktorá podnecuje k násiliu, prebúdza v ľuďoch najhoršie pudy a odvádza pozornosť od jadra problému.

Potrebujeme súdržnosť, pokoj, rozvahu, systematickú prácu a vzájomnú úctu. Týmito hodnotami sa riadim vo svojej práci každý deň a vyzývam k tomu aj ďalších, ktorým záleží na budúcnosti tejto krajiny.

Mám plán pre Slovensko. Chcem tvoriť modernú, vyspelú, otvorenú a tolerantnú krajinu. Krajinu so zdravými, sebavedomými a vzdelanými občanmi, ktorí tu môžu naplno rozvíjať svoj potenciál a talenty.

Rovnako chcem, aby sa na Slovensku každý cítil bezpečne. Aby sme ľudí neškatuľkovali na základe farby pleti, sexuálnej orientácie, politického či náboženského svetonázoru. Chcem krajinu, kde budeme môcť všetci nažívať vo vzájomnej úcte a rešpekte.

V mojej vízii vidím tiež angažovaných, čestných a odhodlaných politikov. Som presvedčený, že pokiaľ sa rozumní, rozhľadení, poctiví a otvorení ľudia budú brániť vstupu do politiky, uvoľní sa tým priestor pre populistov, prospechárov či extrémistov. S nimi má naša krajina, žiaľ, už bohaté skúsenosti. Posuňme sa a vyžadujme od politikov a politiky viac.

Viac by sme mali žiadať aj sami od seba. Zapájajme sa do správy vecí verejných. Keď sa nám niečo nepáči, neventilujme sa v bublinách na sociálnych sieťach, ale pomôžme pri hľadaní riešení. Opustime hlboko zakorenenú tradíciu vybavovania si vecí po známosti, spolu zastavme všimné pre lekárov či úradníkov. A najmä... Nebojme sa ohlásiť, ak si niekto od nás takúto “pozornosť” vyžaduje.

Vo víre udalostí možno čiastočne zaniká fakt, že si dnes pripomíname 30. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Na prelome rokov 92 a 93 sa na našom území odohral výnimočný príbeh. Slováci a Česi, ktorí dlhé roky žili v jednom štáte, sa mierovou, priateľskou a ústavnou cestou dohodli na jeho rozdelení. Boli a stále sme v tomto príkladom pre celý svet.

Začiatky slovenského národa, ktorý sa vydal na cestu samostatnosti, neboli jednoduché. Urobili sme viacero chybných rozhodnutí. V kľúčových momentoch sme sa však dokázali zomknúť. Prijať zásadné reformy, ktoré posunuli našu ekonomiku, priblížili sme krajinu na úroveň vyspelých demokracií.

Integrovali sme sa do európskych a transatlantických štruktúr. Je pre nás životne dôležité, aby to tak aj naďalej zostalo.

Ja verím v svetlú budúcnosť Slovenska. Verím v dobro a čestnosť ľudí. Verím, že z chýb a zlyhaní sa poučíme, aby sme v ďalšom rozvoji našej krajiny boli ešte odolnejší a odhodlanejší.

Milí občania, dámy a páni. Krátko pred koncom roka vyslovil parlament nedôveru mojej vláde. Toto hlasovanie som označil za zlyhanie demokratov, ktorí v zlomovom momente nedržali spolu. Za seba hovorím, že sa nevzdávam a idem ďalej. Zlé veci sa dejú, aby nám ukázali cestu k tým dobrým. Prehrali demokrati, no nie demokracia.

Na Slovensku opätovne prebieha zápas o charakter našej krajiny. To, akým smerom sa bude uberať, akú budúcnosť pripravíme pre ďalšie generácie, je v rukách každého jedného z nás.

Uplynulý rok bol rokom vojny a jej rozsiahlych dosahov na nás všetkých. Želám si, aby rok 2023 bol rokom konštruktívneho dialógu, nie deštrukcie. Aby bol rokom rešpektu, nie polarizácie. Aby bol rokom spoločenského zmieru a nie chaosu.

A teda, aby bol rokom rozvoja, mieru, obnovy, občianskej súdržnosti a pevného presvedčenia v ľudské dobro a spravodlivosť. Slovensko to potrebuje, my to potrebujeme a skúsenosť nám ukazuje, že to vieme a máme na to!

Poďme spolu v roku 2023 urobiť zo Slovenska lepšie miesto pre život!

K tomu Vám prajem veľa zdravia, radosti a úspechov.