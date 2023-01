Ranný brífing: Slovensko oslavuje tridsiatku, najsledovanejší proces roka sa ani nezačal

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Vo veľkej digitálnej knižnici udalostí, ktorá zachytáva tridsaťročnú históriu našej spoločnej krajiny, sa vraciame k príbehom, ktoré formovali charakter Slovenska, a k udalostiam, z ktorých by sa mali poučiť generácie politikov.

Kauza Očistec sa zasekla v priestore medzi súdmi a to, čo malo byť najsledovanejším procesom uplynulého roka, sa tak ani nezačalo. Medzi obžalovanými sú aj oligarcha Norbert Bödör, bývalý policajný prezident Tibor Gašpar či bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik.

Na Vianoce dostali mnohí z nás knihy. Niektoré boli želané, iné menej, niektoré vážne, ťažké a seriózne, ďalšie nám skôr pomôžu oddýchnuť si a uniknúť. A tie najlepšie z nich zvládajú všetko toto dokopy. Čítanie nás sprevádza snáď od narodenia, no nie všetci čítať aj zostanú. Ako sa darí slovenskej literatúre, prečo nie je taká populárna ako v Česku a čo jej chýba i čo nám dáva navyše, sa dozviete v najnovšej epizóde Dobrého rána, ktorú si môžete ráno vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Kam sa Slovensko posunulo za 30 rokov samostatnosti

Mnohí si novembrové revolučné dni autenticky pamätajú. Stáli na námestiach a učili sa vdychovať pocit slobody, aby ich úplne neomámil. Udalosti sa zrýchlili a čas krajiny sa nemeral ďalšou májovou manifestáciou, na ktorej mávali otráveným účastníkom súdruhovia s hranou vážnosťou.

Vznikli dva samostatné štáty a ten slovenský uniesol Vladimír Mečiar. Vďaka kritickej mase, ktorá ho v roku 1998 zastavila, dnes je už len varovnou kapitolou v novodobých dejinách. Nikdy nebol otcom národa. Tak ako ním nie je ani Robert Fico, napriek tomu, že sa taktiež pokúsil o únos demokracie. A stále to nevzdáva.

SME tu bolo v časoch, keď vznikala krajina na ruinách starého režimu a príliš veľa z toho vraku sa použilo ako materiál na novú stavbu. A noviny na tento problémový materiál upozorňovali, nech sa objavoval kdekoľvek: v zákonoch, v politických stranách alebo v konkrétnych ľuďoch.

Táto služba verejnosti vytvárala genetický kód SME, ktorý dodnes charakter novín ovplyvňuje. Radi by sme čitateľom pripomenuli míľniky existencie Slovenska. Preto sme sa rozhodli rozšíriť projekt SME 25 rokov Slovenska, ktorý bol určený pre printové vydanie, o udalosti uplynulých piatich rokov. Vytvorili sme veľkú digitálnu knižnicu udalostí, ktorá zachytáva tridsaťročnú históriu našej spoločnej krajiny.

Vrátime sa k príbehom, ktoré formovali charakter krajiny, udalostiam, z ktorých by sa generácie politikov mali poučiť, aby sa politické chyby nededili ako poškodené rodinné artefakty, ktoré skrývame v pivniciach. Aby sme si nemuseli donekonečna rozprávať, že trpíme na detské choroby demokracie a bolesti dospievania. Tridsaťročný človek je už zrelý a to by mala byť aj krajina.

Česi nás prevalcovali: Slovensko už 30 rokov od rozdelenia zaostáva za ekonomicky silnejším Českom. A celý čas sa väčšieho suseda snaží dobehnúť. Občas zaznamená v súboji nejaký úspech, no slovenská ekonomika zaostáva za českou v podstate vo všetkých makroekonomických ukazovateľoch.

Česi nás prevalcovali: Slovensko už 30 rokov od rozdelenia zaostáva za ekonomicky silnejším Českom. A celý čas sa väčšieho suseda snaží dobehnúť. Občas zaznamená v súboji nejaký úspech, no slovenská ekonomika zaostáva za českou v podstate vo všetkých makroekonomických ukazovateľoch.

Ešte stále chceme Slovensko Slovákom?: Slovensko opäť stojí pred voľbou. Či bude občianskou spoločnosťou alebo si bude budovať čisto etnickú identitu a bude sa prispôsobovať tomu, ako práve vládnuca vrstva definuje dobrého Slováka a kresťana. Kvalita mnohých západných spoločností spočíva v tom, že dospeli a pochopili, že takáto cesta je nebezpečná, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

Ako sme sa naučili cítiť pýchu: Prímery, či je naša tridsaťročná republika vo veku zrelom, alebo ide život demokracií podľa iného kalendára, a teda je skôr tínedžerkou, asi nerozlúskneme. Naisto však vieme, že tu dnes žijú dve generácie, pre ktorých životnú skúsenosť je debata o rozpade federácie a povahe našej samostatnosti úplne nepodstatná, píše Zuzana Kepplová.

Zdravica republike: Debata, či pre Slovensko bol rozchod dobrý, alebo zlý, nemá konca ani pravdy. Alternatívna história neexistuje. Existujú iba obohrané klišé, ako trebárs "nemôžeme sa už na nikoho vyhovárať", ktoré berie vážne iba ten, kto ešte nepočul výraz "Brusel", píše Peter Schutz.

Kauza Očistec sa zasekla. Čaká sa, čo s ňou spraví Najvyšší súd

Norbert Bödör. (zdroj: Marko Erd/SME)

Mal to byť najsledovanejší proces roku 2022, no napokon sa ani nezačal. Sudca špecializovaného súdu Peter Pulman ešte v polovici októbra odmietol obžalobu podanú na jedenásť ľudí, medzi ktorými sú oligarcha Norbert Bödör, bývalý policajný prezident Tibor Gašpar či bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Špeciálna prokuratúra podala proti rozhodnutiu sťažnosť.

Obžaloba po policajnej akcii Očistec, ktorú podávala špeciálna prokuratúra štyri dni pred minuloročnými Vianocami, "zamrzla" v priestore medzi viacerými súdmi. Teraz sa čaká na Najvyšší súd, ktorý má rozhodnúť, či kauzu súdy vôbec prejednajú.

Na Najvyššom súde riešia najmä to, ktorí sudcovia budú o kauze rozhodovať. Vec elektronický systém pridelil senátu, ktorému šéfuje sudca Juraj Kliment a členmi sú sudcovia Peter Hatala a Peter Štift. Svoju možnú zaujatosť či zdanie zaujatosti môžu namietať sudcovia sami a namietať ich môžu aj advokáti obvinených.

Bödörov advokát Marek Para či Gašpar sa zrejme budú snažiť spochybniť najmä sudcu Klimenta, ktorého spomínajú pravidelne na tlačových besedách organizovaných spoločne s politikmi Smeru. Problém s ním však zrejme bude mať aj Kováčik, ktorý už minulý rok na Ústavnom súde uspel so sťažnosťou, podľa ktorej tento sudca nemal rozhodovať o jeho väzbe v inej kauze.

V krátkosti z domova:

Rok dezinformácií: Ani útok Ruska na Ukrajinu neodradil viacerých slovenských predstaviteľov od šírenia prokremeľských hoaxov. Klamstvá, manipulácie či skresľovanie faktov sa objavovali aj v ďalších témach, napríklad o premnožení medveďov. Denník SME sa pozrel na niektoré najznámejšie hoaxy roka 2022.

Prvá liga nemocníc: Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo zoznam zdravotníckych zariadení, ktoré zostanú v prvej lige a budú plnohodnotnými všeobecnými nemocnicami. Z 94 nemocníc, ktoré na Slovensku fungujú, je v nej 48 zdravotníckych zariadení.

Nové evidenčné čísla áut: Nenávistné pokrikovanie medzi vodičmi na základe toho, kto odkiaľ prichádza, by sa malo zo slovenských ciest postupne vytratiť. Od nového roka totiž štát vôbec prvýkrát od svojho vzniku prestane vydávať evidenčné čísla, ktoré obsahujú skratku okresov.

Ruská špionáž: Bola to najväčšia špionážna kauza uplynulého roka, ktorú len ťažko porovnať s inými kauzami z minulosti. Polícia po marcových akciách Matrioška a Kaťuša hovorila o premyslenom vyzvedačstve v prospech Ruska. Vyšetrovanie prípadu, pre ktorý Slovensko vyhostilo troch pracovníkov ruskej ambasády, však stále nie je ukončené. Polícia v kauze vedie dve konania.

Odvolal Bezáka a nikdy nebol na Slovensku. Zomrel intelektuál z Vatikánu, pápež Benedikt XVI.

Benedikt XVI. bol pápežom katolíckej cirkvi v rokoch 2005 až 2013. (zdroj: TASR/AP)

Odvolal najpopulárnejšieho slovenského cirkevného predstaviteľa, arcibiskupa Róberta Bezáka. Ako jediný z pápežov za posledných vyše 40 rokov nikdy nenavštívil našu krajinu. Medzi vatikánsku elitu ho pritom voviedol slovenský kardinál Jozef Tomko.

Emeritný pápež Benedikt XVI., vlastným menom Joseph Ratzinger, v sobotu 31. decembra 2022 zomrel. Dožil sa najvyššieho veku z pápežov v histórii katolíckej cirkvi. Mal 95 rokov.

Vo Vatikáne mal tento rodený Nemec prezývku Boží rotvajler alebo Panzerkardinal pre neoblomnú obranu katolíckej viery. Ako mladý intelektuál pritom patril skôr medzi liberálnych katolíckych teológov po boku so slávnym švajčiarskym teológom Hansom Küngom.

Keď ho však do Ríma povolal pápež Ján Pavol II. a urobil ho druhým najmocnejším mužom cirkvi, stal sa konzervatívnejším ako samotný Karol Wojtyla. Keď pápež z Poľska zomrel, stal sa jeho nástupcom v jednej z najrýchlejších volieb. Zároveň bol Benedikt XVI. prvým pápežom v novodobej histórii cirkvi, ktorý sa vzdal úradu a odišiel do dôchodku.

Ratzingerovi nepoškodilo to, že bol ako chlapec v Hitlerjugend, ale to, že ako mníchovský kardinál rázne nezakročil proti sexuálnemu zneužívaniu vo svojej arcidiecéze. Tento rok sa za to ospravedlnil.

Jednoduchý pohreb: Zosnulý emeritný pápež Benedikt XVI. vyslovil pred smrťou prianie jednoduchého pohrebu. Vatikán má pripravené podrobné pravidlá, ako postupovať po smrti úradujúcej hlavy katolíckej cirkvi. Neexistuje však stanovený postup, ktorým sa treba riadiť, keď dôjde k úmrtiu emeritného pápeža. Po Benediktovej smrti preto prichádzajú na rad protokolárne pravidlá.

V krátkosti zo sveta:

Kto nahradí Zemana: V Česku sa bude čoskoro konať prvé kolo prezidentských volieb, v ktorých sa rozhodne, kto na Pražskom hrade nahradí súčasného prezidenta Miloša Zemana. Keď sa však človek pozrie na predvolebnú kampaň, nemá pocit, že k voľbe dôjde už o dva týždne. Hlavní kandidáti sa predbiehajú v tom, kto vie lepšie variť a kto lepšie vyzerá s rodinou.

Chorvátske hranice: Chorvátsko dosiahlo dva dôležité míľniky. Stalo sa 27. štátom schengenského priestoru, kde je možný voľný pohyb tovaru a osôb, a zároveň aj 20. členom eurozóny. Výrazne sa tak uľahčí cestovanie dovolenkárom.

Zadržali Andrewa Tata: Všetko to spustil spor na Twitteri. Kontroverzný americký influencer Andrew Tate, známy svojimi nenávistnými výrokmi o ženách, reagoval na ironický príspevok švédskej klimatickej aktivistky Grety Thunbergovej. Krátko po tom internet obletelo iné video s Tatom, na ktorom ho rumunská polícia vedie v putách. Dôvodom zadržania je podozrenie zo znásilnenia a obchodovania so ženami. Internet medzitým začal špekulovať o tom, akú úlohu v kauze zohrala donáška pizze.

V krátkosti z Ukrajiny:

Vojna posunula Vianoce: Viac ako sedem miliónov Ukrajincov tento rok neoslávilo vianočné sviatky doma. Aj keď na západe Ukrajiny sa často slávia Vianoce od Štedrého večera 24. decembra, pre väčšinu Ukrajincov je typickým dátumom 7. január. Ruská invázia však mení aj zvyky pravoslávnych veriacich a čoraz viac ľudí sa prikláňa k západným sviatkom.

Maďarsko a Ukrajina: Autoritársky vodca známy potláčaním opozície trvá na tom, že Ukrajinci, ktorí hovoria jeho jazykom, potrebujú ochranu a finančnú pomoc. Preto svojej vláde umožňuje nezákonne vydávať ukrajinským občanom pasy. Obyvatelia miest pri hraniciach získavajú informácie zo zahraničných televízií, pretože k hlavnému mestu susednej krajiny cítia väčšiu blízkosť ako ku Kyjevu. Zároveň sa hnevajú na to, že ukrajinské orgány odstraňujú pamiatky ich národného dedičstva. Znie to ako ruský vplyv na východnej Ukrajine? V skutočnosti ide o správanie sa Maďarska na západe Ukrajiny.

Putin ustúpil: Rusko mení názor a štátom označeným Moskvou ako nie priateľské umožní platiť za dodávku plynu aj inou menou ako len rubľami. Rozhodol o tom najnovší dekrét, ktorý koncom minulého roka podpísal prezident Putin.

Zo zahraničných webov:

Zas zmenili cenu tepla. Kto prerobí, kto získa a prečo vyleteli zálohové platby

Ilustračné foto. (zdroj: Stefe)

Vláda medzi sviatkami schválila dôležitú zmenu. Zvýšenie cien tepla pre domácnosti napojené na centrálne zásobovanie teplom (teplárne a centrálne kotolne) od nového roka nebude o 15 percent v porovnaní s tohtoročnými cenami, ale o 20 eur na megawatthodinu. Celková cena zároveň nemôže byť vyššia ako 199 eur/MWh.

Novinka prichádza len dva týždne po tom, čo koaliční lídri schválili nariadenie o percentuálnom navýšení a mesiac po tom, čo opatrenie predstavili verejnosti. Na pôvodné navýšenie sa tesne pred Vianocami odvolával aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Prečo teda dochádza k zmene a čo znamená? Kto si priplatí viac a kto naopak menej? A prečo januárové zálohové platby môžu byť vyššie? INDEX odpovedá na najdôležitejšie otázky ohľadom nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla.

V krátkosti z ekonomiky:

Šetria všetci okrem nás: Európskej únii sa aj napriek zime darí znižovať spotrebu plynu. Kým väčšina štátov ušetrila minimálne 15 percent, Slovensku sa podaril pravý opak, svoju spotrebu zvýšilo o 2,6 percenta. Horší výsledok, zvýšenie spotreby o viac ako sedem percent, dosiahla iba Malta.

Orbánove cenové stropy: Maďarská vláda Viktora Orbána dopláca na politiku cenových stropov, ktorú zaviedla pred vyše rokom. Pred Vianocami narazila na jej ekonomickú udržateľnosť a obchodné siete boli nútené obmedziť nákup základných potravín ako cukor, múka, slnečnicový olej, bravčové stehná či kuracie prsia.

Prelomový grafikon: Nový vlakový grafikon, platný od 11. decembra, sa stretáva so značnou kritikou cestujúcich. Je vytvorený tak, že diaľkové rýchle vlaky z Košíc zastavujú už len v krajských mestách a dôležitých uzloch. Vynechané zastávky sú nahradené častejšími regionálnymi a prímestskými linkami, hoci sú pomalšie a niekedy aj plnšie. Experti hovoria, že rýchliky nemôžu stáť všade.

Namiesto Nemcov Kanada. Mladých hokejistov čaká veľmi ťažký súper

Adam Sýkora v zápase Slovensko - Švajčiarsko na MS v hokeji do 20 rokov 2023.

Dvakrát v histórii vyhrali slovenskí hokejisti na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov základnú skupinu. V roku 1999 partia okolo kapitána Ladislava Nagya vedená trénerom Jánom Filcom zdolala Čechov, Fínov aj Američanov a remizovala 0:0 s Kanadou. Napokon bola z toho historická medaila (bronzová) pre slovenský hokej.

Na prelome rokov 2001 a 2002 sa hral šampionát v Pardubiciach a Hradci Králové a ani tím pod vedením Júliusa Šuplera, s ťahúňmi Marekom Svatošom, Tomášom Kopeckým či brankárom Petrom Hamerlíkom, v skupine neprehral, ale vo štvrťfinále stroskotal na Švajčiaroch.

Po vyše dvadsiatich rokoch, na majstrovstvách sveta v Halifaxe a Monctone, siahala slovenská dvadsiatka opäť na prvenstvo v skupine. Slováci napokon prehrali so Švajčiarskom 3:4 po nájazdoch a obsadili v skupine tretie miesto. Namiesto Nemcov, na ktorých by narazili vo štvrťfinále ako víťaz skupiny, ich teraz v najbližšom zápase čaká Kanada.

V prípravnom zápase pred šampionátom zdolali Kanaďania Slovákov 6:1. Na odloženom turnaji v lete minulého roka zdemolovali javorové listy slovenský výber 11:1. V historickej bilancii Slováci neprehrali s Kanadou iba raz - na spomínaných MS 1999.

Asi päť percent ľudí nepociťuje žiadnu opicu. Čo ju spôsobuje?

Ilustračný obrázok. (zdroj: Adobe Stock)

Zvykli sme si, že december je mesiacom plným spoločenských udalostí. Od firemných vianočných večierkov, súkromných osláv až po bujaré vítanie nového roka. Ak počas nich pijete alkohol, pravdepodobne vás neprekvapí, ak sa na druhý deň ráno zobudíte s pocitom nevoľnosti.

Môže vás však zaskočiť, že vaši priatelia sa po identickom večierku a rovnakom množstve alkoholu vôbec nemusia cítiť tak, ako vy. Niektorí na tom môžu byť horšie, iní lepšie a pár šťastlivcov dokonca nemusí pociťovať žiadne ťažkosti.

"Hovoríme tomu variabilita opice. Vo výskumoch sa opica meria na jedenásťbodovej stupnici, kde nula znamená, že nepociťujete žiadne účinky, a desať znamená extrémnu opicu," vysvetľuje fyziológ na Bristolskej univerzite.

"V mojom výskume účastníci hlásili, že na tejto stupnici pociťujú opicu medzi jednotkou (veľmi mierna) až osmičkou (závažná). Iný výskum odhaduje, že asi päť percent ľudí môže byť odolných a nemať žiadne následky po prehýrenej noci."

V čom teda tkvie rozdiel? Podľa odborníka to zďaleka nespočíva len v tom, koľko alkoholu vypijeme. Vedci odhaľujú stále viac o tom, ktoré biologické a psychologické parametre môžu ovplyvniť to, ako opicu prežívame.

V krátkosti o zdraví:

Ľadové medvede: Fyziológ Jozef Ukropec spolu so svojím tímom skúma, ako prebieha komunikácia jednotlivých buniek a orgánov v situáciách, ktoré sú pre naše telo energeticky náročné, napríklad keď hladujeme, alebo keď sa otužujeme.

Chôdza vzad: Chôdza má viaceré výhody, čo sa však stane, ak prestaneme využívať nášho autopilota a vyskúšame chôdzu vzad? Nielenže si zmena smeru vyžaduje viac našej pozornosti, ale môže priniesť aj ďalšie zdravotné benefity.

Detskí pacienti: Počet osôb s poruchami príjmu potravy sa medziročne zvyšuje a nespomalila to ani pandémia ochorenia Covid-19. Tá naopak, ako ukazujú štúdie, prispela k výraznému nárastu dospievajúcich s týmito poruchami, ako sú mentálna anorexia a bulímia či záchvatové prejedanie sa.

Rozhovory ZKH

Historik Pavel Kosatík v relácii Rozhovory ZKH. (zdroj: SME)

Za čo môžeme byť vďační Československu? Čo je hybnou silou pri rozdeľovaní štátov? A ako sa pozerá na dnešnú demokraciu v Česku a na Slovensku? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s českým historikom Pavlom Kosatíkom o vzniku samostatného Slovenska.

Podcasty SME

Karikatúra

Rozchod. (zdroj: Vico)

Recept dňa

Cviklové carpaccio. (zdroj: Tinkine recepty)

Príprava cvikly nekončí zaváraním ani šalátom. Pripraviť z nej môžete množstvo chutných jedál, dokonca sa výborne hodí aj do koláča. Pripravili sme si pre vás sedem receptov s cviklou.

Voľný čas

