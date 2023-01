Novým terčom sú transrodové osoby. Ako hetero muž Matovič obchoduje na facebooku nenávisť za lajky?

Analyzovali sme Matovičov profil.

BRATISLAVA. Keď novinári kritizovali Igora Matoviča za vládnutie, v statuse sa prirovnal k Židom umierajúcim v koncentračných táboroch počas druhej svetovej vojny.

Niekoľko dní po teroristickom útoku na LGBTI+ komunitu, ktorej obeťami sa stali bisexuál Matúš Horváth a nebinárna osoba Juraj Vankulič, napísal Matovič, že je heterosexuál a cíti sa mužom.

Na facebooku má 273-tisíc sledovateľov, čo z neho robí po prezidentke a Petrovi Pellegrinim tretieho najsledovanejšieho politika v krajine. Jeho statusy sú často také kontroverzné, že ich potom niekoľko dní rozoberajú médiá, čím im pridávajú ďalšiu publicitu.

Líder OĽaNO využíva sociálnu sieť nielen na komunikáciu politických posolstiev voličom, ale aj na pravidelné útoky na novinárov, prezidentku, LGBTI+ komunitu a konkrétne osoby.

Jeho statusy v minulosti vyvolali koaličné spory a pôsobili ako predohra odchodu strany SaS z vlády. V čase vrcholiacich politických kríz napísal za deň aj päť či šesť príspevkov.

V posledných dňoch si na facebooku vybral za svoj terč transrodové osoby. Za tri dni pridal o téme už štyri nenávistné statusy. "73 pohlaví? Choré. Dvanásťročné dievčatá prerábať na chlapcov? Choré," napísal Matovič k téme, ktorej celkom zjavne nerozumie.

Tieto útoky mu však prinášajú v porovnaní s inými statusmi nadpriemerné čísla počtu lajkov a zdieľaní. Šéf marketingovej agentúry New School Communications Gabriel Tóth sa obáva, že práve tie ho motivujú k tomu, aby pridal k téme ďalšie nové statusy.

"Na základe spätnej väzby zo sociálnych sietí sa veľa politikov rozhoduje, čo bude hovoriť ďalej. Nie je to pritom celkom vhodné, pretože to nie je reprezentatívny prieskum. Nie sú to všetci ich voliči a aj reakcie nemusia byť len pozitívne," vysvetľuje Tóth.

Analyzovali sme Matovičov profil na facebooku, aby sme lepšie pochopili, aké príspevky mu prinášajú najväčšiu popularitu.

Dominujú úplatok a som hetero

Od začiatku júna 2022 sme na jeho profile napočítali 238 statusov, ktoré sme rozdelili do ôsmich kategórií a porovnali počet zdieľaní a reakcií (vo facebookovom žargóne sú to lajky, srdcia a ďalšie reakcie v podobe emotikonu).