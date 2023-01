OĽaNO je blízko rozkolu. Matovičovi sa môže pred voľbami rozložiť strana

Premiér Heger vystúpil proti Matovičovým útokom na LGBTI+.

BRATISLAVA. Stále najsilnejšej vládnej strane OĽaNO pod vedením Igora Matoviča hrozí rozkol, ktorý môže vyvrcholiť až odchodom kľúčových ľudí vrátane podpredsedu strany a zároveň povereného premiéra Eduarda Hegera.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Medzi nespokojnými so spôsobom, akým Matovič stranu vedie a komunikuje, je aj ďalší člen predsedníctva a minister obrany Jaroslav Naď.

Deje sa tak v čase, keď by sa na Slovensku mohli do niekoľkých mesiacov konať predčasné parlamentné voľby. Denníku SME to potvrdil vysokopostavený člen OĽaNO.

Spor sa stal verejným v utorok, keď sa Heger na facebooku vymedzil proti sérii posledných Matovičových statusov proti LGBTI+ komunite, prezidentke a liberálom.