Aktivistka Hana Fábry: Dnes už viem, že byť lesbou je to najlepšie vo mne. Je to láska

"Či je tu je viac neprajných a nenávistných postojov k iným ľuďom, ako je mužská, biela, heterosexuálna, katolícka väčšina? Neviem to s istotou, ale zdá sa mi, že áno – zvlášť, keď sa lepšie prizrieme na výsledky volieb," porovnáva HANA FÁBRY stav spoločnosti dnes a pred tridsiatimi rokmi.

Približne toľko sa, ako jedna zo služobne najstarších, venuje aktivizmu za práva LGBT+ ľudí na Slovensku. Ako hovorí, na začiatku bolo pár riadkov o chorej a nenormálnej príťažlivosti ženy k žene.

"Keď som si v 80. rokoch začala uvedomovať, kto som, tak som si v slovníku cudzích slov nalistovala heslo lesba. Vo veku, v ktorom ešte nemáte žiadne ľúbostné alebo sexuálne skúsenosti, iba si uvedomujete, že je niečo inak, celkom určite nechcete byť 'chorá a nenormálna'," hovorí o počiatkoch svojej cesty.

Dodnes ju vraj k boju za práva teplej komunity, ako ju sama nazýva, poháňa hnev a pocit poníženia. Nebojí sa preto ostro vyjadrovať svoje názory na utláčajúce skupiny vrátane katolíckej cirkvi.

Igor Matovič o vás nedávno napísal status, kde vás označil za hlavnú slovenskú lesbu, ktorá šíri nenávisť, najmä pre vieru. Reagoval na vaše slová o zosnulom profesorovi Krčmérym. Uviedli ste, že bol okrem iného aj „tvárou Aliancie proti rodine a ich nenávistného antiLGBTQ referenda" z roku 2015. Zaujímalo by ma, ako ste Matovičovu reakciu čítali v kontexte spomínanej nenávisti.

Najprv mám potrebu objasniť, že pána Matoviča nesledujem a ani sa mu nevenujem; nevidím na to dôvod. To, že reagoval na môj príspevok, ma prekvapilo. Pokiaľ ide o nenávisť, spoznala som ju na vlastnej koži až s návratom katolíckej cirkvi do politiky.

Dovtedy som si myslela, že katolícka cirkev je iba akýmsi reliktom minulosti. Napriek jej snahe negatívne ovplyvňovať politiku svetského štátu nekomentujem vieru samotnú. Každý má právo veriť v čokoľvek. Alebo aj v nič.

Kritizujem a komentujem iba situácie a ľudí, ktorí sa iných ľudí snažia len pre ich príslušnosť k nejakej skupine vedome diskriminovať, vytesniť zo spoločnosti a z verejného priestoru, a najmä im znemožniť rovný prístup k servisu tohto štátu, ktorý využívajú ostatní daňoví poplatníci. To bol prípad aj pripomenutia pôsobenia pána Krčméryho.

Aké reakcie vám od ľudí po Matovičovom statuse prišli?

Nečítam ich. Nenávistné reakcie, žiaľ, nielen na sociálnych sieťach, nie sú žiadna novinka, ak pracujete v téme ako ja. Siete len roztvorili brány a vyprodukovali viditeľnejšie množstvo zloby a neprajnosti, ktorá sa dovtedy prejavovala najmä posielaním rukou písaných listov.