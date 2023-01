Ranný brífing: Otca národa nikto neocenil, Rusku nelegálne narastá počet obyvateľov

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Vladimír Mečiar nikdy nedostal štátne vyznamenanie za zásluhy. Nedali mu ho bývalí prezidenti Ivan Gašparovič a Andrej Kiska a ani súčasná prezidentka Zuzana Čaputová. Poslední dvaja ho ani len nepozvali na slávnostné odovzdávanie. Podľa Kisku si pozvanie nezaslúžil.

Mnohí Ukrajinci žijúci na územiach okupovaných Ruskom dostali ruské doklady, hoci o ne nemali záujem. Z dvoch miliónov ľudí sa tak z pohľadu Moskvy stali Rusi. Dnes to predstavuje ešte väčší problém, keďže môžu byť kedykoľvek povolaní na front, aby bojovali proti vlastným.

12. október 2022 je jeden z najtragickejších dní v histórii Slovenska. Juraja a Matúša na terase podniku Tepláreň v Bratislave chladnokrvne zavraždil zradikalizovaný muž. Nasledovala vlna solidarity aj snaha presadiť rovnaké práva pre lgbti+ ľudí, ktorá ale narazila na nevôľu v parlamente. Zostali opäť queer ľudia v boji za svoju bezpečnosť viac-menej sami? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Nezaslúži si to. Mečiar bol pri vzniku štátu, ktorý ho dodnes nevyznamenal

Mečiar a Gašparovič po vyhlásení deklarácie o zvrchovanosti Slovenska. (zdroj: vtedy.tasr)

Ani na okrúhle 30. výročie vzniku Slovenskej republiky nedostal Vladimír Mečiar, ktorý sa nechal aj titulovať „otcom národa“ či „otcom republiky“, štátne vyznamenanie za zásluhy.

Vyznamenanie mu nedali ani bývalí prezidenti Ivan Gašparovič a Andrej Kiska, ani súčasná prezidentka Zuzana Čaputová. Poslední dvaja ho ani len nepozvali na slávnostné odovzdávanie. „Nikdy som Vladimíra Mečiara nikam nepozval a ani by som to nikdy neurobil,“ povedal Kiska. Kancelária prezidentky Čaputovej svoje rozhodnutie nezdôvodnila.

Zásluhy Mečiarovi v minulosti, naopak, priznali šéf Smeru Robert Fico či predseda parlamentu Boris Kollár zo Sme rodina. Nikdy však nešlo o štátne vyznamenanie. Viackrát ho síce pozývali na oslavy významných okamihoch štátu v čase, keď bol prezidentom Ivan Gašparovič. Účasť však vtedy odmietal samotný Mečiar, ktorý bol s Gašparovičom rozhádaný.

Jediným oficiálnym uznaním, ktoré Mečiar podľa vlastných slov dostal od ústavného činiteľa, je pamätná medaila predsedu parlamentu od Borisa Kollára. Odovzdal mu ju vlani v septembri na podujatí pri príležitosti 30. výročia vzniku republiky, ktoré zorganizovala nadácia Pro Patria.

Pre ohňostroje pred rokmi uhynuli kamzíky. Strážcovia striehli na ľudí pri hoteloch

Ilustračné foto. (zdroj: PETIT PRESS)

Muž vzal na ťažkú túru v zime štyri deti, pod vrcholom Kriváňa si najskôr pustil slovenskú hymnu a potom - v piatom stupni ochrany prírody - odpálil ohňostroj. Bývalého policajta, známeho aj z protestov proti pandemickým opatreniam, ešte v decembri 2020 začala riešiť inšpekcia životného prostredia aj polícia. Videom z výstupu sa pochválil aj na sociálnych sieťach.

Strážcovia prírody roky riešia, ako sa turisti napriek zákazu pyrotechniky v chránených územiach, snažia odpáliť si súkromný ohňostroj aj v oblastiach s najvyšším stupňom ochrany. "Po Silvestri v Žiarskej doline zahynulo v 70. rokoch až 14 kamzíkov," spomína Majko. Vyplašené unikajúce kamzíky sa dostali vysoko v horách na klzkú plochu a popadali.

Tento rok na Silvestra sa strážcovia prírody vybrali počkať si na návštevníkov s pyrotechnikou priamo k hotelom. Konkrétne v Národnom parku Nízke Tatry v Demänovskej doline a na Donovaloch striehli na ľudí, ktorí podľa riaditeľa Správy NAPANT-u Mareka Kuchtu vychádzali z ubytovaní už "s ohňostrojmi pod pazuchou". Tesne pred odpálením sa im podarilo zastaviť dvadsať nachystaných ohňostrojov na zjazdovkách a pred ubytovacími zariadeniami.

V krátkosti z domova:

Nová šéfka spravodajstva RTVS: Novou riaditeľkou sekcie spravodajstva a publicistiky RTVS sa stala Anna Sámelová. Vo funkcii nahradí Miroslava Frindta, ktorý bol dočasne poverený vedením sekcie.

Novou riaditeľkou sekcie spravodajstva a publicistiky RTVS sa stala Anna Sámelová. Vo funkcii nahradí Miroslava Frindta, ktorý bol dočasne poverený vedením sekcie. Krízový manažment v NCZI: Národné centrum zdravotníckych informácií má od začiatku roka nové vedenie. Krízový manažment má za úlohu zmonitorovať aktuálnu situáciu a identifikovať dôvody, pre ktoré meškajú kľúčové projekty.

Národné centrum zdravotníckych informácií má od začiatku roka nové vedenie. Krízový manažment má za úlohu zmonitorovať aktuálnu situáciu a identifikovať dôvody, pre ktoré meškajú kľúčové projekty. Nešťastný Kotleba: Budú najbližšie parlamentné voľby v letnom alebo v jesennom termíne? Alebo sa s nimi počká do úvodu roku 2024? Od presného termínu závisí aj kandidatúra šéfa ĽSNS Mariana Kotlebu. Akýkoľvek skorší termín volieb zvyšuje pravdepodobnosť, že Kotleba vôbec prvýkrát od roku 2010 nebude môcť ani kandidovať, a to pre odsudzujúci verdikt z apríla tohto roka.

Budú najbližšie parlamentné voľby v letnom alebo v jesennom termíne? Alebo sa s nimi počká do úvodu roku 2024? Od presného termínu závisí aj kandidatúra šéfa ĽSNS Mariana Kotlebu. Akýkoľvek skorší termín volieb zvyšuje pravdepodobnosť, že Kotleba vôbec prvýkrát od roku 2010 nebude môcť ani kandidovať, a to pre odsudzujúci verdikt z apríla tohto roka. Štátne vyznamenania: Prezidentka Zuzana Čaputová udeľovala štátne vyznamenania. Slávnostný akt sa konal pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky. Medzi vyznamenanými in memoriam je aj prvý prezident Michal Kováč. Okrem neho sú medzi ocenenými vedci, umelci či aktivisti, ktorí prispeli k dobrému menu Slovenska.

Kolaborant či obeť? Na odmietnutie ruského pasu mali niektorí Ukrajinci šesť týždňov

Rusmi proti svojej vôli. Takýto osud čakal po roku 2014 mnohých obyvateľov Krymu. (zdroj: TASR/AP)

Ernes je krymský Tatár. Aj túto etnickú menšinu zasiahla Putinova mobilizácia spojená s ruskou agresiou na Ukrajine viac, než by mala vzhľadom na počet krymských Tatárov v Rusku.

Krymskí Tatári nechcú bojovať proti Ukrajincom, nezákonnú ruskú anexiu Krymského polostrova pred ôsmimi rokmi nevítali. Mnohí z nich sa preto dnes podieľajú na partizánskych akciách namierených proti ruským okupantom. Odvodu do ruskej armády na front sa snažili vyhnúť, Ernes sa s rodinou pokúsil ujsť do Gruzínska.

Problém však nastal, keď sa mali preukázať dokladmi – jeho najmladší syn má len ruský rodný list. Napriek veľkým výdavkom vynaloženým na pokus o útek sa tak rodina musela vrátiť na Krym. Príbeh Ernesa priniesol magazín Politico, pričom jeho skutočné meno nezverejnil, aby rodinu nevystavil ohrozeniu.

Mnohí Ukrajinci žijúci na územiach okupovaných Ruskom dostali ruské doklady, hoci o ne nemali záujem. Tí, ktorí o ruské doklady nestáli, dostali len krátky čas na to, aby ich odmietli. Inak sa z nich často automaticky stávali Rusi. Dnes, v čase pokračujúcej ruskej agresie to pre nich predstavuje nový problém. Môžu byť kedykoľvek povolaní na front, aby bojovali proti vlastným.

V krátkosti z Ukrajiny:

Globsec na Ukrajine: Think-tank Globsec tento rok otvoril kanceláriu aj v Kyjeve, kde chce pomáhať so zbližovaním s Európskou úniou aj s rekonštrukciou krajiny. Kompromis s Ruskom je podľa zakladateľa a prezidenta organizácie podobne neudržateľný ako Mníchovská dohoda a je v záujme slovenských politikov, aby Ukrajina bola stabilná a proeurópska.

Think-tank Globsec tento rok otvoril kanceláriu aj v Kyjeve, kde chce pomáhať so zbližovaním s Európskou úniou aj s rekonštrukciou krajiny. Kompromis s Ruskom je podľa zakladateľa a prezidenta organizácie podobne neudržateľný ako Mníchovská dohoda a je v záujme slovenských politikov, aby Ukrajina bola stabilná a proeurópska. Útok v Makijivke: V meste Makijivka na východe Ukrajiny prišlo po novoročnom raketovom útoku ukrajinských síl o život 63 ruských vojakov. Kyjev sa k útoku prihlásil a stratu vojakov priznala aj Moskva.

V meste Makijivka na východe Ukrajiny prišlo po novoročnom raketovom útoku ukrajinských síl o život 63 ruských vojakov. Kyjev sa k útoku prihlásil a stratu vojakov priznala aj Moskva. Oslobodzovanie Ukrajiny: Ukrajinská armáda oslobodila 40 percent okupovaných území a zostrelila 1 893 ruských vzdušných cieľov, uviedol to vrchný veliteľ ozbrojených síl Ukrajiny Valerij Zalužnyj v bilancii roka 2022.

V krátkosti zo sveta:

Benedikt XVI. a Hitlerjugend: Keď sa Adolf Hitler chopil moci, mal Joseph Ratzinger šesť rokov. V 14 rokoch vstúpil do Hitlerjugend, mládežníckej organizácie nacistickej strany. V názoroch na jeho vstup do organizácie sa odborníci rozchádzajú. Pre katolícku cirkev to bola citlivá téma, keďže dlho bojovala s kritikou svojej neutrality počas druhej svetovej vojny.

Keď sa Adolf Hitler chopil moci, mal Joseph Ratzinger šesť rokov. V 14 rokoch vstúpil do Hitlerjugend, mládežníckej organizácie nacistickej strany. V názoroch na jeho vstup do organizácie sa odborníci rozchádzajú. Pre katolícku cirkev to bola citlivá téma, keďže dlho bojovala s kritikou svojej neutrality počas druhej svetovej vojny. Takmer 30-ročný zločin: Pražskí kriminalisti zadržali muža, ktorý v roku 1995 na Slovensku vylúpil dodávku bezpečnostnej služby. V súčasnosti 68-ročného muža sa polícii po 27 rokoch podarilo vystopovať v pražskej nemocnici. Kriminalistov prekvapilo, keď namiesto agresívneho lupiča zadržali muža s barlou, ktorý povedal, že sa na nich tešil.

Pražskí kriminalisti zadržali muža, ktorý v roku 1995 na Slovensku vylúpil dodávku bezpečnostnej služby. V súčasnosti 68-ročného muža sa polícii po 27 rokoch podarilo vystopovať v pražskej nemocnici. Kriminalistov prekvapilo, keď namiesto agresívneho lupiča zadržali muža s barlou, ktorý povedal, že sa na nich tešil. Znečistený Teherán: Pre vysokú úroveň znečistenia ovzdušia zatvoria v Teheráne na nasledujúce dva dni školy, materské školy aj univerzity. Rizikovým skupinám obyvateľstva odporúčali pracovať z domu. Kvalita ovzdušia je momentálne považovaná za škodlivú pre zdravie všetkých skupín obyvateľstva.

Zo zahraničných webov:

Šéf Slovnaftu: Že sme spolupáchateľ? Aj iní z Ruska dovážajú

Marek Senkovič, šéf Slovnaftu. (zdroj: Marko Erd)

Bratislavská rafinéria Slovnaft priznáva, že na lacnej ruskej rope veľmi dobre zarába, ale 55-percentný odvod z nadmerných ziskov, ktorý schválil slovenský parlament, sa jej zdá vysoký. Tretinový odvod podľa odporúčaní Európskej komisie by bol prijateľný, hovorí výkonný riaditeľ Slovnaftu Marek Senkovič.

Od ruskej ropy, ktorá do Bratislavy tečie cez ropovod Družba, sa rafinéria podľa neho nedokáže odstrihnúť skôr, kým nebude mať iného spoľahlivého dodávateľa. Cez alternatívny ropovod Adria si však o rok trúfa dodávať dve tretiny potrebnej suroviny.

„Ak ropu z Družby budeme môcť využívať aspoň pre domáci trh, kapacita Adrie by nám postačila na vykrytie zvyšku výroby, vrátane produkcie určenej na export,“ tvrdí Marek Senkovič, v rozhovore pre INDEX.

V krátkosti z ekonomiky:

HB Reavis končí: Jeden z najväčších developerov na Slovensku ohlasuje veľké zmeny. Skupina HB Reavis, za ktorou stojí najbohatší Slovák Ivan Chrenko, končí s developerským biznisom na Slovensku.

Jeden z najväčších developerov na Slovensku ohlasuje veľké zmeny. Skupina HB Reavis, za ktorou stojí najbohatší Slovák Ivan Chrenko, končí s developerským biznisom na Slovensku. Kto vlastní SAD: Prvý balík podielov v spoločnostiach, podnikajúcich najmä pod značkou SAD, už štátny MH Manažment predal v minulom roku. Kúpili ich súčasní väčšinoví majitelia podnikov. Je to rôznorodá zmes nadnárodných spoločností, investorov a kontroverzných lokálnych podnikateľov, prepojených na miestnych politikov a politické strany.

Prvý balík podielov v spoločnostiach, podnikajúcich najmä pod značkou SAD, už štátny MH Manažment predal v minulom roku. Kúpili ich súčasní väčšinoví majitelia podnikov. Je to rôznorodá zmes nadnárodných spoločností, investorov a kontroverzných lokálnych podnikateľov, prepojených na miestnych politikov a politické strany. Tatranský megaprojekt: V roku 1968 denník Smena vyhlásil zbierku na podporu výstavby inovatívneho dopravného systému vo Vysokých Tatrách. Išlo o jednokoľajovú nadzemnú dráhu na estakáde, akou sa v tom čase mohlo vo svete pýšiť len pár lokalít, napríklad kalifornský Disneyland. Zbierka pobláznila celé Slovensko, veľké nadšenie však čoskoro vystriedalo veľké sklamanie.

Na bučanie reagoval bizarne. Price za seba urobil počas majstrovstiev hlupáka

Waleský šípkar Gerwyn Price. (zdroj: PDC Darts/ twitter)

Keď v roku 2021 zdvihol nad hlavu slávnu trofej Sida Waddella pre majstra sveta v šípkach, bol v hale pre viac ako tritisíc ľudí takmer sám. Atmosféru umelo dokresľovali zvuky z reproduktorov. Diváci v Alexandra Palace chýbali pre pandémiu koronavírusu a snáď jediným pozitívom na tom bolo, že novopečeného šampióna nemohli vypískať.

Gerwyn Price je hráčom, ktorý sa neteší veľkej priazni fanúšikov. Rebríčky popularity zrejme nikdy nevyhrá a ani nebude atakovať popredné pozície. Svojim správaním sa na pódiu polarizuje spoločnosť. Úspešné hody často oslavuje hlasným zakričaním, čo nepôsobí práve športovo.

Niektorí ho zbožňujú, iní nenávidia. A bučanie na jeho adresu je už takpovediac evergreenom jeho zápasov. Zvykať si naň musí už viac ako štyri roky. Do role zlého muža sa definitívne dostal po finále turnaja Grand Slam of Darts a konflikte s Garym Andersonom.

V rozhovore, ktorý nedávno odvysielala televízia Nova Sport priznal, že istý čas rozmýšľal nad tým, že svoje vystupovanie pred terčom zmení. Napokon sa však rozhodol, že zostane sám sebou a herný štýl nezmení. Naopak, zo situácie chcel vyťažiť to pozitívne. Uviedol, že pre bučanie divákov sa musí sústrediť ešte viac, čo má pozitívny dopad na jeho hru.

Vo štvrťfinále prebiehajúcich majstrovstiev sveta v Londýne však táto jeho taktika dopadla fiaskom a Price sa postaral o mimoriadne bizarný moment, ktorému v histórii ťažko nájsť obdobu. Pred začiatkom piateho setu prišiel na pódium so slúchadlami na ušiach. Vyzeral, ako keby doma trénoval, nie hral zápas na MS.

Ďalšie športové správy Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Herečka Natália Germáni sa chce presadiť v USA: V mojom veku by som to ešte mala skúsiť

Natália Germáni v úlohe Šarloty a Eva Mores ako Mira. (zdroj: Forum Film)

V kinách ju diváci môžu vidieť ako princeznú Ellenu vo fantasy rozprávke Princezná zakliata v čase 2. Nedávno stvárnila hlavnú úlohu vo filme Terezy Nvotovej Svetlonoc, ktorý uspel na prestížnom festivale v Locarne. A čoskoro sa predstaví v seriáli Iveta, ktorý nakrútil režisér Jan Hřebejk.

Natália Germáni je mimoriadne vyťažená a pomýšľa aj na hereckú kariéru v Spojených štátoch amerických. "V Amerike máme bývanie aj rodinné zázemie – študuje tam manželova dcéra. Prirodzene som teda premýšľala nad tým, že v mojom veku by som to ešte mala skúsiť,“ hovorí Germáni a zároveň dodáva, že nechce páliť mosty so Slovenskom a Českom.

V súčasnosti si užíva krátku pauzu od dlhodobých filmových a seriálových projektov. Na jeseň čaká divákov premiéra snímky Jej telo, kde stvárňuje Andreu Absolonovú. Skokanku do vody, z ktorej sa stala pornoherečka a ktorá vo veku 27 rokov zomrela.

„Určite sme to nerobili prvoplánovo a naším cieľom nebol erotický film. Má to byť skôr sonda dovnútra ženy, ktorá sa rozhodla urobiť to, čo urobila, hoci to ľudia okolo nej považovali za absurdné.“

V krátkosti z kultúry:

Kráľovná punku je mŕtva: Mala odvahu prísť s niečím radikálne novým. Jej móda vyrástla na punkovej rebélii, na extravagancii a dráždivosti. A zároveň si vyslúžila aj Rad britského impéria OBE, ktorý si prevzala priamo z rúk Kráľovnej Alžbety. Zomrela Vivienne Westwood, výrazná osobnosť módneho sveta.

Mala odvahu prísť s niečím radikálne novým. Jej móda vyrástla na punkovej rebélii, na extravagancii a dráždivosti. A zároveň si vyslúžila aj Rad britského impéria OBE, ktorý si prevzala priamo z rúk Kráľovnej Alžbety. Zomrela Vivienne Westwood, výrazná osobnosť módneho sveta. Život Stevena Spielberga: Čeľuste, Blízke stretnutia tretieho druhu, Indiana Jones, E. T. Mimozemšťan, Jurský park, Schindlerov zoznam, Chyť ma, ak to dokážeš... Máloktorý režisér má na konte toľko silných titulov ako Steven Spielberg. A jeho novinka sa k nim dá pokojne zaradiť. Tentoraz je to komorný príbeh o rozkladnom procese, aký postihol tisíce rodín a o jednom chlapcovi s kamerou.

Čeľuste, Blízke stretnutia tretieho druhu, Indiana Jones, E. T. Mimozemšťan, Jurský park, Schindlerov zoznam, Chyť ma, ak to dokážeš... Máloktorý režisér má na konte toľko silných titulov ako Steven Spielberg. A jeho novinka sa k nim dá pokojne zaradiť. Tentoraz je to komorný príbeh o rozkladnom procese, aký postihol tisíce rodín a o jednom chlapcovi s kamerou. Seriálové a filmové novinky: Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Rozhovory ZKH

Ján Mazák v relácii Rozhovory ZKH. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Aká je spravodlivosť v Bratislave verzus na zvyšku Slovenska? Ako sa pozerá na nápad Borisa Kollára znižovať trestné sadzby za korupciu? Aká je teraz atmosféra v súdnictve? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom súdnej rady Jánom Mazákom.

Podcasty SME

Svet medzi riadkami: Odchod do cudziny je psychicky náročný pre migrantov, ich deti a partnerov

Karikatúra

Ideme ďalej. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Bravčové karí s baklažánom. (zdroj: Fotolia.com)

Pripravte si sýtu exotiku. Bravčové karí s baklažánom poteší gurmánsku dušu každého človeka.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ak vás to však ťahá na svah, máme pre vás aj aktuálne snehové správy.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.